Saken er kategorisert som hatkriminalitet på bakgrunn av rase/etnisitet.

Dette er Simons historie, slik han har fortalt den til NRK.

– Når han først angrep meg, slo han meg i hodet, nakken og ryggen, fordi jeg prøvde å dukke bort, sier Simon.

Og skjellsordene haglet, forteller han.

– Han skrek jævla pakkis før han gjorde det, og så, etter at han slo ut tanna mi så skrek han n-ordet, han kalte meg en jævla utlending – ba meg gå tilbake til hvor jeg kommer fra.

Basketaket som fulgte, endte med en tur på legevakten og en utslått tann som lå igjen på bussholdeplassen.

Simon forteller, at mens han var på legevakten, så dro familien hans til bussholdeplassen på Lysaker, litt utenfor Oslo.

For å lete tanna hans.

Skjermdump fra Simons Insta-story om voldsepisoden 17. mai. Foto: Simon Desta Selassie / Privat

Dagen hadde vært bra, så langt.

Simon og kompisen var på vei til en venninne for å feire nasjonaldagen. Men da de gikk av bussen falt altså det første slaget. Det var en fyr i russedress som slo. En hverken Simon eller kompisen hadde sett før.

– Andre angrepet var litt av det samme, i tillegg til det at han fikk litt løpefart og så slo han ut tanna mi.

Simon gikk i forsvar og slo også etter den andre, forteller han.

Det var flere vitner til basketaket som oppsto. Noen fikk etter hvert ringt politiet. De tvitret om hendelsen.

Politiets Twittertråd fra 17 mai 2020 Foto: Twitter

Simon mener at det han opplevde på 17. mai var rasistisk motivert.

Saken er anmeldt, og registrert hos Oslo politidistrikt som hatmotivert vold. Kodet som: Hatefulle ytringer, på bakgrunn av hudfarge, nasjonal/etnisk opprinnelse.

Enn så lenge er den under etterforskning og venter på en eventuell tiltalebeslutning.

Simon tilbake på Lysaker bussholdeplass. Foto: Annette Hobson / NRK

Kraftig økning i registrerte tilfeller av hatkriminalitet

I politiets rapport om hatkriminalitet kan du lese at det i 2019 var det 533 anmeldte saker, der hatmotivet var særlig knyttet til rase og/eller etnisk tilhørighet.

En økning fra året før på 17,1 prosent, og på hele 126,8 prosent fra 2015 da politiet begynte å føre en statistikk over hatkriminalitet.

Dette er hatkriminalitet Ekspandér faktaboks Hatkriminalitet er straffbare handlinger som er motivert av hat og/eller negative holdninger. Rase eller etnisitet.

Religion eller livssyn.

Homofil orientering.

Nedsatt funksjonsevne. Kilde: Strasak-rapporten 2019

Astrid Birgitte Borge er fungerende seksjonssjef i straffesaksseksjonen i politifagavdelingen i politidirektoratet. Foto: Kjetil Grude Flekkøy

Astrid Birgitte Borge er fungerende seksjonssjef i straffesaksseksjonen i politifagavdelingen i politidirektoratet.

Hun mener at økningen i hatkriminalitetsstatistikken generelt skyldes at politiet har hatt et større fokus på dette område de senere årene.

– Og det er derfor en ønsket utvikling fra politiets side at slike saker i større grad blir anmeldt og kommer frem i lyset.

Videre peker hun på at det i de senere årene har vært en økt bevissthet og forståelse i samfunnet som trolig har bidratt til økningen. Hun understreker at:

– For at politiet skal kunne hjelpe, er det viktig at slike forhold anmeldes.

Norsk rasisme

– Ja, det finnes rasisme i Norge i dag!

Cora Alexa Døvig er seniorforsker ved Holocaustsenteret i Oslo. Hun er ikke i tvil om at rasismen lever i beste velgående.

Cora Alexa Døvig er seniorforsker ved senter for Holocaust studier i Oslo. Foto: Knut Neerland / Knut Neerland

– Det kommer mer og mer forskning på at det skjer, ulike steder, og på tvers av ulike minoritetsgrupper. Og, vi får stadig flere fortellinger fra mennesker som har minoritetsbakgrunn som har opplevelser med rasisme.

Og det er slengbemerkninger som er aller vanligst.

Både Cora Alexa Døvig og Astrid Birgitte Borge mener at det er store mørketall rundt hatkriminalitet i Norge.

Og Borge oppfordrer folk til å anmelde.

-– Vi mener det fortsatt er store mørketall på området og det er derfor viktig at alle som er utsatt for, eller blir kjent med forhold som kan være straffbare, tar kontakt med oss og anmelder. Slik at vi kan få fulgt opp de aktuelle sakene, og at man får et best mulig bilde av den kriminalitetsutfordringen.

Simon Desta Selassie på bussholdeplassen på Lysaker. Foto: Annette Hobson / NRK

En litt stusslig 17. mai

For Simon Desta Selassie endte nasjonaldagen med hjernerystelse, en utslått tann, oppskrapte albuer og såpass vondt i låret etter et av sparkene, at han hadde vanskelig for å gå i nesten en uke.

Og tanna, den fant familien hans til slutt etter å saumfart bussholdeplassen der basketaket ifølge Simon, fant sted. Nå er den på plass i munnen igjen og foreløpig holdt fast av en liten stålvaier.

– Vi venter fortsatt til alt er ferdig og så forhåpentligvis, får gjerningsmannen straffen han fortjener.

Hva synes du han fortjener?

– Jeg synes det er viktig at han ikke bare straffes økonomisk og det føler jeg er helt feil, da tenker man bare hva prisen er for å gjøre en kriminell handling, og det synes jeg er helt feil. Så jeg synes det er viktig at karen faktisk får en slags straff han kommer til å huske, eller som får ham til å reflektere over det han har gjort. Ja, det er det jeg håper på.

NRK har vært i kontakt med den andre mannens advokat. Han kommenterer denne saken slik:

– Vi ønsker ikke kommentere faktum i saken, men la politiet etterforske ferdig for å avklare hva som faktisk har skjedd.

– Vi vil uttrykke en beklagelse for at NRK ønsker å bruke denne saken, for å belyse dette tema. Fordi de to det gjelder er unge og sårbare mennesker.