Mindreårige kjøper og selger sex på nett - nå er flere unge siktet

– Vi har flere siktede i flere saker og flere mistenkte i flere saker, sier Kenneth Rafaelsen som leder seksjon for grov vold og seksuelle overgrep ved Agder politidistrikt.

I helga ble det kjent at barn helt ned i 13 års alderen kjøper og selger seksuelle tjenester via sosiale medier som Snapchat. Det blir blant annet solgt bilder. Seksuelle tjenester blir også byttet mot varer og penger.

– Vi ser at det først og fremst er jenter som er ofre for dette, og først og fremst gutter som er gjerningspersoner. Det er hovedtrenden vi ser, sier han.

Under 14 år

Politiet omtaler flere av de siktede som «unge voksne». Men det er også flere siktede under 18 år.

– I saker med voldtekter har vi både gjerningspersoner under 18 år og fornærmede under 14 år, sier han.

Politiet sier de etterforsker «noen titalls saker». De vil ikke si hvor mange som er pågrepet, eller hvor mange ofre det er snakk om.

– Vi har flere gjerningsmenn og en god del ofre. I noen saker er det flere gjerningsmenn. I noen saker er det flere ofre. Vi ønsker ikke å være konkrete akkurat nå. Flere av sakene er fra kommuner rundt i Agder med små forhold, sier Rafaelsen.

Flere overgrep har skjedd på offentlige toalett i Kristiansand.

Benedikte Severinsen ved overgrepsmottaket i Agder kaller utviklingen skremmende.

–– Overgrepene er ofte av svært grov karakter og inneholder både oral, vaginal og anal penetrasjon. Vi ser i økende grad bruk av halsgrep. Dette skjer på dagtid og hvor som helst, helt uavhengig av festing, uttalte Severinsen til Fædrelandsvennen som var de som først omtalte saken.

– Overrasket over alvorlighetsgraden

Alarmtelefonen er en landsdekkende, døgnbemannet tjeneste både på telefon og chat.

Stadig flere som kontakter Alarmtelefonen for barn og unge opplever overgrep fra jevnaldrende. Mange tør ikke fortelle foreldrene hva som har skjedd.

– Seksuelle overgrep har vært et stort tema både på chat og telefon det siste året. Vi er derfor kjent med dette, men overrasket over alvorlighetsgraden, sier Margrethe Østerhus i Alarmtelefonen for barn og unge.

Det er bruken av vold og alvorlighetsgraden i overgrepene som overrasker Østerhus i Alarmtelefonen.

– Dette er ille. Skikkelig bekymringsfullt.

Hun opplyser at halvparten av dem som tar kontakt på chatten er i alderen 13- 16 år. De fleste er jenter.

Chatten åpnet i april i fjor og har i overkant av 2000 samtaler i måneden.

– Vi får inn stadig flere henvendelser om overgrep mellom jevnaldrende. Det er nok også store mørketall fordi temaet er så skambelagt.

Margrethe Østerhus er avdelingsleder i Alarmtelefonen. Hun mener det er viktig at foreldre snakker med barn om seksualitet fra de er små. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Tør ikke fortelle

Mange som har blitt utsatt for overgrep av jevnaldrende eller andre tør ikke fortelle foreldrene hva som har skjedd.

– De skammer seg og er redde for at de skal få greie på det.

Østerhus tror derfor det er viktig at foreldrene snakker tidlig med barna om seksualitet. Da blir det lettere for barna og ungdommene å fortelle.

– Det handler også mye om å sette grenser for seg selv.

Hva er deres råd til barn og unge som har opplevd overgrep?

– De må ikke sitte med det alene, men snakke med en voksen de stoler på. De kan hjelpe deg. De må gjerne også kontakte oss.

Barne – og familieminister Kjell Ingolf Ropstad savner verktøy som gjør det lettere for voksne å snakke med barn og unge om dette.

– Det må bli like vanlig å spørre barna hvordan de har hatt det på nett i dag og ikke bare i det fysiske liv, uttalte han til NRK i går.

Prisliste som Politiets nettpatrulje Sørvest delte på Facebook i mars. Slike lister sitter også politiet i Agder på. De er nå en del av etterforskningen og kan derfor ikke deles. Foto: Politiet

Enorm respons på Facebook-innlegg

Søndag publiserte politiets nettpatrulje Agder et innlegg på Facebook hvor de ropte varsku om den skumle trenden.

Innlegget har til nå blitt delt over 11.000 ganger. Det har også kommet frem at andre politidistrikt i landet opplever samme trend.

– Jentene og guttene som har snakket med oss er modige som har turt å fortelle sin historie, sier Rafaelsen.