Klokken 17.35 melder politiet om at det nærmer seg tidspunkt for detonering, og at sikkerhetssonen er utvidet til 1500 meter.

– Alt er klart. I løpet av en time eller to håper vi å få gjennomført sprengningen, men det er avhengig av at vi er sikre på at alle er utenfor sikkerhetssonen, sier innsatsleder i politiet Runar Heggen.

Det ligger en barnehage innenfor sikkerhetssonen, og politiet vil forsikre seg om at alle barna har blitt hentet av foreldrene sine.

Bomben ble flyttet litt lenger ut mot stranden fra der den ble funnet. NRK erfarer at kartet skal vise ca. hvor bomben er nå. Den innerste sirkelen er sikkerhetssonen på 500 meter. Den ytterste er på 1500 meter.

Politiet vet ikke nøyaktig når detoneringen vil skje, men håper å få gjort det i løpet av ettermiddagen.

Det skal ikke være noe dramatikk knyttet til detoneringen, men politiet har bedt om bistand fra forsvaret.

– Politiet brukte gårsdagen på å undersøke bomben, og kom fram til at det var en gammel flybombe fra krigen. Vi skal bistå med eksplosivekspertise, men det er politiet som leder operasjonen, sier Ivar Moen, oberstløytnant og talsperson ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Politiet har opprettet en sikkerhetssone på 500 meter rundt der bomben ligger. Foto: Odin Omland / NRK

Trodde det var en stein

NRK har snakket med bonden som pløyde opp bomben for to dager siden.

Mannen trodde han hadde truffet en stein 30 cm under jorda, og trodde fremdeles det var en stein da han løftet opp gjenstanden fra bakken med gravemaskinen.

Det var først da han fraktet den vekk at han forsto at det var eksplosiver han hadde med seg.

Bomben har så ligget i to dager på Bore før politiet nå melder at de vil detonere den.

Grunneier Arild Ånestad sier de tenkte det kunne vært en øvingsbombe, men kontaktet likevel politiet.

– Det kunne jo vært farlig, og vi forsto ganske raskt at det var en bombe, men etter å ha snakket med politiet ble vi fort enige om at dette var alvor og at vi skulle la den ligge i fred til de fikk undersøkt den, sier Ånestad.

Blir jevnlig funnet etter krigen

En «Sprengbombe Cylindrisch 250» (SC250) Foto: Greg Goebel

Ifølge Wiggo Korsvik, orlogskaptein i Forsvarets operative hovedkvarter, skal det være snakk om en «Sprengbombe Cylindrisch 250» (SC250).

En bombe som ble utviklet og brukt av tyskerne under 2. verdenskrig. Det var SC250-bombene som ble brukt hyppigst av tyskerne, og udetonerte bomber blir fortsatt funnet ulike steder i Europa til den dag i dag.