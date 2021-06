Ropstad om overgrepstrend: – Foreldre må involvere seg

– Det må bli like vanlig å spørre barna hvordan de har hatt det på nett i dag og ikke bare i det fysiske liv, sier Kjell Ingolf Ropstad til NRK.

I helga slo politiet og overgrepsmottaket i Agder alarm om en økende trend hvor overgrep blant barn og unge blir mer og mer vanlig. Barn ned i 13-årsalderen selger sex mot penger, varer og tjenester.

Politiet ser at overgrepene ofte er av svært grov karakter og inneholder både oral, vaginal og anal penetrasjon.

– Vi ser bruk av halsgrep, hvilket har et svært alvorlig skadepotensial. I mange av sakene er det også flere gjerningsmenn på samme tid, fortalte politiet.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad mener at foreldre har en særlig viktig rolle i hvordan problemet skal løses.

– Vi vet at barn starter tidligere med sosiale medier. Vi har ikke all oversikt over hva barna våre gjør på digitale plattformer og vi må huske at dette er en stor del av barn og unges liv.

Andre distrikt opplever det samme

Etter at politiet og overgrepsmottaket publiserte innlegget på Facebook har det blitt delt over 11.000 ganger. Det har også kommet frem at andre politidistrikt i landet opplever samme trend.

– De forteller om den samme økende trenden som her i Agder. Vi vet ikke årsaken til dette, men da vi publiserte innlegget på Facebook kom det et formidabelt engasjement i folket, sier leder ved seksjon for grov vold og seksuelle overgrep i Agder politidistrikt, Kenneth Rafaelsen.

Han sier politiet ikke løser problematikken alene og at det er et samfunnsansvar som alle deler.

Benedicte Sverinsen, seksjonsleder for overgrepsmottaket i Agder er enig og sier at flere må komme på banen. Hun har blitt kontaktet av lærere og helsesykepleiere flere steder i landet. Legen mener man står ovenfor et nasjonalt problem.

– I tillegg til at overgrepsmottaket og politiet tar opp problemet, så må vi foreldre snakke mer med barna. Det må også tas opp i skolen og i politikken. Her må vi stå sammen hvis vi skal klare å bremse utviklingen. Det går veldig raskt og vi må sette oss sammen og finne ut hvordan vi kan stagnere dette, sier hun.

Politiet og overgrepsmottaket i Agder er bekymret for en økende trend med grove overgrep blant barn og ungdom. Foto: Kristian Badendyck Fjeldstad / Politiet

Møter justisministeren

Stiftelsen Barnevakten tror mange foreldre ikke vet hvor mye seksualisert innhold barna serveres når de er alene på nett.

Daglig leder for Barnevakten, Leif Gunnar Vestbøstad Vik, sier det er viktigere enn noen gang å øke bevisstheten rundt sosiale medier. Denne uken møter han justisministeren for å ta opp problemstillingen.

– Under pandemien har barn og unge vært mye på sosiale medier. Samtidig har nok foreldre i for liten grad hatt mulighet til å sjekke barnas nettbruk. Derfor er vi bekymret for hvordan denne perioden har påvirket ungdomskulturen, sier Vestbøstad Vik.

Daglig leder for Barnevakten, Leif Gunnar Vestbøstad Vik. Foto: Studio 1 fotografene

Starter allerede i barnehagen

Ropstad ønsker seg verktøy som gjør det enklere for voksne å snakke med barn om utfordringene på en trygg måte. Selv mener han at arbeidet med forebygging bør begynne i barnehagen.

– Vi må tørre å snakke skikkelig med barn og unge både i skolen og barnehagen om grenser. Og om hvor grensene går for hva andre kan gjøre med din kropp. Det er kjempeviktig. Det vi ser i dag er at utsatte barn ofte ikke vet at det var ulovlig og dermed ikke varsler, sier Ropstad.