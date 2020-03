Fageksperter tror Nord-Norgebanen kan bli 40 milliarder billigere

Det er Byggeindustriens nettavis bygg.no som har snakket med anleggsingeniørene Anders Beitnes og Trond Johansen.

De to var selv med som fagspesialister i kostnadsanalysen til en utredning i Jernbanedirektoratet. De reagerer på konklusjonen om at Nord-Norge banen er beregnet til å koste 113 til 120 milliarder kroner.

Anleggsingeniør Anders Beitnes. Her avbildet i forbindelse med en tidligere sak. Foto: Ole-Jørgen Finnes / NRK

De mener det er mulig å få til en pris på et sted mellom 80 og 90 milliarder kroner.

– Det utredninger av denne typen bør vise, er usikkerhetsspennet i reell utbyggingskostnad, der en har tatt hensyn til faktiske forhold og sannsynlige optimaliseringer, sier de to til Byggeindustrien.

De mener at erfaringstallene man brukte for å fastsette prisen stammer fra mer tettbygde og sentrale strøk, noe de mener vil gi en kunstig høy kostnad.

Bedre trase-optimaliseringer og mer realistiske kalkyler av tunnelpris mener de kan gjøre prisen langt lavere.

Alternative løsninger

Flere steder langs de to forslagene som er skissert av Jernbanedirektoratet går de to traseene tilnærmet parallelt.

Det er et av flere områder hvor man til sammen kan spare inn opp mot 40 milliarder kroner.

– Flere av strekningene i begge alternativene løper tilnærmet parallelt. Da hadde det vært lett å si at vi ikke har to, men ett alternativ på disse strekningene, sier Trond Johansen til NRK.

Slik kan den nye Nord-Norgebanen bli. Foto: Jernbanedirektoratet

En annen utfordring han trekker frem, er kryssingen av Rombaksfjorden.

Her peker Johansen på at det ville vært bedre om de la opp til en kryssing ved Rombaksbrua, enn en kryssing som går tilnærmet parallelt med Hålogalandsbrua.

– En sånn jernbro finnes vel knapt noe sted i verden. Vi fant at å krysse ved Rombaksbrua ville bli billigere, i alle fall ikke dyrere.

Han peker også på at man burde ha vurdert om det er nødvendig å få jernbanen helt ned til sentrum av Tromsø.

– Merkelig at ikke disse tiltakene er nevnt

Om man hadde valgt å stoppe sporet før Tromsøya, tror han at det isolert sett vil medføre en besparelse på rundt 10 milliarder kroner.

Nordlandsbanen ble åpnet offisielt i 1962 og fyller altså snart 60 år. Foto: Rune Fossum / NSB

Alt i alt tror han disse innsparingene ville ha resultert i en pris på et sted mellom 80–90 milliarder kroner.

– At disse tiltak ikke er nevnt i Jernbanedirektoratets hovedrapport finner vi litt merkelig, skriver de to i et innspill til Jernbanedirektoratet.

Johansen peker også på at det skjer fornying av teknologien fra år til år, og at også ny teknologi i forhold til tunnelboremaskiner vil kunne ytterligere redusere prisen.

– Her er det snakk om enkeltsporstunneler. Slik jeg ser det, er det flere av strekningene man kunne ha brukt slik teknologipå, ikke minst den som går inn mot Hellemobotn.

Nord-Norgebanen Ekspandér faktaboks Et uttalt politisk mål, som skulle binde Nord-Norge sammen av togskinner.

Planen var å legge jernbane fra Fauske til Narvik, som skulle videreføres nordover fra Ofotbanen og så videre til Tromsø.

I tillegg vurderes det lages et sidespor fra Bjerkvik til Harstad.

Prosjektet ble aldri realisert, men er nå tilbake på agendaen for første gang siden 2011.

Veiavstanden Fauske-Tromsø er i dag 482 kilometer.

Nord-Norgebanen er utredet flere ganger tidligere, senest ble det gjort vurderinger i 2011. Traseen hadde da en tunnelandel på 58 prosent. Siden kostnadene ved bygging av tunnel har økt som følge av nye krav til blant annet rømningsveier, er det nå i tillegg sett på en trasé der tunnelandelen er redusert til 45 prosent for å se på hvordan færre tunneler virker inn på kostnadsbildet.

En eventuell trinnvis utbygging er også vurdert og alternativene har da vært å bygge ut bare Fauske – Narvik, eller bare Narvik – Tromsø (Tromsbanen). Vurderingene er gjort på et overordnet nivå.

En bane fra Fauske til Tromsø vil bli om lag 375 kilometer lang og en sidelinje Bjerkvik – Harstad vil være vel 80 kilometer. Analysene viser at en full utbygging vil komme til koste 113 milliarder kroner og sidelinjen til Harstad rundt 20 milliarder.

En Nord-Norgebane vil gi positive virkninger for samfunnet i form av innsparte transport- og logistikkostnader for gods og overført persontrafikk fra privatbil. Andre positive virkninger for samfunnet er blant annet reduserte CO2-utslipp og færre trafikkulykker.

En slik bane vil imidlertid ikke bli samfunnsøkonomisk lønnsom. Beregningene viser et netto tap for samfunnet på mellom 46 og 109 milliarder kroner. Kilde: Jernbanedirektoratet

– 120 milliarder er mest sannsynlig

Jarle Vaage er seksjonsleder i Jernbanedirektoratet.

Han sier de i denne analysen har et standardavvik på 30 prosent.

Det åpner for at prisen kan variere både over og under det direktoratet har anslått.

Jarle Vaage er seksjonsleder i Jernbanedirektoratet. Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

– Når man estimerer i en veldig tidlig fase, teller man ikke nøyaktige volum av betong, antall bolter og antall master og så videre. Vi mener at per nå er den mest sannsynlige kostnaden 120 milliarder. Det kan bli betydelig billigere, men også betydelige dyrere, sier han.

Jernbanedirektoratet har registrert innspillet fra de to anleggsingeniørene, men tror ikke deres anslag er mer sannsynlig enn det de har foreslått.

– Vi har ikke erfaringstall i dag som sier at man går mye ned i kostnader etter hvert som prosjektene blir mer modne. Det er snarere motsatt. Prosjektet har mange usikkerheter i tillegg til diskusjonen rundt tunnelene.

Neste fase kan gi endring i pris

Likevel ser ikke Vaage bort fra at de kan ha et godt poeng, men det vil man ikke kunne finne ut før planleggingen fortsetter.

– Det kan hende de har rett, men det vet vi ikke før man eventuelt planlegger videre. De peker på noen momenter som er absolutt relevante, men så er det andre ting det er stor usikkerhet rundt.

– Får dette noe betydning for dere?

– Vi står ved den analysen som er gjort. Det må tilføyes at vi har ingen prestisje rundt dette, det er ikke noe poeng for oss at dette skal koste 120 milliarder, vi viser en sannsynlig kostnad basert på erfaringer og sannsynlighetsvurderinger.

Snart skal Jernbanedirektoratet gå i gang med en konseptvalgutredning som vil gi mulighet til å utrede blant annet konseptvalg og alternative korridorer.