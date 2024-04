Camilla Weber Knudsen fra Danmark kom til Norge i 2017.

Da var planen å bo i Tromsø ett år.

I dag jobber hun som sykepleier på hjertemedisinsk sengepost på universitetssykehuset i Tromsø.

Etter et samlivsbrudd i januar i år har den økonomiske situasjonen endret seg.

Og hun bor på en hybel med sønnen Ludwig på 1 1/2 år, som hun deler 50/50.

Som sykepleier er lønnen i rett overkant av 500 000 kr.

Som sykepleier tjener Camilla Weber Knudsen i rett i overkant av 500 000 kr i året. Foto: Linnea Berg Thorkildsen / NRK

Hybelen måler omtrent 25 kvadratmeter.

Boligprisene økte med 0,9 prosent i februar. Det er en prisøkning på 5,9 prosent hittil i 2024.

Tross at hun har spart opp en god egenkapital får hun ikke lån i banken for å kjøpe leilighet i Tromsø.

Knudsen forteller at hun verken har lån, kredittkort, bil og de kostnader som medfølger bilen.

– Jeg lever veldig, veldig minimalistisk. Og da har jeg fortsatt ikke råd til å kjøpe en treromsleilighet, som er det jeg ønsker på Tromsøya.

Uten bil blir turen hjem fra barnehagen gjort i en bæresekk.

Camilla forteller at hun lever minimalistisk, og uten bil blir det kollektiv transport og bæresekk. Foto: Linnea Berg Thorkildsen / NRK

Enda lavere prosent

Ifølge Sykepleierindeksen for 2023, har personer med en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 675 000 kroner råd til 20,4 prosent av alle boliger i Tromsø.

– Veldig mange yrker, og i tillegg veldig mange nyutdannede eller folk tidlig i arbeidslivet har mye lavere lønn enn det den gjennomsnittlige sykepleieren har, forteller Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

– Så når andelen er 20,4 prosent, så må den være veldig lav for en del av de gruppene.

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen mener at det for mange kan være enda vanskeligere å komme seg inn på boligmarkedet, enn det Sykepleierindeksen tilsier. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Sykepleierindeksen Ekspander/minimer faktaboks Sykepleierindeksen måler hvor stor andel av de omsatte boligene en singel sykepleier får finansiering til å kjøpe. Dersom sykepleieren kan kjøpe en høy andel av boligene i et område, er boligprisene i byen lave. Dersom sykepleieren ikke kan kjøpe noen av boligene i et område, er det problematisk dyrt. Sykepleieryrket er egnet fordi inntekten representerer en typisk god norsk inntekt, og er i liten grad konjunkturavhengig. Sykepleierindeksen utarbeides av Eiendomsverdi AS og utgis av Eiendom Norge. Hvor mange boliger hadde personer med alminnelig inntekt råd til i 2023? I Tromsø: 20,4 prosent I Oslo: 2,4 prosent Bergen: 32,7 prosent Porsgrunn/ Skien: 63,4 prosent I Norge generelt: 31,6 prosent Kilder: Sykepleierindeksen, Eiendom Norge og NTB kommunikasjon

Må tenke alternativt

Nå har Knudsen startet prosessen for å etablere et kollektiv med andre alenemødre.

SSB sine tall fra 2023 viser at nesten 250.000 barn lever med enslige foreldre.

Det tilsvarer omtrent 23 prosent av alle barn mellom 0–17 år.

Ideen for å starte kollektivet kom av at det ikke var noen alternativer i boligmarkedet i forhold til å leie, forteller Knudsen.

– Når boligmarkedet er så vanskelig må man tenke på alternativer.

– Jeg har alltid tenkt at jeg gjerne ville bo i et bofellesskap. I Danmark er det på vei opp med bofellesskap, og jeg tenkte at det kunne være fint.

Etter et samlivsbrudd bor Camilla på en hybel på 25 kvadratmeter med sønnen Ludwig på 1 1/2 år. Foto: Linnea Berg Thorkildsen / NRK

Stor respons

Hun la ut et facebookinnlegg hvor hun annonserte tankene sine.

