– Det er veldig godt samhold blant oss som jobber her, sier Dan André Danielsen (30).

Klokken har bikket 07:30, men gruvearbeiderne på Svalbard har vært på jobb i over en time allerede.

De gjør seg klar til en støvete dag innerst i gruve 7, langt inne i et fjell ruvende over Longyearbyen.

Gruvearbeiderne gjør seg klar til å kjøre inn i stuffen innerst i gruvetunnelen. Foto: Dan Henrik Klausen

Norges siste kullgruve ligger på Svalbard og er under avvikling.

Selv om gruve 7 lever på lånt tid, finnes det unge som har valgt å satse på en karriere her som gruvearbeider.

En av de er Egil Nikolai Hagen (20). Han har bodd på Svalbard hele livet, og har alltid drømt om å jobbe i gruva.

Etter treårig lærlingtid på videregående fikk han drømmen oppfylt.

– Det er jo en utrolig stilig jobb. Å være med på denne historien som snart er slutt, sier Hagen.

Veien opp til Gruve 7 på Svalbard. Foto: Dan Henrik Klausen

Over 100 års gruvehistorie går mot slutten

Store Norske Spitsbergen Kulkompani har driftet totalt 15 gruver på Svalbard siden 1916. Verden skal over til fornybar energi, og kullkraftverk er blant de energiformene med høyest klimagassutslipp.

Dermed har det vært en viktig del av norsk klimapolitikk å fase ut denne energiformen.

«Gruvearbeideren» er en skulptur av Tore Bjørn Skjølsvik. Statuen ligger midt i Longyearbyen, og ble reist utenfor bygget der gruvearbeiderne skiftet til arbeidsklærne i gamle dager. I dag er bygget et kjøpesenter. Foto: Dan Henrik Klausen

Nå gjenstår bare Gruve 7. Den leverer årlig om lag 30.000 tonn kull til kraftverket i Longyearbyen.

Et femtitalls personer jobber i næringa nå, men før gruvene ble nedlagt en etter en, var Store Norske sine gruver hjørnesteinsbedriften på øygruppa.

De siste gruvearbeiderne

Dan André Danielsen og Egil Nikolai Hagen jobber som gruvearbeidere på Svalbard. I 2008 var 440 personer sysselsatt innen gruvedrift her, nå er det om lag 50 igjen. Foto: Dan Henrik Klausen

– Man blir ganske skitten, det er litt støv. Når man blir småsvett, klistrer støvet seg til huden i tillegg.

Slik beskriver Egil Nikolai Hagen de karakteristiske sotfargede fjesene til gruvearbeidere etter en arbeidsdag gravende etter kull.

Etter krigen i Ukraina brøt ut fikk verden behov for mer kull, og dermed fikk Gruve 7 forlenge drifta i to år til.

Dermed lever de siste gruvearbeiderne på lånt tid. Egil Nikolais kollega Dan Andre Danielsen, har fått mange oppsigelser gjennom sin tolv år lange karriere:

– Det må være godt over 20 ganger siden jeg begynte i 2011. De fleste kom på rappen i perioden mellom 2014-2016, så har jeg fått oppsigelser etterfulgt av nye perioder om hverandre siden.

Likevel blir Danielsen i denne unike jobben.

Danielsen og Hagen jobber i stummende mørke og jevn temperatur hele året, i stuffen helt innerst i gruva. Foto: Dan Henrik Klausen

På en vanlig arbeidsdag kjører de fra Longyearbyen opp til gruva grytidlig på morgenen. Når de kommer til stuffa, innerst i gruva, jobber de med ulike maskiner for å produsere kull.

Hagen beskriver en helt spesiell følelse å jobbe i det stummende mørket som alltid holder en jevn, kjølig temperatur – uavhengig av naturkreftene utenfor, som kan være brutale på øygruppa vinterstid.

– Selve gruva og denne typen arbeid holder meg igjen. Når du først trives her, så trives du godt. Det er herlig. Du er for deg selv inne i fjellet. Ingen dekning, ingen som kommer og forstyrrer deg, sier Danielsen.

Gruvearbeider Danielsen og Hagen håper det er de selv som må levere oppsigelsen den dagen de eventuelt skulle ønske å slutte i jobben, og ikke at den kommer fra Store Norske. Men etter all sannsynlighet blir de sagt opp fra 2025. Foto: Dan Henrik Klausen

Venter på oppsigelsen

Danielsen har vært i Gruve 7 fast siden 2016, og den siste oppsigelsen har enda ikke kommet.

– Jeg håper at det er jeg selv som leverer den, denne gangen.

Heller ikke kollega Hagen har mottatt noen oppsigelse.

