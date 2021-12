Langt inne i Pasvikdalen, nært grensa til Russland, sover Pål Trygve Bakke, som har hatt nattevakt.

Mor og far, Hege og Øyvind Bakke, sitter musestille i hytta tilknyttet observasjonsposten. De har reist helt fra Oslo til Kirkenes for å overraske sønnen med et julebesøk.

Bakke-foreldrene har roser i kinnene etter snøskuterturen i det villeste hjørnet av Norge.

Sprengkulda har heldigvis sluppet taket. Nå er det bare 10 minusgrader ute.

Pål Trygve Bakke åpner forsiktig døra etter å ha blitt vekket av medsoldaten.

Han hilser på sjef for Garnisonen i Sør-Varanger, Michael Spanne Rozmara, og snur seg måpende mot foreldrene sine.

– Dette var veldig gøy. Jeg har ikke sett dem på et par måneder nå. Veldig stas, sier Pål Trygve.

I all hemmelighet

For å være sikre på at Pål Trygve sov da foreldrene kom, hadde patruljen gitt ham ekstra mye jobb kvelden før overraskelsesbesøket.

Og Pål Trygve ante ingen ugler i mosen.

Familiebesøket ble en stor overraskelse for soldaten på grensa. Foto: Karen Gjetrang / NRK

– Dette var veldig overveldende. Jeg hadde ingen anelse om at dette kom til å skje.

– De andre soldatene har vært gode til å holde på hemmeligheten?

– Det kan man si. De er flinke til det, flirer han.

På Trygve Bakke, som ikke hadde fått permisjon, hadde ikke regnet med å få se foreldrene sine før i romjulen.

– Kunne noe toppet dette?

– Nei, det tror jeg ikke. Dette var veldig gøy.

Soldatene fikk servert et stort julemåltid. På bildet: Odin Foseid (20) og Michael Spanne Rozmara. Foto: Karen Gjetrang / NRK

Fornøyde foreldre

For Hege og Øystein Bakke var det ekstra fint å få et lite glimt av yngste sønnen, nå som de for første gang skal feire jul uten alle de åtte barna sine.

Hege og Øyvind Bakke satte stor pris på å få besøke sønnen før jul. Foto: Karen Gjetrang / NRK

– Det har vært en veldig fin dag. Det har det virkelig vært, sier Øystein Bakke.

– Det blir morsomt å snakke om dette i ettertid, sier Hege Bakke.

Gjenopptatt juletradisjon

Sjef for Garnisonen i Sør-Varanger, Michael Spanne Rozmara, forteller at det å hente inn foreldre som en overraskelse i julen egentlig er en gammel tradisjon.

Han syntes den var så fin at han ønsket å starte den opp igjen.

Sjef for garnisonen i Sør-Varanger, Michael Spanne Rozmara, er glad for å ha vekt en gammel juletradisjon til liv igjen. Foto: Karen Gjetrang / NRK

– Jeg tenker at det er en fin måte å symbolisere at vi ønsker å anerkjenne soldatene som er på vakt. Også gjør det ekstra spesielt for en igjen.

Rozmara er ikke helt sikker på hvordan de landet på hvilken soldat som skulle få besøk.

– Det er absolutt fortjent og litt på flaks tenker jeg.

Han håper at dette kan vise at de tar godt vare på de soldatene som tjenestegjør i Pasvik.

– Jeg tror og håper at han har fått en bedre julestemning.