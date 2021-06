– Jeg gråt da jeg så hva min åtte år gamle sønn hadde søkt på. Det var grov porno. Bare tanken på bildene mitt lille barn hadde fått på netthinna gjorde meg så trist, sier moren fra Alta.

Av hensyn til sønnen ønsker hun å være anonym, men hun har ingen problemer med å fortelle om det hun mener er altfor lett tilgang til porno på mobiltelefonene. Og om at foreldre må være bevisste dette.

– Selv hadde jeg ikke drømt om at han som var så liten skulle ha vett til å søke opp dette. Men barn er nysgjerrige og snakker kanskje med hverandre om hva som finnes på mobilen.

– Plutselig er de eksponert for innhold de ikke er modne for, sier hun.

Moren fra Alta skulle ønske hun hadde satt opp foreldrekontroll før hun ga sønnen sin første mobiltelefon. Foto: NRK

Tøyer grensene

Moren vet at det finnes foreldrekontroll som sperrer innhold som er uegnet for barn. For egen del trodde hun ikke det hastet med å installere dette og hun var usikker på hvordan man gjorde det.

Den siste tiden har NRK skrevet saker både fra Agder og Finnmark der ungdommer begår overgrep mot andre barn.

I Finnmark advarer politiet om at barn helt ned i 12-årsalder lar seg manipulere til å utføre seksuelle tjenester, i bytte mot å få sitte på UTV-en til gutter over 16 år.

Moren er redd for at den voldsomme eksponeringen for porno, også der vold er involvert, kan føre til at barn og unge får et usunt forhold til egen seksualitet og ikke minst andres og egne grenser.

– Hvis de tror at dette er oppskriften for god sex og hvis det er det de forventer av hverandre, så synes jeg det er bekymringsfullt. Jeg er og redd for at de stadig må ha mer og grovere porno for å bli opphisset, sier hun.

Ifølge rapporten Barn og medier 2020, har nesten én av tre barn sett pornografi innen de var 11–12 år gamle. 13 prosent var åtte år eller yngre første gang de så porno.

Behandlingstilbudet for barn med skadelig seksuell adferd (SSA) Ekspandér faktaboks Blant avgangselevene i videregående skole sier 29 prosent av jentene og sju prosent av guttene at de har vært utsatt for et seksuellt overgrep i løpet av livet.

Forskere antar at mellom 30 og 50 prosent av seksuelle overgrepene mot barn utføres av andre barn.

Betanien V27 er det eneste spesialiserte kliniske behandlingstilbudet for barn med skadelig seksuell adferd.

Rebessa i Trondheim og TVERS i Aust og Vest-Agder, er tverrfaglige programmer som også driver behandling.

Ifølge NKVTS er hjelp mot skadelig seksuell atferdd avhengig av ildskjeler Barne og Ungdomspsykiatrien, på Barnehusene og RVTS. Kilde: NKVTS og HIOA

«Vanilijesex»

Ungdomsarbeider Kaja Kristensen i Alta har gjennom sitt mangeårige arbeid hatt mange samtaler med unge.

Kristensen sitter med et inntrykk av at mange ungdommer føler seg presset til seksuelle aktiviteter de innerst inne ikke har lyst til å være med på.

– Jeg tror de har mye de skal leve opp til på den fronten og at terskelen er blitt lavere for å gjøre ting som trekantsex, gruppesex og analsex, sier hun.

Ungdomsarbeideren tror det er uheldig at denne type sex skal være det første man stifter bekjentskap med når man skal debutere.

– Det handler nok om at de møter pornoen tidligere i livet og at den er drøyere enn før. Det man før anså som «vanlig sex» er i dag «vaniljesex». Nå er det helt andre begreper og kanskje det som dukker først opp når du søker på porno, sier hun.

Kaja Kristensen, leder ved Huset i Alta, opplever at flere unger føler seg presset til å være med på ting de ikke ønsker. Foto: Ann Helen Paulsen

– Det er ikke slik at vi skal lage skam og tabu rundt dette, men vi voksne må på banen og vi må ta denne praten. Og den må tas tidlig.

– Det er også viktig at seksuallærere og helsesøstre er oppdaterte på hva de unge møter på. Her er det mange som er flinke, mens andre ikke er like flinke, sier ungdomsarbeideren.

Parallelt med at man jobber med bevisstgjøring skulle moren fra Alta ønske at det å få opp vold og porno på mobilen ble vanskeligere.

– Det aller beste hadde vært om det var slik at voksne måtte logge seg på med passord for å få opp innhold som er uegnet for barn. I stedet for at barn skal få alt dette innholdet rett i ansiktet med et enkelt tastetrykk, sier hun.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad mener mobilbransjen må legge seg i selen for å gjøre filtre enda lettere tilgjengelig for foreldre. Foto: Espen Bierud / NRK

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mener mobilbransjen har et ansvar. Men han sier også at foreldre, skole og politi må jobbe forebyggende.

– Jeg oppfordrer bransjen til å ta tak. Det viktigste er å unngå at barn ser ting de ikke skal se eller blir utsatt for overgrep, sier Ropstad.

– Vi har jobbet med å gjøre pornofilter tilgjengelig i skolene. Men et filter må også være lettere tilgjengelig for foreldrene. Utfordringen er at skolens filtre ikke gjelder hjemme og at filtrene kan omgås gjennom bruk av 4G.

Fire av fem er bekymret

En ny spørreundersøkelse fra Kantar viser at over fire av fem småbarnsforeldre er bekymret for barnas mobilbruk. Ni av ti barn har likevel mobil når de er 10 år, ifølge ferske tall fra Telenor.

David Fidjeland er kommunikasjonssjef i Telenor Norge. Han skjønner godt bekymringen til foreldre.

David Fidjeland er kommunikasjonssjef i Telenor og skjønner at foreldre er bekymret. Foto: Martin Fjellanger Telenor / Martin Fjellanger Telenor

Fidjeland sier at Telenor nylig lanserte et mobilabonnement som er tilpasset for barn som skal få sin første mobil.

– Vi har inkludert en rekke sikkerhetstjenester som bidrar til å ivareta barnet, sier han.

Han legger til at det er viktig at foreldre er sikre på at barnet er modent nok før de kjøper en mobil.

– Vi foreldre har ansvar for å beskytte og trygge barna våre, også på nett og mobil. Men vi har også et ansvar for å respektere barnas rett til privatliv og ytringsfrihet. Å balansere disse hensynene er ikke enkelt, vedgår Fidjeland.