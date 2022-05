En isbjørn på Svalbard får ei bedøvelsespil i stumpen. Ikke lenge etter går det store dyret over ende på isen. Med to små unger som nysgjerrige tilskuere blir bjørnemora grundig undersøkt av forskere fra Norsk Polarinstitutt. Hun veies og det tas blodprøver. Hun får også en tannsjekk.

– Vi kikker alltid på tennene, fordi det gir oss en god ide om alderen på bjørnen. Dette er en forholdsvis ung bjørn. Den har skarpe, fine tenner, som er lite slitt, forteller isbjørnforsker Jon Aars, mens han viser fram bilder fra årets isbjørntokt på Svalbard.

Også isbjørner kan få tannproblemer. Denne har imidlertid skarpe, fine tenner. Foto: Jon Aars / Norsk Polarinstitutt

Gjennom hele april har 50 isbjørner blitt grundig undersøkt av forskerne.

Konklusjonen etter den årlige helsesjekken, er at det isolert sett står bra til med den såkalte Barentshavsbestanden. Denne bestanden teller anslagsvis 3000 dyr.

Ifølge Aars er nemlig isbjørnen god til å klare seg uten mat i lange perioder av gangen.

Forlater viktige hiområder

Likevel er det bekymringsfulle endringer på gang, som gjør at man på sikt frykter nedgang i antallet isbjørn på Svalbard.

Stadig mindre sjøis fører nemlig til at dyra er i ferd med å flytte seg til andre områder. Det meste av isbjørn lever nemlig langs iskanten, siden de er avhengig av is for å fange sel.

Isbjørnforsker Jon Aars under isbjørntoktet på Svalbard tidligere i år. Iløpet av en hektisk måned ble 50 bjørner bedøvd og undersøkt. Foto: Jon Aars / Norsk Polarinstitutt

– Bjørnen bruker helt andre områder nå enn bare for noen tiår siden, forteller Jon Aars.

Et eksempel på det er den lille øya Hopen sør på Svalbard. Tidligere hadde øya isbjørnbesøk gjennom nesten hele året. Nå kan det gå lange perioder uten at bjørnene viser seg på grunn av manglende is.

Et annet eksempel er Kongsøya. Dette var tidligere et viktig hiområde.

– Enkelte år er det nå knapt ingen dyr som går i hi der. Det illustrerer problemet, sier Aars.

Det er klimaendringer som er årsaken til at det blir stadig mindre is rundt Svalbard.

Ifølge Norsk Polarinstitutt går oppvarmingen i Arktis tre ganger så raskt som det globale gjennomsnittet. Dette får konsekvenser for hele dyrelivet i Arktis, inkludert isbjørnen.

– Områdene der det er isbjørn vil forskyve seg lenger og lenger nordover. Hvis det i fremtiden blir helt isfritt rundt Svalbard, så betyr det at bjørnene vil leve lenger opp i iskanten, nord for Svalbard. Men der er havet dypere og mindre mat å finne, sier Aars.

Forskerne forventer også at bjørnene i større og større grad vil trekke over mot den russiske delen av Arktis. Grunnen er at disse områdene har mer is og kaldere vann.

En isbjørn veies av forskere. Bjørnen kan bli opp mot 600 kilo, men vekten varierer voldsomt i løpet av året. Foto: Jon Aars / Norsk Polarinstitutt

Bekymret for økende ferdsel

Det er Sysselmesteren på Svalbard som har det daglige forvaltningsansvaret for isbjørnen. Også der følger man nøye med på det nye «bosettingsmønstret», forteller miljøvernsjef Kristin Heggelund.

Samtidig forsterkes innsatsen for å beskytte den eksisterende bestanden, blant annet gjennom økte reguleringer.

– Vår største bekymring i dag er den økende ferdselen som nå snart er helårlig. Isbjørnen forstyrres veldig mye i felt. Det er forstyrrelsen over tid som er vår bekymring, sier Heggelund.

Enkelte forskere har spådd at isbjørnen vil være helt borte fra Svalbard om 50 år.

Isbjørnforsker Jon Aars tørr ikke være like bombastisk.

– Bestanden vil gå ned, men det er vanskelig å si hvor lang tid det vil ta. Det er komplekst på Svalbard, blant annet fordi bjørnen ikke har så mange konkurrenter der.