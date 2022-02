– Når man finner mellom 700 og 1000 kilo høyeksplosiver, så blir man litt skeptisk, sier Per Arne Fjeldvær.

Han er dykkesjef og driftsleder for Sjøentreprenøren AS, som jobber med å fjerne skrot i forbindelse med Ren Havn-prosjektet.

Da Fjeldvær og hans mannskap skulle gjøre undersøkelser i havnen, sendte de ned en miniubåt, også kalt ROV. De la raskt merke til at det lå noe mistenkelig på havbunnen.

– Vi var opplyst om at det kunne ligge en del gasstanker på bunnen fra en gammel fabrikk, så vi fikk høre at det var en slik en. Men én av mine ansatte, som er veldig interessert i krigshistorie, fant selv ut at det var en torpedomine, sier Fjeldvær.

Dykkesjefen forteller at sikkerheten har vært i høysetet hos dem hele veien. De har ikke hatt noen dykkere under vannoverflaten – kun ROV-en.

– Minen ligger på 30 meter og kan senke båter. Det er jo det den er laget for. Det er ikke noe gøy for oss å være i nærheten av den, sier han.

Per Arne Fjeldvær visste han skulle finne mye gammelt i havnen utenfor Hammerfest, men forventet ikke å finne en torpedomine fra 2. verdenskrig. Foto: Sjøentreprenøren AS

Tysk torpedomine fra 2. verdenskrig

Hvor i havnen torpedominen ble funnet, vil hverken Forsvaret eller politiet gå ut med, men den skal være for nær viktig infrastruktur til at den kan destrueres der den er.

Torpedominen skal ifølge Forsvaret være av typen TMC, som ble brukt av tyskerne under 2. verdenskrig.

De ble sluppet ut fra torpedokamre på tyske ubåter og er laget for å ligge på rundt 30 meters dybde – samme dybde som den ble funnet på.

TMC-miner er rundt 3,4 meter lange og veier opp mot 1100 kilo. 930 av disse kiloene er eksplosiver.

Minene reagerer på magnetisme mens de ligger på havbunnen. Det vil si at magnetfeltet til et fartøy kunne få dem til å gå av.

Dersom man så for seg at man selv skulle bruke området minen lå i ved et senere tidspunkt, kunne man installere en 80-dagers klokke som ville kutte strømkretsen til batteriet i minen og uskadeliggjøre den.

Minen ligger et eller annet sted i Hammerfest havn, men den nøyaktige plasseringen er hemmelig. Foto: Allan Klo / NRK

Fungerer ikke, men vil kunne gå av

– Minen har ligget der i 80 år og fungerer ikke med mindre noen skulle slippe et anker på den. Nå vet også havnemyndighetene om dette, så det er ingen som skal få lov til å ankre opp der nå, sier orlogskaptein Wiggo Korsvik.

Han er stabsoffiser for EOD ved Forsvarets operative hovedkvarter og mener det er behov for en nasjonal plan for eksplosivrydding.

Når slike funn blir gjort, bistår Forsvaret politiet med sin kompetanse på rydding av eksplosiver.

Korsvik vil minne folk om at det fortsatt er en alvorlig mengde høyeksplosiver i slike miner.

– I publikasjonene så står det beskrevet alt mellom 800 og opp til 1000 kilo eksplosiver. Denne minen har en komplett eksplosivkjede på plass. En mekanisk påvirkning vil kunne mulig få den til å gå av om man treffer den forkjært, sier han.

Minedykkerkommandoen har allerede vært i Hammerfest og undersøkt torpedominen. Neste steg blir å flytte minen for å uskadeliggjøre den.

– Inntil vi får tid til å fjerne den, må den bare ligge der – som den sikkert har gjort siden 1940, sier Korsvik.

Wiggo Korsvik sier at torpedominen ikke kan destrueres der den er uten at det går utover infrastrukturen i havna. Foto: OLIVER RØNNING / NRK

Ikke rør – ring politiet

Flere hundre tusen tonn med eksplosiver ligger både til lands og til vanns i Norge.

Forsvarets forskningsinstitutt, også kalt FFI, samarbeider nå med sivile myndigheter og institutter for å samle inn informasjon om hvor ammunisjon fra tidligere kriger er lokalisert.

Sjefforsker Arnt Johnsen er ansvarlig for denne gjennomføringen. Han mener det er viktig for samfunnet å få en slik oversikt.

Arnt Johnsen ved FFI sier at ammunisjonen ble dumpet i havet fordi man trodde den ville bli ødelagt over tid. Det har senere vist seg å ikke stemme. Foto: FFI

– Det er ganske betydelige mengder som er kastet, spesielt etter 2. verdenskrig. Man antar at minst 200.000 tonn ammunisjon ble dumpet i havet. I tillegg har man flere hundre vrak med ammunisjon som har gått ned, sier han.

FFI tror det ligger like mye ammunisjon rundt omkring i Finnmark som i resten av landet, selv om det ikke finnes noe konkret tall.

– Det var store styrker rundt omkring i Finnmark, så det er antatt at det ligger veldig mye der. Man ser det i dag også, om man går rundt, at det ligger i naturen, sier Johnsen.

Om man finner noe man tror kan være eksplosiver, må man ikke røre det. Man skal heller rapportere det til politiet, som tar det videre derfra.

– Som oftest er det barn som finner ammunisjon og tar det med hjem uten å vite hva det er. Det er absolutt farlig. Eksplosivene inni har den samme sprengkraften nå som i den tiden de ble lagt, sier Johnsen.

Kartet viser funn av ammunisjon fra 2019 og 2020 i tillegg til FFIs funn i sjø- og strandsoner fra 2013 til 2019 som er meldt inn til Miljødirektoratet. Dette er rapportert til Ospar, eller Oslo-Paris-konvensjonen. Foto: Forsvarets forskningsinstitutt

Vil fortsette ryddingen i byhavnen

Foreløpig må Fjeldvær og Sjøentreprenøren AS vente med det videre arbeidet i Hammerfest havn til torpedominen er ryddet vekk.

Men når det er gjort, vil han ikke ha problemer med å fortsette ryddingen i en havn der det ble funnet opp mot et tonn eksplosiver.

– Det er ikke noe problem så lenge de sjekker over og sier at alt er greit. Men vi vil selvfølgelig sjekke alt ut med vår egen undervannsdrone. Det gjør vi hver gang vi setter ut anker, sier dykkesjefen.