Enorme mengder sprengstoff i Norge: – Vi trenger en nasjonal plan for eksplosivrydding

– Vi trenger en nasjonal plan for eksplosivrydding i Norge.

Det sier Wiggo Korsvik, orlogskaptein ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Han er stabsoffiser for EOD (Explosive Ordnance Disposal). Enkelt fortalt går EOD ut på å uskadeliggjøre og fjerne eksplosiver på den sikreste måten.

Når eksplosiver blir funnet, er det han som har ansvaret for å koordinere Forsvarets bistand.

Forsvaret har ikke har ryddeplikt, men de bistår politiet med sin kompetanse på rydding av eksplosiver.

Ammunisjon dumpet

Etter andre verdenskrig skulle betydelig mengder med ammunisjon ødelegges. Det er antatt at man snakker om over 200.000 tonn.

Som NRK skrev i forrige uke, ble mesteparten kastet i havet langs kysten av Norge. Årsaken? Man mente at sjøvannet ville ødelegge den.

Men ikke alt ble dumpet i havet. Det er også dumpet eksplosiver på land. I tillegg til dumpede eksplosiver, er det også et ukjent antall blindgjengere etter krigen i naturen. Ingen tar på seg ansvaret for rydding.

Mener avklaring må på plass

I 2012 ble det satt ned en arbeidsgruppe. De skulle se nærmere på hvordan ansvaret for opprydding skulle fordeles. Siden da har det vært stille.

Orlogskaptein Wiggo Korsvik bidrar med sin kunnskap ved jevne mellomrom når eksplosiver blir funnet. Foto: Ina Nyås Moe / Forsvaret

Korsvik mener det er viktig at det kommer en avklaring på hvem som faktisk skal ta ansvar. Og at det blir utarbeidet en plan slik at man kan få en systematisk opprydding av gamle eksplosiver.

Han ønsker nå at eksplosivrydding i Norge får en egen post på statsbudsjettet.

– Penger er det som setter en stopper for dette.

Departementet jobber med saken

Så hvem har egentlig ansvaret?

Statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) peker på at utfordringen er såkalt eierløs materiell.

– Der er det ikke er et bestemt forvaltningsorgan som har et formelt ansvar for å drive forebyggende kartlegging og destruksjon, skriver han i en e-post.

Sættem fortsetter:

– Regjeringen har derfor vært opptatt av behovet for å tydeliggjøre og formalisere ansvarsforhold.

Statssekretæren viser til at regjeringen har sørget for finansiering av et prosjekt hos Forsvarets forskningsinstitutt. Prosjektet skal bidra til å skaffe bredere kunnskap om omfanget av denne problematikken.

Thor Kleppen Sættem er statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet. Han viser til at regjeringen har finansiert et prosjekt som skal få på plass mer kunnskap om problematikken. Foto: Olav Heggø

Trenger mer kunnskap

Han mener at kunnskapen må på plass før man i det hele tatt kan avgjøre hvordan det skal håndteres. Og hvor ansvaret skal plasseres.

– I 2012 ble rapporten «ansvarsforhold og håndtering ved funn av eksplosive varer» laget. Hvordan er den fulgt opp?

– Det har vært dialog mellom relevante departement om behovet for å tydeliggjøre og formalisere ansvarsforhold i større grad enn i dag. Før dette kan avklares er det imidlertid behov for et bedre kunnskapsgrunnlag, skriver Sættem.