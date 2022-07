Statsforvalteren i nord fikk fredag rapport fra alle sykehusene i Nord-Norge om status for hvordan pilotstreiken i SAS påvirker helsevesenet.

– Lapper sammen

– Vi hører at man har klart å lappe sammen vaktlister, takket være at helsearbeidere som er på jobb tar ekstra vakter. De strekker seg ekstra langt for at dette skal kunne gå, sier hun til NRK.

– Vi ser også, og vet, at situasjonen blir mer alvorlig over helga dersom streiken fortsetter.

Neste rapport fra Aspakers kontor til Helsetilsynet blir sendt på mandag.

– Og så er det til syvende og sist tilsynet som må ta en avgjørelse på om situasjonen i helsevesenet i nord er forsvarlig eller ei.

Tidligere denne uka var det hastemøte mellom statsforvalteren i Troms og Finnmark, statsforvalteren i Nordland, Helse Nord, Fylkeslegen og Statens helsetilsyn om konsekvensene den pågående pilotstreiken har for helsetilbudet i nord.

I etterkant bestemte Helsetilsynet at streiken ikke utgjør en umiddelbar fare for liv og helse i Nord-Norge.

Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Foto: UNN

Ferierende helsepersonell

Aspaker sier fredag at de ikke har konkrete opplysninger om at operasjoner er blitt utsatt i Troms og Finnmark som følge av streiken.

Men de har ikke oversikt over om helsepersonell på ferie vil klare å komme seg hjem – og på jobb.

– Om streiken fortsetter til over helga vil vi be nasjonale myndigheter om å søke dispensasjon for å kunne sette opp fly fra Oslo til Tromsø og fra Oslo til Kirkenes for å få ferierende helsepersonell på jobb igjen.

– Det gjør vi fordi slitasjen på helsepersonellet som er på jobb er økende for hver dag som går. Da er det viktig å få tilbake helsepersonell fra ferie som kan avlaste de som nå jobber døgnet rundt, avslutter hun.