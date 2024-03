– To personer er skadet i et snøskred. Det er fire andre personer på stedet som ivaretar de skadde. Redningshelikopter fra Tromsø omdirigeres fra annet oppdrag, og er på vei til stedet.

Det opplyser politiet.

13:50 har helikopteret ankommet stedet, og iverksetter redning av de to skadde, melder politiet på X.

Hovedredningssentralen Nord-Norge sier til NRK at det er snakk om mulig beinbrudd.

Det er to personer i et følge på seks som ble tatt av skredet. De som ble tatt av skredet ligger i overflaten.

Ikke begravd i skredet

Operasjonsleder Morten Augensen i Troms politidistrikt sier til NRK at de to personene ikke er begravd i snøskredet.

Redningshelikopteret var egentlig på tur til Skittentind for å hjelpe en skikjører med brukket fot da de ble omdirigert.



– Siden det er to stykker som er en del skadet, ble det besluttet at redningshelikopteret skulle sendes dit for å ta seg av de to pasientene, sier Augensen.

Store Russetind er 1405 meter høyt og har en helling på 30 grader fra 1000 meter og opp til toppen.

Det er moderat snøskredfare (faregrad 2) i fjellene i Troms i dag torsdag. Les mer på varsom.no.