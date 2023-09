Rødt: Sier ja til gratis skolemat.

SV: Vil innføre gratis og sunn skolemat. Næring er viktig for læring.

Arbeiderpartiet: Vil innføre et sunt, enkelt skolemåltid i løpet av dagen og gi skolene frihet til å organisere dette selv.

Senterpartiet: Vil innføre et sunt skolemåltid for elever i grunnskolen og videregående skole som utformes i samarbeid mellom hjem, skole og kommunene. Det skal ikke kreves egenandel.

MDG: Gradvis innføre bærekraftig og sunn skolemat i den norske grunnskolen.

KrF: Sier nei til gratis skolemat. KrF vil bruke de store pengene på flere lærere i skolen, ikke gratis skolemat. Det beste virkemidlet for å utjevne sosiale forskjeller ikke ligger i gratis skolemat til alle, men i å motvirke barnefattigdom gjennom utdanning.

Venstre: Sier nei til gratis skolemat. Mener skolene ikke er bygd for offentlig skolematordning, at offentlig skolemat er feil verktøy for utjevning av sosiale ulikheter samt at de fleste barn i barneskolen har med seg egen matpakke.

Høyre: Sier nei til skolemat som statlig ordning for alle. Partiet mener man bør løfte kompetanse for lærere, bedre spesialundervisning og flere kvalifiserte lærere før man prioriterer skolemat som utjevningstiltak. Høyre skriver de er opptatt av at barn har et sunt og godt kosthold, og derfor er positive til lokale initiativ, tilpasset lokale behov – ikke dette skal være en statlig ordning som er lik for alle.

Fremskrittspartiet: Sier nei til skolemat som statlig ordning for alle. Fremskrittspartiet ønsker ikke sentrale forskrifter om leksehjelpsordning, men mener at spørsmål om lekser og leksehjelp må være opp til den enkelte skole. Det samme gjelder for skolemat. Men Frp har i noen tilfeller lokalt, for eksempel i Stavanger, gått inn for gratis skolemat som prøveordning.

Industri- og næringspartiet: sier ikke noe om skolemat i partiprogrammet. Men noen av partiets lokallag, f.eks. i Bergen og på Klepp, stiller seg positiv til gratis skolemat til skoleelever.

KILDER: partienes respektive partiprogram. Der skolemat ikke er eksplisitt nevnt i partiprogram, artikler fra partienes egne hjemmesider.