«Ser for meg et hus på Tromsøya gjerne med hage hvor barnene kan leke og hvor vi kan bo 3 til max 4 mødre med barn. Vi kan dele hverdagen, lage mat sammen innimellom, støtte hverandre i både de gode og utfordrende øieblikke samt hjelpe hverandre med barnepass når det trengs.»

Etter en liten stund hadde hun fått nærmere 400 «likes» på facebookinnlegget.

– Cirka syv alenemødre hadde kontaktet meg og var interessert i et bofellesskap.

Camilla har lenge kunne tenkt seg å bo i kollektiv. Foto: Linnea Berg Thorkildsen / NRK

Todelt

Leder i Aleneforeldreforeningen, Cathrine Austrheim er ikke kjent med konseptet bofellesskap for aleneforeldre, men er positiv til ideen.

– Jeg synes det høres veldig fornuftig ut. Det er jo mange utfordringer ved å skulle ha bolig som enslig forsørger.

– Man har kanskje større sjans for å kunne stå i jobb. Jobber man turnus, så har man lettere tilgang på barnevakter og sånne ting.

Leder Aleneforeldreforeningen, Cathrine Austrheim syns konseptet om å bo i kollektiv er todelt. Foto: Lars Nyäs / Lars Nyäs

Men det har også en bismak.

– Samtidig så er det jo trist at det er sånn det må være.

Austrheim forteller at boligmarkedet oppleves svært vanskelig for enslige forsørgere.

SSB sine tall fra 2023 viser at nesten 50 prosent av aleneforeldre med mellom barn 0 og 5 år leier bolig.

– Det burde jo finnes løsninger som gjør at alle kan bo trygt og godt, også de som bor alene med barn, sier Austrheim.

Flere fordeler ved å bo i kollektiv

I dag er kun 2,4 prosent av boligene i Norge en form for bofellesskap, ifølge Nasjonalmuseet.

Samtidig som det å bo i kollektiv kan være en nødløsning, viser forskning at man kan ha godt av å leve i kollektiv i voksen alder.

Solvår Irene Wågø er forskningsleder ved Sintef i gruppen Arkitektur og Samfunn.

Wågø mener at alternative boformer kan løse mange av dagens samfunnsutfordringer og at det kan bidra til en mer bærekraftig bolig- og byutvikling.

– Deling, sosial inkludering, redusert forbruk, mindre utslipp og boutgifter som ikke spiser opp hele nettoinntekten til husholdninger, er noen positive sider Wågø trekker frem.

Solvår Wågø, forskningsleder i Sintef Community i gruppen Arkitektur og samfunn, mener det er mange positive sider ved å bo i kollektiv som voksen. Foto: Anne-Line Bakken / SINTEF

Wågø påpeker at det å bo sammen med andre spesielt er gunstig om man er ensom.

– Ensomhet er en av vår tids største samfunnsutfordringer. Og for eldre kanskje spesielt, der bor én av tre alene.

Også for voksne med barn kan det være fint å være flere, sier Wågø.

– Mennesker trenger andre mennesker. Det sies jo at det trengs en landsby til å oppdra et barn. Og kanskje trengs et kollektiv til å oppdra et barn også.

Kreativ løsning

Leder i Sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen, har forståelse for at Knudsen vil finne alternative løsninger på boligsituasjonen.

Hun påpeker at alle er avhengig av en plass å bo, og at lønnen burde speile kostnadene på stedet man bor.

– Jeg skjønner henne godt. Hvis ikke kommunene og sykehusene sørger for at du har lønn nok, som er akseptabel nok, eller at prisen på boligen i området er ok, så får du heller ikke folk til å bygge og bo her.

– Så her er en kreativ idé på hvordan du kan løse et problem.

Forbundsleder i Norsk sykepleieforbund, Lill Sverresdatter Larsen mener lønnen burde speile kostnadene på stedet man bor. Foto: Linnea Berg Thorkildsen / NRK

Prosessen er i gang

Intervjuprosessen er allerede i gang.

– Jeg skal se om vi kan være en match.

– Jeg har sett litt på om det har vært noen boliger tilgjengelig. Det virker som om det kan være lovende.

Kollektivet kan bli en realitet allerede i juni i år, forteller Knudsen.

Kollektivet med alenemødre kan bli en realitet allerede i juni, dersom ting går etter planen. Foto: Linnea Berg Thorkildsen / NRK

