To personbiler og to trailere har blåst av veien på E6 ved Karlebotn i Nesseby ved Varangerbotn.

Det opplyser politiet i Finnmark. Ingen personer skal være skadd i hendelsen.

– Veien er stengt på E6 ved Karlebotnsletta på grunn av bilberging. Det er omkjøring via Karlebotn, men det er glatt som pokker der. Jeg hadde bare blitt hjemme inntil videre, skriver Jan Ivvár Smuk på Facebook.

På fylkesvei 17 ved Reipå i Meløy, er en buss blitt blåst av veien.

Det var kun fører og to passasjerer i bussen. Ingen av dem skal ha pådratt seg skader i utforkjøringen.

Tirsdag og onsdag skal det blåse opp til full storm flere steder langs kysten av Nord-Norge, melder Meteorologisk institutt.

Har søkt ly

Nå har også flere russiske fiskebåter har søkt ly i fjordene i Troms.

– På grunn av det dårlige være har flere fiskefartøy, inkludert russiske, søkt og fått tillatelse til å ligge i le for det dårlige været, sier Jonny Karlsen, talsperson for Forsvarets operative Hovedsentral (FOH).

Han forklarer at dette er helt vanlig prosedyre når det er dårlig vær langs kysten, og at det er FOH som bestemmer hvor disse båtene skal søke ly.

Denne båten har gått frem og tilbake i le for Reinøya i Troms det siste døgnet. Faksimile: skjermdump / Marine Traffic

Flere veier stengt

Trafikkoperatør hos Vegvesenet, Håvard Langmo, anbefaler folk om å sjekke værmeldingen før de skal ut og kjøre tirsdag.

– Det er jo et uvær på gang. Flere fergesamband er innstilte og bruer er stengt på grunn av sterk vind. Vi får flere henvendelser fra publikum om at det er glatt og vanskelig å kjøre, sier Langmo.

I Finnmark er flere veier på Magerøya stengt. Langmo anbefaler nå at folk følger ekstra godt med på Børselvfjellet og Ifjordfjellet som for øyeblikket er stengt.

– De som skal utover til Honningsvåg og Magerøy må også følge med på trafikkmeldingen sier han.

I Troms er Tjeldsundbrua tidvis stengt grunnet sterk vind. Her slippes personbiler over når vinden tillater det. Snelandia har innstilt flere bussruter i landsdelen.

Helgelandsbrua Foto: Statens vegvesen

Langmo trekker frem at været fort kan endres i løpet av dagen. Til det verre.

Både i Nordland og lenger sør i Troms skal det regne kraftig.

Det er meldt om vindkast mellom 27 og 33 meter per sekund i Troms og Vest-Finnmark. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel.

Og dette vil trolig bli hevet onsdag.

– Med tanke på det været vi har i vente, kan det bli aktuelt å sende ut oransje farevarsel, sier statsmeteorolog Iselin Skjervagen.

Lenger sør har det begynt å regne. Nå anslås at det vil regne mellom 60 og 90 millimeter i løpet av 24 timer.

Fergesambandet- Bognes-Lødingen på riksvei 85 er stengt. Foto: Anne Nielsen

Følgende fergesamband er innstilt på grunn av uvær og sterk kuling i Nordland.

Sambandet- Bognes – Lødingen på riksvei 85.

Svolvær- Skrova – Skutvik på fylkesvei 81.

Moskenes-Bodø, over Vestfjorden og

Sambandet Forøy – Ågskaret på fylkesvei 17.

FV 7384 ferjesambandet Nesna – Nesnaøyene er innstilt pga. uvær.

I tillegg er Engeløybrua på fylkesvei 835 og Tjeldsundbrua på E10 er tidvis stengt pga. sterk vind.

Allerede mandag ettermiddag frisknet det til med sjørokk og fokk på Brennviksanden, Steigen. Foto: Reidar Berg

Det vil bøtte ned i Lofoten, Vesterålen, Ofoten, Nord-Salten og Sør-Troms.

Skred

Tidlig tirsdag morgen gikk et sørpeskred på E6 ved Øse i Gratangen i Sør-Troms. Veien er nå åpnet igjen.

Varsom.no melder nå om at det er betydelig snøskredfare i hele Nord-Norge.

Veitrafikksentralen melder om sterk sidevind på E6 over Saltfjellet.

Meteorologene skriver at det er fare for overvann i tettbygde områder. Det er også fare for stengte veier. De ber derfor bilister tilpasse farten og kjøre forsiktig.

– Vinden vil ta seg opp i kyst- og fjordstrøkene i Troms og Finnmark utover tirsdagen, da fra sørvest. Og i morgen kan vi vente opp imot 33 m/s, sier statsmeteorolog Iselin Skjervagen.

Når det gjelder nedbør så vil det i kveld bli litt kjøligere. Da venter vi utover kvelden og natta sludd, og faktisk torden i bygene. Så ja. Det blir mye vær, sier Skjervagen.

Yr.no har nå sendt ut farevarsel for vind til gult i store deler av Nord-Norge. I morgen kan dette bli hevet til oransje. Foto: Meteorologisk institutt

Flere farevarsler onsdag

Stormsenter etter stormsenter feier inn fra vest de neste dagene. Og sammen med den kraftige vinden tar de med seg svært høye bølger inn mot kysten.

Verst blir det på onsdag, med opp mot 11–12 meter høye bølger inn mot kysten av Trøndelag og Nordland

Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast som gjelder mesteparten av Nord-Norge.

– Vi venter full til sterk storm og lokalt vindkast på 27–33 m/s. Vinden øker først i Lofoten, skriver de på Twitter.

Fra onsdag ettermiddag blir det lokalt 35–50 millimeter nedbør på 12 timer, og samtidig kan det også lokalt komme 50–70 millimeter på 24 timer.

Det er fare for overvann, også på veiene.

Avlyser renn

Februar har så langt vært preget av mildvær. Ifølge Meteorologene har måneden så langt bydd på værrekorder.

Mildvær og store nedbørsmengder får også konsekvenser for idretten i Troms.

Nå har arrangørene bestemt seg for å avlyse årets første onsdagsrenn i Tromsø.

Ifølge leder Magnar Slåtto står skistadionet i Tromsdalen under vann.

– Når det i tillegg er meldt 33 meter per sekund i kastene onsdag ettermiddag så vi det ikke likt å invitere til skifest, sier han.