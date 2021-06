Politiet sier at de den siste tiden har fått inn flere saker der barn og unge utfører seksuelle tjenester i bytte mot andre tjenester.

Og kjøring i terrengkjøretøyer er nevnt spesielt som attraktivt for unge jenter i Finnmark.

– Barn helt ned i 12-års alderen har utført seksuelle handlinger i bytte mot for eksempel å få sitte på i en UTV, skriver politioverbetjent Torstein Pettersen i en e-post til NRK.

Det var iFinnmark som omtalte saken først.

Pettersen forklarer at i mange av sakene så ser ikke den fornærmede på seg selv som offer, fordi handlingene som ble utført var frivillige. Og guttene ser ikke på seg selv som overgripere.

Men det er likevel saker som omfattes av straffeloven.

Torstein Pettersen, leder avsnitt for taktisk etterforskning i Finnmark politidistrikt. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Selger bilder på Snapchat

Nylig har NRK fortalt om barn og unge helt ned i 13-års alderen som har solgt seksuelle tjenester gjennom sosiale medier, som Snapchat.

– Vi har flere siktede i flere saker og flere mistenkte i flere saker, kunne Kenneth Rafaelsen, som leder seksjon for grov vold og seksuelle overgrep ved Agder politidistrikt, fortelle denne uka.

Nå ser altså politiet en nasjonal tendens i at seksuelle tjenester blir byttet mot varer og penger.

– Det vi i politiet ser er at ofrene i slike saker kan bli sårbare for utpressing. At de blir presset til å gjøre mer, eller kan bli truet med å publisere video eller bilder hvis de ikke vil, sier politioverbetjent Torstein Pettersen i Finnmark politidistrikt.

Han legger til at det er mange som i ettertid sliter med det de har vært med på.

– Internasjonale studier viser at det er en økt andel som sliter og får problemer senere i livet og sliter med psykiske vansker, selvskading og rus.

Illustrasjonsbilde. UTV'er utenfor Alta videregående skole. Foto: Nina Flage Nilsen / NRK

Ber foreldrene snakke med barna

Nå ber politiet foreldre snakke med barna sine. De ser nemlig at enkelte ungdomsmiljø bærer preg av å ha mye fokus på seksualitet, og at grenser blir flyttet.

– Ungdommene har på en måte fått sin seksuelle opplæring gjennom hardpornoindustrien, og tror at det er normalen, sier Pettersen.

– Det begås overgrep, voldtekter og begge parter tror det skal være slik eller tør ikke si nei. Det er et vanskelig tema å snakke om, men vi er nødt til å ta den samtalen med jentene og guttene våre, sier Pettersen.

– Grenser viskes ut etter år med Ex on the Beach

Kaja Kristensen som jobber som leder på ungdommens hus i Alta, Huset, forteller at hun opplever at ungdom er «mindre kjærester» i dag enn tidligere. At måten de unge er sammen på bærer preg av mer uforpliktende relasjoner, og at det igjen lett kan føre til uheldige situasjoner.

– Nå har vi levd noen år hvor sex på TV med Ex On The Beach og Paradise Hotel er blitt stuerent, det kan viske ut noen grenser, sier Kristensen.

– Men så er det jo en del ting som er ulovlig, som for eksempel å ha sex med mindreårige, og det må vi problematisere. Og grenseløs seksuell atferd på TV blant folk som etter hvert blir kjendiser og influencere tror jeg kan være med på å viske ut skillene på hva som er innafor.

Kristensen mener det er viktig med opplysningsarbeid rundt dette.

– Jeg har selv hatt en uforpliktet spørreundersøkelse blant jenter i åttendeklasse dette året, der jeg har spurt hvor mange som får dickpics. Og da tror jeg at jeg snakket med én som ikke har fått det.

Kaja Kristensen ved Huset i Alta ser en tendens i at svært unge ser på sex som noe mer uforpliktende enn bare for noen år siden. Foto: Ann Helen Paulsen

– Det er veldig skjult

Solgunn Solli som jobber på Alta ungdomsskole bekrefter tendensen både politiet og Kristensen forteller om. Hun deler deres bekymring for situasjonen.

– Dette er noe som skjer i et ungdomsmiljø. Og da er det veldig skjult. Da er det foreldrene som er nødt til å være supertett på, og følge med på telefonene og følge med på hvor barna deres er, sier Solli.

Hun jobber som såkalt los på ungdomsskolen – noe som innebærer at hun blant annet følger opp ungdom som sliter med skolevegring. Dermed er hun tett på ungdomsmiljøet i Alta.

– Det jeg tenker er det aller, aller viktigste er at foreldre er nødt til å være tett på ungdommene sine. De er nødt til å sjekke telefonene deres. Finnes det private bilder, eller finnes det private kontoer på Snapchat, så må de få sjekket det, sier Solli.

Seksuell lavalder i Norge

Sex med en under 16 år er ikke lov i Norge. Det å kreve at noen må utføre seksuelle tjenester som gjenytelse for noe vil kunne gi strengere straff i en straffesak.

– Snakk med ungdommen om grensesetting også i forhold til seksualitet og gi dem trygghet på at det er lov å si nei. Dersom man føler press til å gjøre seksuelle handlinger så må de si tydelig ifra om at de ikke ønsker denne oppmerksomheten, sier Pettersen.

– Hvis det medfører at noen ikke vil være venn eller kjæreste så er det kanskje like greit at denne kontakten opphører.