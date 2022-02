Terje (74) stortrives med 19 timer arbeidsdag

Han sier det på en måte som om det skulle være helt alminnelig. For han begynner arbeidsdagen halv fire om natten. Arbeidsdagen er slutt elleve om kvelden.

Ved arbeidstids slutt gjelder det å komme seg raskt i seng for å begynne arbeidet like tidlig dagen etter. 74-åringen sier at han trenger lite søvn.

De første timene av arbeidsdagen er Terje helt alene i butikken. Ferskvaredisken skal bugne av varme og kalde fiske- og kjøttretter og bakervarer når butikken åpner klokka syv.

Å steke fiskekaker er ett av Terje Byes gjøremål når han begynner på jobb halv fire. Foto: Bård Wormdal

Småløper i butikken

Terje småløper mellom to kjøkken. I det ene steker han forskjellige typer fiskekaker, og han lager også fiskeboller. I det andre steker og tilbereder han kjøtt, pølser og kjøttkaker, kylling og pizza, samt smører bagetter.

Kjøtt, pølser og kjøttkaker skal være stekt før klokka syv. Foto: Bård Wormdal

Kjøpmannen kan ikke tenke seg noe bedre liv.

– Det gir meg en tilfredsstillelse som ikke kan måles i penger eller noe annet. Det her er livet mitt – det her er mitt liv, sier Terje Bye.

I butikken siden han var guttunge

Terje begynte å jobbe som seksåring, da butikken ble etablert av hans foreldre i en kjeller i 1953. Den første tiden bestod arbeidet i å plukke poteter i poser på lageret, rydde og gjøre andre enkle arbeidsoppgaver.

Etter hvert fikk Terje stadig større ansvar. For over 20 år siden tok han over driften av familiebedriften.

Terje kjenner de alle fleste kundene som kommer innom. Foto: Bård Wormdal

I årenes løp har det vært flere butikkjeder som har ønsket å ha Kolonial Knut Bye i sin kjede. Kjøpmannen i Vardø har avslått alle tilbud.

– Det positive ved å stå utenfor er at vi kan holde et sortiment som er så stort at det tilfredsstiller flest mulig kunder. Publikum er veldig positiv til at de finner det de vanligvis ikke finner andre plasser.

Terje Bye sier at jobben gir han en tilfredsstillelse som ikke kan måles i penger. Foto: Bård Wormdal

Rottefeller, dynetrekk og motorolje

Da det var turister i butikken i fjor sommer som ikke kunne finne laken og dynetrekk i byen, så tok han inn det. Langs en vegg i butikken er det stablet sekker med ved. I en hyllevegg er det både mus- og rottefeller. En annen hyllevegg i butikken er fylt med slepetau, vindusspylervæske og andre bilrekvisita etter at den eneste bensinstasjonen i byen stengte i fjor.

Tar siste økta i kassa

Den siste timen før stengetid klokka elleve om kvelden bruker Terje å sitte i kassa. Han sier at det er fordi at de andre ansatte helst vil ha fri da.

Kjøpmannen klager likevel ikke over lange arbeidsdager i høy alder.

– Hvis du er i god form og ikke har noen helseplager, går det bra. Når du trives med det du gjør, skal det mye til for å stoppe, sier Terje Bye.