Egil Nikolai Hagen har alltid bodd på Svalbard og drømte som liten om å jobbe i gruva. Den drømmen ble oppfylt, men snart er livet i gruva på Svalbard slutt. Foto: Dan Henrik Klausen

Med spørsmål om hvordan framtida hans ser ut svarer han at akkurat nå er det frem til sommeren 2025 som gjelder.

– Det er jo andre gangen det skal bli lagt ned på de fire årene jeg har vært her, så vi får se, sier han.

Ser du andre muligheter når kulldrifta eventuelt blir lagt ned?

– Ikke akkurat innen fjell- og bergverksfaget, nei. Men jeg tror nok at når jeg er ferdig i gruve 7 så er jeg ferdig på Svalbard. Jeg kan ikke se for meg å finne ny jobb her i en slik situasjon. Da har jeg mer lyst på jobb på fastlandet, sier Hagen.

Han ser for seg at han vil kunne finne seg en jobb på land innen anlegg, tunnelbygging eller gruveredningskorpset dersom livet som gruvearbeider på Svalbard tar endelig slutt i 2025.

Gruve 7 ligger på sørsiden av Adventdalen, mellom Bolterdalen og Foxdalen, omtrent en times kjøretur fra Longyearbyen. Fjellet over kalles Gruve 7-fjellet. Foto: Dan Henrik Klausen

Ny svalbardmelding blir avgjørende

Mange svalbardianere er spent frem mot neste år. For da kommer en viktig avklaring fra norske myndigheter om den strategisk viktige øygruppa beliggende mellom 74° og 81° nord. Nemlig den nye Svalbardmeldinga.

Den nye Svalbardmeldinga Ekspandér faktaboks I Regjeringens forrige Svalbardmelding het det at de overordnede målene i Svalbardpolitikken, som det råder bred politisk enighet om, er:

– Konsekvent og fast håndhevelse av suvereniteten. – Korrekt overholdelse av Svalbardtraktaten og kontroll med at traktaten blir etterlevd. – Bevaring av ro og stabilitet i området. – Bevaring av områdets særegne villmarksnatur. – Opprettholdelse av norske samfunn på øygruppen.

Justisminster Emilie Enger Mehl sier det er behov for å gjøre en samla gjennomgang av Svalbardpolitikken. Det er det flere grunner til. En ny sikkerhetssituasjon i Europa, menneskeskapte klimaendringer, og et lokalsamfunn som har endra seg mye, med et mer internasjonalt preg, og ulike land som ønsker å etablere seg her.

Det er ventet at den nye Svalbardmeldinga vil tydeliggjøre regjeringas intensjoner med sin Svalbardpolitikk.

Den forrige svalbardmeldinga kom i 2016, og Regjeringa jobber nå med en ny stortingsmelding om Svalbard, som kommer i 2024. Den skal slå fast hva Norge vil med Svalbard, hvordan man skal forvalte øygruppa, og hva slags aktivitet det skal være der i framtida.

Svalbardmeldinga kommer to år tidligere enn normalt, men har historisk sett kommet regelmessig, ca. hvert tiår.

Det brukes hundrevis av millioner kroner hvert år på å sikre fast, norsk bosetning på Svalbard. Det å bevare norsk samfunn på Svalbard er et uttalt og overordnet mål i norsk Svalbard-politikk, og et nasjonalt mål for å sikre nasjonale interesser.

Norsk tilstedeværelse på Svalbard skal være med på å hevde norske interesser i nord, og har en funksjon som en suverenitetsmarkør, og for å tydeliggjøre retts- og myndighetsforhold i nord. Kilde: Store Norske Leksikon, Regjeringens St.mld. 22, Professor Torbjørn Pedersen ved Nord Universitet

Svalbard er i en omstillingsfase, og det knyttes stor spenning til hva som blir regjeringas politikk på Svalbard. Skal det satses mer på turisme? Hvordan skal man forholde seg til store land som kommer nærmere og nærmere Norges nærområder i Arktis?

Torbjørn Pedersen er professor og forsker på sikkerhetspolitiske utfordringer i nordområdene ved Nord Universitet. Han peker på flere grunner til at mange er spente:

– Jeg pleier å si at kanskje den største sikkerhetspolitiske utfordringa som Norge står ovenfor er at det sies og menes så mye rart om svalbardtraktaten, om suverenitet og rettsforhold på Svalbard.

Han sier det har vært viktig norsk politikk å ha nordmenn fastboende på øya for å understreke og klargjøre suverenitet.

