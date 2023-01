Regjeringen lovet gratis skolemat – lite har skjedd

– Det skorter jo på oppfølgingen fra regjeringen. De har ikke akkurat fulgt opp løftene sine. Det går veldig sakte, og der er vi utålmodige, sier SVs utdanningspolitiske talsperson, Freddy André Øvstegård, til NRK.

Gratis skolemat i hele landet har lenge vært en kampsak for regjeringen, og spesielt statsminister Jonas Gahr Støre.

Foran forrige kommunevalg i 2019 omtalte Støre gratis skolemat til alle skoleelever i Norge som et av de viktigste valgløftene.

Freddy André Øvstegård i SV sier de begynner å bli utålmodige med tanke på regjeringens løfte om å innføre gratis skolemat. Foto: Javad M.Parsa / NRK

Og da statsministeren og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la fram den nye regjeringsplattformen i oktober 2021, var gratis skolemat et av løftene.

I Hurdalsplattformen står det følgende:

«Regjeringen vil gradvis innføre et daglig sunt, enkelt skolemåltid og daglig fysisk aktivitet i skolen, med frihet for skolene til å organisere dette selv.»

I en Twitter-melding i 2019 gikk Ap-leder Jonas Gahr Støre til angrep på den daværende regjeringen og Høyre fordi de ikke ville prioritere skolemat i budsjetter.

«Og vi prioriterer dette, fremfor mange ganger mer i skattekutt til noen få. Bra for ernæring, bra for læring, en bedre skoledag for alle!», skrev Støre.

– Må hente inn kunnskap først

Men så langt har ikke Ap-Sp-regjeringen prioritert skolemat i budsjettene sine, og gjennomføringen har latt vente på seg.

Årsaken er ifølge Helse- og omsorgsdepartementet kunnskapsinnhenting.

– Da vi tiltrådte i regjering så ga vi sammen med kunnskapsdepartementet et oppdrag å innhente kunnskap som grunnlag for arbeidet. Hva er gjort til nå og hvordan gjøres det i ulike kommuner, sier statssekretær Ole Henrik Bjørkholt (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet.

Oppdraget ble gitt til Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Folkehelseinstituttet og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet.

Det ble satt av midler til dette og et svar ble gitt i siste halvdel av 2022. Men hva som eventuelt skjer videre får vi ikke vite før til våren.

– Planen er at kunnskapsgrunnlaget kommer til å brukes til å følge opp Hurdalspunktet. Vi kommer til å kommunisere ut hvordan vi har tenkt å følge det opp i folkehelsemeldingen som kommer i mars, sier Bjørkholt.

– Hvorfor har det tatt så lang tid når det har vært en så viktig sak for regjeringen?

– Vi må se hva som er gjort til nå og på hvilken måte man best kan gjennomføre dette. Det som står klart for oss nå er at en «one size fits all» – tankegang neppe vil føre frem. Vi må finne løsninger som vil passe hele landet, sier statssekretæren.

Statssekretær Ole Henrik Bjørkholt (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet sier det ikke lar seg gjøre å innføre gratis skolemat for hele landet uten å hente inn kunnskapsgrunnlag først. Foto: Esten Borgos / Borgos Foto AS

Vi kreve svar fra regjeringen

Men for SV er ikke svaret godt nok. Øvstegård mener regjeringen er «altfor langt bakpå», og ikke har klart å gi løftet prioritering.

– Det er veldig synd for barna som nå går på skolen og ikke får dette viktige tilbudet som stort sett alle andre land i Europa gir. Her tror jeg det er behov for å dytte på utenifra, og det er noe SV bidrar til, sier han og legger til at SV vil kreve svar fra regjeringen på når de har tenkt å levere på løftet.

– Hvis dette er så viktig for SV, hvorfor har ikke partiet kjempet hardere for gratis skolemat i budsjettforhandlinger?

– Det er fordi regjeringen har lovet at de skal gjennomføre dette. I SV gjør vi slik: regjeringen må være ansvarlig for å gjennomføre sine egne valgløfter, så slåss vi for alt i tillegg til det, sier Øvstegård.

Statssekretær Bjørkholt sier det er greit å være utålmodig, men at det ikke hadde gått å innføre gratis skolemat over hele landet, uten å bruke tiden på å hente inn kunnskap først.

– Nå har det gått nesten halvannet år, og vi tenker at det er rimelig tid for kunnskapsinnhenting. Vi har ikke hatt noen god nasjonal kunnskapsinnhenting om skolemat tidligere. Det var nødt til å komme på plass først, sier han.