Hjemmeundervisning for alle elever i videregående skole i Troms og Finnmark

– Det er en presset situasjon for dem som analyserer og smittesporer i Tromsø. Bare her testes 3000 elever akkurat nå, sier divisjonsdirektør for næring og kompetanse i Troms og Finnmark fylkeskommune, Børre Krudtå.

På grunn av regjeringens nye innstrammende smittevernføringer nasjonalt, og de siste dagers erfaring med smittespredning, har Troms og Finnmark fylkeskommune besluttet å gå over til digital opplæring.

Dette gjelder for alle videregående skoler i fylket, fra mandag. Undervisningen vil foregå digitalt i minst to uker framover.

– Hensikten er å ta et samfunnsansvar ved å bidra til mindre mobilitet og mulig skjult smittespredning, samt redusere trykket på smittemyndighetenes smittesporing- og testarbeid, sier Krudtå.

Unntak for enkelte elever

De videregående skolene skal i all hovedsak gjennomføre opplæringen digitalt og elevene skal ikke møte på skolen.

– Unntaket er elever med spesielt behov for tilpasset opplæring, særskilt sårbare elever og praktiske fag der noe fysisk oppmøte er ønskelig og nødvendig. Dette må vurderes ved den enkelte skole, sier Krudtå.

Divisjonsdirektøren er nøye med å understreke at dette ikke innebærer at de videregående skolene stenges. Her fra Alta videregående skole. Foto: Erlend Hykkerud / NRK

Smittesituasjonen er ulik i de ulike kommunene i Troms og Finnmark. Kollektivtrafikk og videregående opplæring er tilbud som elever, på tvers av kommunegrenser i Troms og Finnmark, benytter seg av.

– Derfor kreves det tydelig koordinering fra fylkeskommunens side, sier Krudtå.

Massetester elevene

Denne uken startet helsepersonell testingen av samtlige elever på Kongsbakken og Tromsdalen videregående skole i Tromsø. Resultatene herfra viser at det er mye ukjent smitte i omløp.

Det er også smitte ved andre skoler i byen.

– Vi ønsker også å bidra til mindre smittespredning blant ungdom og fra ungdom og videre til andre, sier Krudtå.

Elevene ble testet på skolen de går på, for å hindre trykket på koronasenteret. Nå har Tromsø kommune opprettet et drop-in testsenter i Tromsdalen. Foto: Marita Andersen / NRK

Ordfører Gunnar Wilhelmsen i Tromsø beskrev torsdag situasjonen i Nord-Norges største by som alvorlig. Men han oppfordret folk til å bevare fatningen, og å ikke klandre ungdommen for smitteutviklingen.

– Selv om vi står i en vanskelig situasjon, må vi prøve å bevare roen. Mange føler usikkerhet og noen er kanskje redde. Det skjønner jeg veldig godt. Vi må leve med litt uvisshet i en periode, men vi må hjelpe hverandre. Vi må passe på de sårbare rundt oss. Ring en som har det tøft og blir mye alene i disse tider, oppfordrer Wilhelmsen.

Fredag åpnet det et nytt drop-in testsenter i Tromsø: