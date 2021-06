– Jeg ble kalt «jævla muslim» og «helvetes utlending» i taxikøa

I halv ett-tida natt til søndag sto 32-år gamle Noé Dominguez Linares og samboeren i taxikø i Harstad. De var ute og spiste på restaurant med noen venner for første gang etter at koronapandemien brøt ut.

Så skal tre menn ha stilt seg i køen bak dem. En av dem, som ifølge Linares var rundt femti år og hadde etnisk norsk utseende, begynte å rope til ham.

– Han kalte meg «jævla muslim» og «helvetes utlending», og sa «dra hjem til landet ditt». Jeg ble sjokkert, det kom fra ingensteds. Jeg så på ham, men han bare fortsatte, sier Linares.

Skal ha blitt voldelig

Istedenfor å svare mannen tar Linares frem mobilen og filmer. Da hevder Linares at mennene går til angrep på ham.

– Etter noen få sekunder kjenner jeg at alle tre er på meg. To av dem holdt meg fast og en av dem tar tak rundt halsen min. Han pressa rundt nakken skikkelig hardt, jeg har fortsatt vondt.

Mens mannen holder kvelertak på Linares skal han ha sagt: «nå er det mørkt, nå er det mørkt.»

Da mannen ikke klarer å få tak i mobilen, hevder Linares at mannen tar tommelen mot det venstre øyet hans og presser hardt.

Samboeren skal ha prøvd å bryte inn, men blir dytta bort. Så kommer det to studenter som klarer å stoppe mennene.

La ut bilde på Facebook

Med en gang Linares og samboeren kom hjem, ringte de til politiet som sendte en patrulje. De tok bilder av blåmerkene på halsen hans, og det blodsprengte øyet. Forholdet ble anmeldt.

Videoen han tok lagret seg aldri, men Linares klarte å ta bilde av mannen som kom med slengbemerkningene og som Linares hevder skal ha overfalt ham.

For å finne navnet på vedkommende postet han bildet på Facebook siden sin, og han ble fort identifisert. Nå er bildet fjernet.

Hendelsen skjedde sene nattetimer sist helg.

– Var ment som fleip

NRK har vært i kontakt med mannen som bekrefter at han var i Harstad i helga.

Mannen innrømmer også at han kom med tilrop mot Linares, som å kalle ham «muslim». Men han sier det var ment som humor.

– Fra min side var det bare fleip, det er sånn jeg kan si uavhengig av om de er vennene mine eller ikke. Jeg fleiper ofte med å kalle noen sjiamuslim, sier mannen som ønsker å være anonym.

Videre mener han at Linares oppførte seg provoserende da han begynte å filme. Mannen kaller hele episoden tullete.

– Det var helt unødvendig, fra begge sider, sier han.

Han bekrefter at en mann tok tak i Linares og holdt ham fast, men nekter for at dette var ham selv.

Politiet etterforsker saken

Seksjonsleder for etterforskning ved Harstad politistasjon, Heidi Hallesen Heggen, bekrefter at de har mottatt en anmeldelse og at de etterforsker saken.

– Det er to mulige straffbare forhold her. Det ene er vold, og det andre er mulig hatkriminalitet, sier Heggen.

Det er sjeldent politiet i Harstad får slike saker på bordet.

– Dette er nok noe som skjer rett som det er, men som ikke nødvendigvis kommer til politiet.

Tall fra politiet viser at hatkriminalitet er mer enn doblet i Norge siden politiet begynte å føre statistikk på dette i 2015.

Straffeloven § 185 Hatefulle ytringer Ekspandér faktaboks Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år. Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres a)hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, b)religion eller livssyn, c)seksuelle orientering, d)kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, eller e)nedsatte funksjonsevne. Kilde: lovdata.no

Heggen sier at politiet har informasjon om en mulig gjerningsperson, og at de begynner å få god oversikt over hva som skal ha skjedd.

– Heldigvis har vi flere vitner som enten har blitt avhørt, eller vil bli avhørt, sier Heggen.

Strafferammen for hatkriminalitet er på tre år. Strafferammen for volden vil variere ut ifra om det er snakk om kroppskrenkelse eller kroppsskade.

Kroppskrenkelse er mindre skader som hevelser eller blåveiser, mens kroppsskade er større skader som brudd- og sårskader.

– Vi har fortsatt en del etterforskningsarbeid igjen, men det er ingen grunn til at denne saken skal drøye, sier Heggen.

32-åringen er født i Mexico, men har bodd i Harstad de siste tretten åra og studerer til å bli helsefagarbeider. Foto: Privat

Føler seg ikke velkommen

Linares er født i Mexico, men har bodd i Harstad i 13 år og studerer til å bli helsefagarbeider. Før det bodde han ti år i USA. Han sier at han aldri før har opplevd noe som ligner på hendelsen i Taxikøen.

– Jeg føler meg ikke velkommen, men jeg ser jo på Harstad som mitt hjem, sier Linares.

Han føler seg ikke redd, men tror opplevelsen har gjort ham ekstra forsiktig.

– Hvis jeg ser noe sånn i fremtida er det bare å ringe politiet med en gang, sier Linares som er takknemlig for dem som grep inn i taxikøen.