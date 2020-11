Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ni personer er bekreftet koronasmittet i Alta tirsdag kveld. Mellom 200 og 300 personer er i karantene, mens 11 personer er satt i isolasjon.

– Vi har en ukontrollert smitte i kommunen som gjør situasjonen krevende, sier ordfører Monica Nielsen. Hun oppfordrer alle altaværinger til å ta saken alvorlig.

450 personer har blitt testet for korona i Alta denne uken.

– Vi var forberedt på at vi ville få flere positive tester, men vi håpet jo at det ikke skulle være så mange som ni på én dag, sier Nielsen.

Ifølge Nielsen er situasjonen er alvorlig og uavklart, og kommunen venter at den omfattende testingen vil vise at det er flere smittede.

Ordfører i Alta, Monica Nielsen, sier situasjonen i kommunen er uoversiktlig. Foto: Hanne Larsen / NRK

Smitten har ifølge kommuneoverlege Peder Halvorsen spredd seg i et ungdomsmiljø, og han legger til at smittesporing pågår for fullt.

– Situasjonen er uoversiktlig, sier Halvorsen.

Over 200 personer blir testet daglig i kommunen, noe som er over nivået som myndighetene pålå kommunen å kunne teste.

Smittekilden er ikke kjent ennå. Derfor trenger kommunen hjelp fra Folkehelseinstituttet (FHI) til å prøve å finne smittekilden og begrense utbruddet.

450 personer har blitt testet for korona i Alta denne uken. Foto: Rolf Jakobsen / NRK

Kan komme ekstra smittetiltak

Kommuneoverlegen forklarer at det er kapasiteten som avgjør hvor mange som blir testet.

– I utgangspunktet ønsker vi å teste alle som er i karantene, men det er mulig vi må gjøre noen prioriteringer med tanke på kapasitet.

Hvilke restriksjoner som blir innført fremover, er ikke avklart ennå. Alta videregående har vært stengt ned siden mandag som et smitteverntiltak. Skolen vil holde stengt ut denne uken.

Til tross for at situasjonen er uoversiktlig, har kommunen et godt samarbeid med ungdommene der smitten først ble oppdaget.

– Det som er viktig fremover, er at alle følger de vanlige smittevernreglene som vi er kjent med, og at alle forholder seg til nasjonale retningslinjer, sier kommuneoverlegen.

Alta kommune skal nå, i samråd med FHI, vurdere om lokale ekstratiltak vil bli satt inn som følge av smitteutbruddet.

Kommunen tester rekordmange for koronasmitte på Klinikk Alta. Kommunen vurderer å innføre en lokal begrensning på hvor mange mennesker som kan møtes. Foto: Alf Harald Martinsen / NRK

– Føler et ansvar for å teste

Altaværingene Pia Eriksen og Runar Andreasen er to av de mange som testet seg for koronasmitte onsdag formiddag. De er usikre på om folk de har vært i kontakt med, har korona, men ønsket å teste seg for sikkerhets skyld.

– Vi føler et ansvar, og det er derfor vi tester oss. Vi vil ikke bidra til økt smitte, sier Eriksen.

De sier de ikke er bekymret for egen del, men frykter for dem som er i risikogruppen som kan bli syke.

– Situasjonen i Alta har eskalert veldig fort. Jeg håper ikke at det blir slik det var i forrige runde, at alt må stenges ned.