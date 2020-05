Advarer mot betydelig skredfare i Nord-Norge

Sola varmer godt i Nord-Norge i disse dager og flere vil nok tilbringe helgen med ski på beina. Snøskredvarslingen ber derfor folk ta hensyn til at det er mye snø og våte løssnøskred og flakskred som kan løsne naturlig.

– Det blir en temperaturøkning de neste dagene som svekker bindingene i snøen og gjør at skredfaren øker, forteller Jørgen Kvalberg fra snøskredvarslingen på Varsom.no

Torsdag var skredfaren større i Troms enn i Finnmark. Inn mot helgen meldes det om faregrad 3 i hele Nord-Norge.

– Til nå har det vært litt kaldere helt i nord, men nå flytter mildværet seg nordover og det medfører at skredfaren øker i Finnmark. Akkurat nå styres alt av mildværet som befinner seg over store deler av Norge, sier Kvalberg.

Slik ser du etter faretegn: Foto: ScanStockPhoto Ekspandér faktaboks Se etter faretegn som drønn, skytende sprekker og ferske skred.

Bruk varsom-regobs appen til å se om noen har meldt inn observasjoner der du tenker å gå på tur, og del dine observasjoner med andre varsom-regobs appen.

Bruk skredskolen og møt opp på skredkvelder der du bor for å tilegne deg mer kunnskap.

Snøskredvarslingen startet ikke med sine daglige vurderinger før 1. desember.

Om det ventes stor snøskredfare, faregrad 4 eller meget stor snøskredfare, faregrad 5, vil vi sende ut varsler likevel. Kilde: Varsom

HRS skriver på Twitter at de har fått inn rapporter om flere naturlig utløste skred i Nord-Norge det siste døgnet.

– Situasjonen ventes å forverre seg med fare for store naturlig utløste skred i takt med temperaturøkning fredag og inn i helgen, skriver de.

Torsdag gikk det et snøskred over fylkesvei 87 i Tamokdalen i Troms og i Vågan kommune i Nordland. I tillegg gikk det et snøskred onsdag kveld i Nordkapp.

Ber folk ringe inn om skred

Kvalberg fra Snøskredvarslingen sier man må forvente flere naturlig utløste skred de neste dagene. Flere steder i fjellet er det unormalt mye snø.

– Unngå terreng under skavler, og vær forsiktig på rygger og topper. Bruk Varsom.no for varslene kan endre seg raskt etter som værprognosene forandrer seg. Eller appen Varsom Regobs som er gratis og kan være nyttig til turplanlegging.

Operasjonsleder i Troms politidistrikt, Rune Nilsen ber folk ta kontakt med politiet om det går snøskred.

– Det vil nok være mange folk i fjellet på grunn av det fine været og det vil nok gå en del naturlige snøskred og menneskeskapte skred. Da er det greit å få inn opplysninger så vi kan vurdere om det skal iverksettes en redningsaksjon.

For å varsle om skred hvor det ikke er mistanke om noen er tatt: 02800

For å varsle om skred hvor noen blir tatt: 112

Dersom politiet får inn melding om et snøskred hvor det er mistanke om at noen er tatt er det et stort apparat som settes i verk.

– Det er mange ressurser som settes i sving idet vi trykker på den berømte røde knappen. Det er en fin blanding av frivillige ressurser som Norske redningshunder og Røde Kors – samt profesjonelle aktører som politi og helse.

I tillegg blir også brannvesenet, redningshelikopter, ambulansehelikopter og av og til militærhelikopter tatt i bruk, ifølge Nilsen.