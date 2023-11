– Det er en bolig med noe «attåt». Det er det det er, sier Margot Bratteteig.

Hun bor i Sandnes, sammen med venninnen Bjørg Odland.

– Vi har hver vår bolig, og så har vi noe i tillegg, legger Odland til.

I 1986, for nesten 40 år siden, flytta de to inn i et kollektiv sammen.

Nå er de 73 år gamle begge to, og ser mange fordeler med å leve under samme tak.

– Det er alltid noen som er der for deg. Og de er ikke så langt vekke, sier Bratteteig.

Boligen de bor i er delt inn i tre etasjer, hvor begge to har sin egen etasje. Den nederste etasjen er et fellesområde.

Margot og Bjørg gjør mye sammen. Men får alenetid når de trenger det. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

60 millioner til nye omsorgsboliger

Ifølge Statistisk sentralbyrå vil det fram mot 2060 vøre en sterk økning i andelen eldre.

– Vi blir flere eldre i tiden framover, både fordi vi lever lenger og fordi det er færre yngre. Det betyr for eksempel at dagens 50- og 60-åringer må regne med å bo hjemme ganske lenge, sier Carsten Phil i Huseiernes Landsforbund.

Organisasjonen har uttrykket et økt behov for at eldre skal kunne bo hjemme lenger, men det krever at flere legger til rette for såkalte trygghetsboliger.

– Vi vet at de fleste ønsker å bo så lenge som mulig, men da må boligen tilpasses. Det er det viktig at man gjør tidlig nok.

I Gjesdal kommune har de bladd opp 60 millioner kroner, med støtte fra Husbanken, for å bygge 20 nye omsorgsboliger som nå er klare for innflytting.

– Her vil de få noe hjelp, men det er ikke heldøgnsbemanning, sier ordfører Frode Fjeldsbø (Ap).

Ordfører i Gjesdal kommune, Frode Fjeldsbø utenfor «Kanalhuset». 20 av leilighetene er omsorgsboliger for eldre. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Helserådgiver i Gjesdal kommune, Åshild Steinberg Holmen, forteller at de nå planlegger et nytt helsekvartal rett over veien fra de nye omsorgsboligene.

– Er det noen i dette bygget som trenger hjemmesykepleie, har vi mulighet for å kunne hente dem rett over gata.

Helserådgiver i Gjesdal kommune, Åshild Steinberg Holmen står på taket på Kanalhuset. Den oransje bygningen bak skal bli til et helsekvartal. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Ifølge ordfører Fjeldsbø er dette en sammfunnsøkonomisk lønnsom måte å bygge omsorgsboliger på.

– Vi bygger rimeligere nå enn om vi skulle ha bygget institusjoner.

Pihl i Huseiernes Landsforbund heier på ulike former for nye eldreboliger som bygges og testes.

– Det vi trenger er mange gode tiltak, slik at alle kan finne en modell som passer for seg. Vi synes det er bra at kommunen er med på å bygge ut slike boliger.

– I mindre kommuner som Gjesdal tror vi at kommunene må være med å tilrettelegge, med regulering, med tomter og kanskje noen ganger som utbygger.

«Alle» vil bo hjemme lengst mulig, men få boliger er skikket

Ifølge tall fra Husbanken ønsker 9 av 10 i Norge å bo hjemme lengst mulig. Men hele 245.000 norske boliger egner seg ikke til å bli gammel i.

Murer Kjell Rødberg har planlagt sin framtid, og har byttet ut eneboligen sin med en lettstelt leilighet.

– Man trenger ikke å tenke på vedlikehold, luking eller maling. Man trenger ikke å tenke på noen ting. Alt er bare ordna, sier han.

Murer Kjell Rødberg fyller inn de siste fugene i Kanalhuset. Selv har han investert i leilighet som han vil bli gammel i. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Tilbake i Sandnes tror venninnene Margot Bratteteig og Bjørg Odland at kollektiv kunne ha vært en fin løsning for flere.

– Vi lever to forskjellige liv, men vi kan samtidig stille opp for og hjelpe hverandre, sier Odland.

– Det er det som er det gode med det. Jeg tror jeg hadde kjedet vettet av meg om jeg skulle ha bodd alene. Så er det den tryggheten vi har i hverandre, legger Bratteteig til.