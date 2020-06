– Norge trenger mer oppmerksomhet i kampen mot rasisme

– Det vi trenger i dette landet er at vi reiser oss og sier at vi skal være aktivt antirasistisk. Det hjelper ikke bare å si at vi skal være ikke-rasister.

Det sier 25 år gamle Olivia Rashidi fra Tromsø. Hun er datter av en mor fra Norge og en far fra Tanzania.

Hun var fem år gammel første gang hun ble forklart at folk kommer til å behandle deg annerledes på grunn av utseendet.

De siste dagene har demonstrasjonene mot politivold og rasisme spredd seg over flere deler av USA etter at afroamerikaneren George Floyds døde i forbindelse med en pågripelse i Minneapolis for ei uke siden.

I helga har flere deltatt i demonstrasjoner i Norge for å vise sin solidaritet. Rashidi var en av dem som møtte opp utenfor Stortinget i Oslo.

Bli et bedre menneske

25-åringen beskriver de siste dagene som overveldende. Hun er glad for at folk viser solidaritet rundt en tematikk hun har vært kjent med hele livet. Hun håper og tror fokuset på generell rasisme har åpnet øynene hos folk.

– Det er veldig ukomfortabelt, men å innrømme overfor seg selv at en bærer på holdninger som peker i retning av rasistisk er et steg på veien. Det er ikke slik at du aldri kan endre deg eller bli et bedre menneske.

Hun mener at det er mulig å lære seg av med unødvendige spørsmål og tilnærminger til de med en annen hud, øyen – eller hårfarge.

– Folk som mener de ikke er rasistisk tenker ikke over at det å spørre for eksempel hvor jeg kommer ifra oppleves annerledes av meg. Eller at det føles veldig rart for meg at folk bare må kjenne litt på håret mitt. Tar jeg på håret deres tilbake reagerer de ofte på det.

Med årene har Olivia fått erfare hva som lå i advarselen hun fikk som femåring. Forhåndsdømming knyttet til etternavnet sitt, spørsmål om hun er adoptert fra sin biologiske mor, eller problemer med å finne skjønnhetsprodukter til hår og hud.

– Langt igjen å kjempe

– Vi tror det er så bra i Norge og tenker det fungerer så godt så vi har blitt litt late. Jeg tenker at de som utsettes for rasisme vet på alle måter at denne kampen ikke er avleggs. Det er langt igjen å kjempe.

Det mener leder i Antirasistisk Senter Rune Berglund Steen. Ifølge han viser en undersøkelse at én av tre har opplevd diskriminering de siste årene.

Han mener at det Norge hadde trengt er en medlemsbevegelse som hadde strekt seg på tvers av landet.

– Det hadde man i gamle dager, men det begynner å bli veldig lenge siden man hadde det. Det er en svakhet at det ikke finnes kontorer og organisasjoner med lokallag mer spredt utover landet.

Leder i Antirasistisk Senter tror mange av dem som ikke opplever rasisme ikke tenker det er behov for bevegelse. Foto: Antirasistisk senter

Flere tror det ikke finnes rasisme

Steen vil understreke at alle kan kontakte organisasjonen uansett hvor man befinner seg i Norge. Selv erkjenner han at det er en svakhet med få kontor og organisasjoner tvers over landet.

– Det også aktuelt for oss å tenke på om det vil være mulig for oss å opprette kontorer flere steder, men det er mer kostbar affære å få til.

Steen får støtte fra Nasra Omar fra Tromsø.

– Uvitenhet og mangel på bevissthet er noe av grunnen til rasisme blant unge mennesker. Vi må få det inn i skolen og snakke om det slik at når rasisme skjer så har vi en plan for å hindre det.

Nasra Omar fra Tromsø etterlyser en organisasjon eller gruppe i Nord-Norge. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Få det inn i skolen

– Jeg vet i hvert fall om barn med gjerne afrikansk bakgrunn som opplever å få slengt bemerkninger etter seg. Folk som opplever å bli utsatt for rasisme nord i landet har ingen organisasjoner eller grupper å støtte seg til, sier kulturarbeider i Tromsø kommune, Nasra Omar

Nasra Omar, mener at mange ikke er klar over at rasisme på grunn av hudfarge er et stort problem i dag, også i Tromsø.

Blant annet opplevde Omar rasisme på en samisk festival for to år siden.

– Det er ikke festivalen eller samene sin feil, men det handler om menneskene som slipper unna fordi jeg hadde ingen å si ifra til. Det er en kamp du må ta alene.

Omar ønsker lik fokus på rasisme i nord som i sør.

– I sør er det mange organisasjoner hvor de jobber målrettet mot skoler, ungdomsmiljø og gjenger. Det er der den største populasjonen er. Her i nord så har vi lite bevissthet rundt det.