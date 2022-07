Streikefast helsepersonell kommer seg ikke på jobb: – Situasjonen blir stadig mer kritisk

– Situasjonen blir stadig mer kritisk med tanke på at det blir mangel på helsepersonell og det er økende slitasje blant dem som er jobb, sier fungerende statsforvalter i Troms og Finnmark, Stian Lindgård.

Tidligere i dag, mandag, fikk den fungerende statsforvalteren rapport fra alle sykehusene i Nord-Norge om hvordan pilotstreiken i SAS påvirker helsevesenet.

Fylket har fremdeles utfordringer med å få streikefaste helsearbeidere tilbake på jobb.

De tar nå i bruk alle tiltak for å få helsepersonell på jobb. Det betyr at enkelte må jobbe doble vakter eller kan få ferien trukket tilbake.

– Det vil kunne gå ut over pasientbehandling på sikt. Vi tenker at situasjonen er tiltakende kritisk i kommunene og sykehusene.

Før helgen uttalte statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker at hun vurderte å søke dispensasjon fra SAS-streiken for å få helsepersonell nordover.

Én av to arbeidere

En av dem som ikke kommer seg hjem og tilbake på jobb er Ann Monica Fredheim. Hun jobber i Vadsø kommune og i helseenheten i Vadsø fengsel.

Hun er nå streikefast i Spania, noe hun snart har vært i én uke. Etter lang ventetid har hun fått nye flybilletter fra SAS. Da er det forventet at hun er tilbake tidligst onsdag morgen.

– Men om flyene er oppe og går, det spørs, sier hun.

Fredheim har vært streikefast i Spania i en uke. Det går utover kollegaen hennes. Foto: Privat

I fengslet er det kun hun og én annen som arbeider som sykepleiere.

– Kollegaen min må forskyve ferien sin siden jeg ikke kommer meg hjem.

Fredheim forteller at det bittert for alle parter.

– Jeg er jo ikke skyldig i det, men man føler seg jo skyldig. Det er ikke noe trivelig å være en sånn kollega.

180 mil i bil

– Det var ikke mange timers søvn på henne før vakten ventet, sier Synnøve Hølvold Johansen.

Hun og venninnene Silje Henninen Malterud og Helene Jakola fra Kirkenes satt streikefaste i Kreta i flere dager.

De fortalte først om situasjonen i VG.

Silje Henninen Malterud, Synnøve Hølvold Johansen og Helene Jakola jobber i helsetjenesten i Finnmark, de har jobbet mye siden de kom hjem fra Kreta. Foto: Privat

Venninnene måtte kjøre 180 mil fra Oslo til Kirkenes for å komme seg hjem og til jobbene sine i helsevesenet. Først lørdag klokken 03:00 kom de hjem.

Selv gikk hun doble vakter på Finnmarkssykehuset hele helgen.

– Det var mangel og da må man trø inn, man vet selv hvordan det er å være på jobb når det er underbemannet, sier hun.

Statens helsetilsyn opplyser at de vurderer i dag, mandag, at det ikke er umiddelbar fare for liv og helse som følge av streiken.

– Overtid og stor slitasje

Fungerende direktør for helse og omsorg i Tromsø kommune, Edel Pedersen, sier at streiken gir problemer for flere i helsetjenesten. Hun forteller at det er mange, både fast ansatte og vikarer, som er streikefast.

– Vi hadde en kartlegging i midten av forrige uke, da var det rundt 15 til 20 personer som ikke kom seg tilbake eller kom for sent til jobb. Det har nok økt, men vi har ikke et eksakt antall i dag, sier hun.

Streiken vises hos flere av avdelingene.

– Det er ganske mye overtid og stor slitasje på de fast ansatte og vikarene vi har, det er krevende å dekke opp bemanningen, sier Pedersen.

Pedersen sier helsetjenestene enda kan gi faglig forsvarlige tjenester, men at jo lengre streiken varer jo vanskeligere blir situasjonen.