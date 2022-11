Frp: Norge bør vurdere å åpne ny kullgruve på Svalbard

Etter planen blir Norges siste kullgruve lagt ned i 2025. Da vil Gruve 7 ved Longyearbyen på Svalbard nærmest være tom for drivverdige kullforekomster.

Men nå tar Fremskrittspartiet til orde for å fortsette kulldriften også etter 2025, som følge av de geopolitiske endringene i kjølvannet av krigen i Ukraina.

– Å åpne ei ny kullgruve på Svalbard bør i hvert fall vurderes. Det vil være viktig for norsk tilstedeværelse og suverenitetshevdelse, sier Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Marius Arion Nilsen.

Nilsen, som nylig besøkte Gruve 7 på Svalbard, tar nå opp saken med næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Gruve 7 på Svalbard har i dag 54 ansatte. Foto: LINE YLVISÅKER

Historisk høye priser

Det var i 2014 at det sist ble åpnet en ny kullgruve på Svalbard.

Lunckefjellgruva ved Svea hadde en prislapp på 1,2 milliarder kroner, og skulle produsere kull i 8–10 år. Men etter kun 10 måneders drift var det hele over på grunn av lave kullpriser.

I 2017 besluttet Stortinget å legge ned gruvedriften i Svea og Lunckefjell permanent.

Krigen i Ukraina har imidlertid ført til at kullprisene har skutt i været det siste året. I 2020 kostet ett tonn kull knappe 50 dollar. To år senere selges kullet for rundt 360 dollar tonnet på spotmarkedet, noe som er historisk høyt.

Egentlig skulle Gruve 7 legges ned i 2023, men tidligere i høst besluttet styret i Store Norske å forlenge driften til 2025 på grunn av den økte lønnsomheten.

– Krigen i Ukraina har ført til at stålproduksjonen har underskudd på kull. I tillegg har jo prisen på kull gått til himmels. Derfor bør vi ta en ny runde på dette, sier Nilsen.

– Viktig for det grønne skiftet

I forrige besluttet lokalstyret i Longyearbyen at energiomstillingen i byen skal gjennomføres som planlagt i 2023. Det betyr en nedleggelse av kullkraftverket, som i dag sørger for strøm og varme til innbyggerne.

Frps Marius Arion Nilsen understreker at han ikke først og fremst tar til orde for å bruke kull fra Svalbard til energiformål.

– Men i det grønne skiftet trengs kull i lang tid fremover. Og Norge kan levere høyverdig kull fra Svalbard. Får man i tillegg tegnet langsiktige avtaler, vil regnestykket være historisk bra, sier Nilsen.

Verkstedhallen i Gruve 7 på Svalbard. Det statlige gruveselskapet Store Norske har på det meste hatt opp mot 600 ansatte på Svalbard. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Samtidig peker han på at stadig flere land ser mot Svalbard og Arktis. Tidligere i høst varslet for eksempel Tyrkia at også de vil undertegne Svalbardtraktaten.

Et annet moment er at andelen utenlandske statsborgere på Svalbard stadig øker.

– Derfor bør man føre en helhetlig, helhjertet svalbardpolitikk som ivaretar norske og vestlige interesser. Da kan kulldrift være et av virkemidlene, mener Frp-politikeren.

Store Norske: – Uaktuelt med ny gruve

Skulle man åpne en ny kullgruve ved Longyearbyen, ville det trolig skje i fjellet Bassen, på motsatt side av dalen fra dagens Gruve 7.

Der er det påvist kullforekomster, men det er ikke laget noen planer for prospektering, opplyser Store Norske-direktør Jan Morten Ertsaas.

Samtidig slår han fast at forslaget fra Fremskrittspartiet om en Gruve 8 på Svalbard uansett er helt uaktuelt.

– Det er ikke økonomisk verdi i kulldrift på Svalbard. Vi har for høye lønns- og fraktkostnader. I tillegg er markedet alt for usikkert. Størstedelen av verden mener at kull bør fases ut, og det mener vi også, sier Ertsaas.

– Hvilken strategi skal Norge velge?

Lokalstyreleder i Longyearbyen Arild Olsen (Ap) mener problemstillingen som Fremskrittspartiet reiser er relevant.

I vår tok han selv opp temaet for en mulig forlenget drift av Gruve 7 med Næringsdepartementet.

– Gitt den geopolitiske situasjonen i Europa, kan kull fra Longyearbyen bidra å løse en akutt situasjon, siden kullstrømmen fra Russland har stoppet opp, sier Olsen.

Men samtidig viser han til at stadig flere i smelteverksindustrien bruker hydrogen istedet for kull i produksjonen, for å redusere sitt eget karbonavtrykk.

– Spørsmålet er hvilken strategi Norge skal velge: ønsker man å understøtte videre forbruk av kull. Eller ønsker man å understøtte en utfasing av kull også innenfor industrien, sier Olsen.

Lokalstyreleder Arild Olsen (Ap) under den formelle lukkingen av Svea Nord-gruva i 2020. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Vestre: – Uaktuelt med ny gruve

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) støttet tidligere i år beslutningen om å forlenge levetiden for Gruve 7 fram til 2025. Men etter det er det garantert slutt på norsk kullproduksjon, slår Vestre fast.

– Verden skal gjennom en betydelig energiomstilling. Det vil kreve investeringer i fornybar energi og elektrifisering, samtidig som behovet for kull vil reduseres betraktelig. Denne omstillingen fra fossile energisystemer til fornybare løsninger har Norge vært og vil fortsette å være en pådriver for, skriver Vestre i svaret til Stortinget.

Eller som han sa i Dagsnytt 18 i september:

– Kull er noe vi bør slutte med så fort som mulig.