Et mer internasjonalt samfunn endrer øygruppa

Gruvearbeider Egil Nikolai Hagen beskriver oppveksten på øya langt mot nord som fin og trygg, hvor han har visst hvem alle er. Dette har etter hans syn endret seg – nå treffer han oftere på folk han ikke kjenner på Svalbard.

Han får støtte fra professor Pedersen.

Torbjørn Pedersen er professor og Svalbardekspert. Han sier at Svalbard er i ferd med å utvikle seg til et internasjonalt samfunn hvor sesongarbeidsplasser blir vanligere. Han tror det er en av grunnene til at regjeringen ønsker å styrke norsk tilstedeværelse og gjør det nødvendig med en fornyet Svalbardmelding. Foto: Nord universitet

– Longyearbyen har utvikla seg på egentlig ganske kort tid fra en norsk samfunn til en internasjonal landsby. Sånn sett virker jo Longyearbyen mot sin opprinnelige hensikt, for dette internasjonale preget er jo ikke helt uproblematisk.

Han mener det internasjonale miljøet kan forsterke misforståelsene rundt suverenitet og myndighetsforhold, snarere enn å dempe dem.

At flere oppfatter dette som et internasjonalt samfunn, mener professoren er å gå i litt feil retning fra den opprinnelige Svalbardpolitikken.

– Hvis det er én seigliva myte som myndighetene ønsker å komme til livs, så er det den om at Svalbard har en slags internasjonal folkerettslig status, sier Pedersen.

Han synes det er vanskelig å spekulere i hva den nye Svalbardmeldinga vil inneholde.

Men han tror Regjeringa ønsker å rydde litt opp i de overordna målene de har hatt for svalbardpolitikken siden 80-tallet:

Nemlig å hevde suverenitet, sørge for at Svalbardtraktaten opprettholdes, bevare ro og stabilitet, bevare villmark og opprettholde norske samfunn.

Pedersen tror kanskje regjeringa vil bli tydeligere på hva som er mål og hva som er virkemiddel.

Han sier han er usikker på om bosetting kommer til å bli stående som et mål i seg selv.

Heller tror han det kan bli mer tydelig at Longyearbyen er et virkemiddel for å levere norsk tilstedeværelse – som igjen skal bidra til ro og stabilitet.

Han tror videre at meldinga kommer til å gi et varsko og et signal til både norske og utenlandske aktører på øygruppa:

– Skal jeg sette det på spissen, så tror jeg det kommer til å bli sagt at det er bedre med ingen aktivitet på Svalbard enn aktivitet som undergraver tunge, nasjonale sikkerhetspolitiske interessene.

– Så hvis en næring eller aktivitet ikke harmonerer med norske interesser, så tror jeg en kan vente seg noen tøffe år fremover, sier han.

Kveldssol over Longyearbyen. Foto: Dan Henrik Klausen

Mener det blir vanskelig å erstatte Store Norske

Pedersen peker særlig på gruvedrifta som en utsatt næring i den nye svalbardpolitikken.

Han sier at da gruvedrifta ble trappa dramatisk ned, var det meningen at andre næringer skulle kompensere med arbeidsplasser, eksempelvis reiseliv, forskning, eller fiskeforedling.

Men over tid mener Pedersen at nedleggelsene av gruvene har ført til at arbeidslivet på øygruppa preges av større midlertidighet, og kortere kontrakter.

Noe som skiller seg fra storhetstida til Store Norske.

Kullstøv fra gruva på vei opp til Gruve 7-fjellet utenfor Longyearbyen. Foto: Dan Henrik Klausen

– Man har gått fra en gruvedrift med norske arbeidstakere som bodde hele året over lang tid, til relativt korte kontrakter. Det gjelder ikke bare gruvedrifta, men også både reiseliv og forskning. Folk er her på korte opphold, og de kommer fra hele verden.

Pedersen mener dette i stor grad har preget Longyearbyen.

– Det å finne en næring som kan bli den nye hjørnesteinsbedriften, en næring som kan overta Store Norskes rolle, den finnes ikke.

– Alle alternativene man ser, bidrar til et mer internasjonalt samfunn, sier han.

Innerst i stuffen i gruve 7 fortsetter Dan André Danielsen og Egil Nikolai Hagen å grave etter kull i stummende mørke.

Sommeren 2025 må de sannsynligvis sette gruvestøvlene på hylla for godt. Med det vil de avslutte en over 100 år lang norsk gruvetradisjon på øygruppa.

Godt fottøy er viktig i en fysisk krevende jobb i Gruve 7 på Svalbard. Foto: Dan Henrik Klausen

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl hadde ikke anledning til å kommentere til NRK i denne omgang hva regjeringa vil med den nye Svalbardmeldinga.

