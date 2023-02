Sender ut to nye farevarsel: – Vurder om du må reise

– Vi venter svært kraftige vindkast, på mellom 33–38 meter i sekundet. Her gjelder det å ta forholdsregler, sier statsmeteorolog Ola Bakke Aashamar ved Vervarslinga i Nord-Norge.

Det oransje farevarselet skyldes flere kraftige lavtrykk nord i Atlanterhavet, som skaper utfordrende værforhold i store deler av Nord-Norge.

Lofoten, Vesterålen og kyststrøkene i Troms vil særlig merke været, sier meteorologen.

– Det kan få en god del konsekvenser. Vi anbefaler at folk binder fast løse gjenstander, sjekker en ekstra gang om båten er godt nok fortøyd.

– Vi ser allerede i dag at biler og busser blåser av veien, så man bør vurdere hvorvidt det er nødvendig å reise ut i morgen, sier Bakke Aashamar.

Farevarselet gjelder fra tidlig onsdag morgen, og fram til natt til torsdag.

Oransje farenivå Ekspandér faktaboks Blir det meldt om oransje nivå skal du ta det svært alvorlig. Dette er ikke noe som skjer ofte, og det betyr stor fare. Forbered deg på alvorlige konsekvenser, og tenk deg om en gang til hvis du har planer om å oppholde deg i det aktuelle området. Været kan føre til alvorlige skader

Konsekvensene blir store for mange

Reell fare for at liv og verdier kan gå tapt

Stengte veier, innstilte båter, fly m.m.

Kan slå ut strømnettet

Den ventede vinden vil få konsekvenser for kollektivtrafikken og for ferger, advarer meteorologen.

– Det kan potensielt også påvirke strømnettet hvis vi er virkelig uheldig, sier Bakke Aashamar.

I tillegg til farevarselet om vind, har Meteorologisk institutt også sendt ut oransje farevarsel om regn.

– Det er mye fuktig luft i vinden, og når den treffer land er det mye regn i den. Derfor har vi sendt ut farevarsel om svært mye regn.

Det er ventet mellom 40–60 millimeter regn på 12 timer.

– Det blir intenst, og mest på dagen. Her forventer vi konsekvenser som overvann og oversvømmelser.

– Utfordrende værsituasjon

Meteorologen oppfordrer særlig alle i Lofoten-området, som allerede har fått mye regn de siste dagene, om å sjekke om sluk og stikkrenner er godt rensket og åpne før uværet inntreffer.

– Dette blir en uke med svært mye vær. Men onsdag blir verst, og det er ventet en utfordrende værsituasjon, sier Bakke Aashamar.

Kommunikasjonssjef i Widerøe AS, Catharina Solli sier til NRK at de tilbyr flypassasjerer som skal ut å reise i dag og i morgen å få ombooke billetten sin til et senere tidspunkt.

– Vi må jo prøve å få passasjeren dit de skal. Men værmeldingen kan vi ikke gjøre noe med. Oppfordringen går nå ut til passasjerene som skal reise nord for Trondheim i dag og i morgen om å ta kontakt. Disse tilbys å få booket om billetten til et senere tidspunkt, sier Solli.