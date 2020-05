Vinter i mai provoserer: – Fra nå av skal jeg møte snøen med sinne

– Den egentlige grunnen til at søringene har holdt seg sørafor de siste månedene er ikke «søringkarantena», men snøværet i nord. Jeg får tilsendt bilder av at de sitter i shorts og drikker utepils, sier Daniel Bjarmann-Simonsen.

Mang en nordmann kjenner nok på sinne, apati og galskap for tida. Nok en gang laver snøen ned nord for Dovre, og det i midten av mai.

Daniel Bjarmann-Simonsens beger fløt over da det nok en gang snødde i Bodø i dag. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

I dag, da han igjen ikke kunne sykle til jobb på grunn av nye mengder med snø, så regiondirektøren i NHO Nordland seg nødt til å ventilere gjennom et Facebook-innlegg.

«(...) Ingen flere morsomheter om snøen fremover. Bilder hvor jeg i et desperat forsøk på egenterapi, legger på en eller annen lettbent og tåpelig kommentar, som undertrykker mitt ulmende indre. Fra nå av skal jeg møte snøen med sinne. Det er det eneste språket den forstår. Med raseri skal den drives vekk.»

Les hele innlegget under:

Morgenberetning I dag skjedde det. Igjen. Sykkelen måtte stå. Igjen. Snøen lå. Igjen. Jeg kunne velge å gå. Det ble... Publisert av Daniel Bjarmann-Simonsen Tirsdag 12. mai 2020

Også meteorologen er lei

Til orientering opererer mange med at årets første vårdag er i mars.

Og det kan synes som om vi må smøre oss med tålmodighet. Snøen laver ned i Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark, og meteorologen ser ingen store endringer den kommende uken.

– Snøen kan bli liggende en god stund i Troms og Finnmark og deler av Nordland, sier vakthavende meteorolog Magnus Ovhed ved Vervarslinga for Nord-Norge.

Ifølge meteorolog Magnus Ovhed kan bunad og boblejakke gjøre seg i Finnmark på 17. mai. Foto: Hanneke Luijting

Han har forståelse for at mange er frustrerte.

– Vi meteorologer òg. Jeg hadde ikke hatt noe mot mer sommertemperatur.

I Finnmark er det vekslende vær i dagene som kommer. Det er utstedt snøvarsel fra Sogn og Fjordane i sør til Finnmark i nord.

Ifølge meteorologen vil temperaturene stige noe i Trøndelag fremover, men det vil komme nedbør jevnt og trutt fram til 17. mai.

Denne mannen står i Balsfjord, og har fått navnet Mr. Mai. @SIRIJANET / #NRKTROMS Rakettkiosken i Tromsø er kledd i hvitt i mai 2020. @BRITTEVEN_ / #NRKTROMS Denne hunden har fått en kald kamerat. @WINTERSTORMSANSA / #NRKTROMS Sommervibber? Nja... @NINAANDERS1 / #NRKFINNMARK I Hammerfest må nok både folk og dyr holde ut med vinter litt tid. @JULIEMARIEHAGLUND / #NRKFINNMARK

Værvinner på nasjonaldagen

– Bunad i ull er et godt klesvalg, sier meteorologen.

17. mai i Nordland og Troms kan det komme en god del sol noen plasser med temperaturer opp mot fem plussgrader, sier Ovhed.

I Finnmark blir det nordavind med snøbyger. Indre deler av Finnmark kan få pent vær, mens det på kysten kan bli kaldt. I Finnmark forventer ikke meteorologen mer enn null grader.

– I Trøndelag på nasjonaldagen er sjansen stor for regnbyger. Det kan riktignok komme noen solgløtt. Sør i fylket er risikoen størst for regn.

Østlandet kommer best ut temperaturmessig. Men det kan bli en del regnbyger, så det er ikke helt trygt der heller.

På Vestlandet er det veldig stor sjanse for at det blir regn. Men det er ikke første gangen, sier meteorologen. Han anbefaler å ha med seg paraply eller regntøy.

Nordland og sørligere deler av Troms har best forutsetninger for sol 17. mai.

Elever ved Osen barne- og ungdomsskole i Trøndelag så seg nødt til å bygge et eget 17. mai-tog bestående av ni snømenn. Foto: Camilla Freland

Et iskaldt 17. mai-tog i Trøndelag

Elever ved Osen barne- og ungdomsskole i Trøndelag skulle plukke søppel tirsdag denne uka. Men en bakke dekket av et hvitt teppe gjorde oppdraget umulig.

Første- til fjerdeklasseelevene endte i stedet opp med å lage et 17. mai-tog bestående av ni snømenn i ulik størrelse.

Ottar Ingebrigt Fagerdal Nordmeland synes snø er kjekt, bare den ikke legger seg på trampolinen hans. Foto: Marita Nilssen

– Det er greit at ungene får noe annet enn korona å tenke på, sier lærer Camilla Freland.

Ottar Ingebrigt Fagerdal Nordmeland (9) synes snø i mai slett ikke er så verst.

– Vi kan ha det artig i snøen. Vi kan forme ting – i går lagde jeg snøhus på skolen, sier han.

At 17. mai kanskje må feires med vinterlig preg, spiller ikke så stor rolle. Grilling blir det likevel, konstaterer han.

En uvanlig robotgressklipper

I en hage i Bodø jobber en robotgressklipper hardt med snøplogen sin. Foto: Jan Eric Hauge / Privat

Litt lenger nord er det også enkelte voksne som ser monn i siste tids snøfall.

– Den stopper når den møter motstand, så det er nok mest for humorens del, sier Jan Eric Hauge til NRK.

Han har montert brøyteplog på robotgressklipperen som jobber hardt i hagen hans.

– Jeg hadde en plog til en spark, så jeg tenkte at dette må det jo være mulig å lage noe ut av. Det er litt slik hverdagen er her nå. Vi får krumme nakken og se mulighetene.

Beate Larsen (t.v) og Veronica Margrethe Andersen i Tromsø: – Vi dekket bordet med Baileys, vin og solkrem og det som hører sommeren til. Selvfølgelig var det kaldt, men det var jo artig, sier Larsen. Foto: Privat

Snøskredfare i store deler av landet

At man må la tøyskoene ligge til fordel for parkas, ull og vintersko er kanskje plagsomt, men ikke nødvendigvis det største problemet som følger snøværet her til lands.

Snøskredvarslinga varsom.no melder om stor snøskredfare flere steder nå.

På Svalbard er det stor snøskredfare, og fare for store naturlig utløste skred.

Farenivå tre, betydelig snøskredfare, er det på Nordenskiöld Land, i Finnmark, Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre og Indre Fjordane de kommende dagene.

«13.mai 2020 og god jul», skriver Greger Hellem under dette bildet på Instagram. @GREGER.HELLEN / #NRKTRONDELAG Disse blomstene trenger nok sårt litt varme. @DIS_FOTO / #NRKTRONDELAG Det ser ikke ut som at bildet er tatt i midten av mai. @LITJMARITN / #NRKTRONDELAG «17. mai snart ja», skriver Solveig Westrum under dette bildet fra Skatval i Trøndelag. @SOLVEIGWESTRUM / #NRKTRONDELAG Vinter eller vår? Bildet er tatt på Svorkmo i Trøndelag. @ALFONSOT88 / #NRKTRONDELAG