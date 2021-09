– Når jeg for første gang skal gå opp på talerstolen i Stortinget tar jeg de skritta sammen med dem som gjerne skulle vært der, sier Torbjørn Vereide (32).

Han var en av dem som ble forsøkt drept på Utøya for ti år siden kun fordi han var medlem i AUF.

Nå er han for første gang valgt inn på Stortinget fra Sogn og Fjordane for å representere Arbeiderpartiet.

– Mye av det vi skal gjennomføre i Stortinget er drømmer og ideer som ble fronta av AUF-ere som ikke overlevde terroren, eller de som overlevde men ikke har klart å stå i det etterpå fordi det har blitt for tungt, sier Vereide til Helgemorgen på NRK1 og P2 som sendes fra Tromsø.

– Det kjennes veldig meningsfullt ut å få bære stafettpinnen videre, selv om det har vært mange ganger jeg har gått i kjelleren og måtte kjempe meg ut igjen.

Vårt Land omtalte saken først.

– Det som skjedde 22. juli kan skje igjen

Over hele landet var det i år 10-årsmarkeringer for terrorangrepet i Regjeringskvartalet og på Utøya, som kostet 77 mennesker livet.

Særlig har mange tatt til orde for at det ikke ble tatt et ordentlig oppgjør med høyreekstremisme etter terroren. AUF-leder Astrid Hoem har sagt at det trengs et politisk oppgjør med tankegodset som førte til terroren 22. juli.

– Det kjennes veldig viktig at jeg får lov til å fortsette dette arbeidet. For det som skjedde 22. juli kan skje igjen. Ikke minst når sveisepunktet mellom hat og utenforskap går sammen, sier Vereide og legger til:

– Vi må ta et oppgjør med utenforskap og hat, og være knallharde mot fascistisk og rasistisk tankegods. Samtidig som vi sørger for at folk ikke faller utenfor, og det kan vi gjøre noe med i politikken.

DIALOG: Torbjørn Vereide har tidligere bedt dem som kommer med trusler og hatefulle meldinger ut på en kopp kaffe. Foto: Sondre Dalaker / NRK

Historisk storting

Vereide er ikke den eneste som overlevde terrorangrepet og som nå sitter på Stortinget. Av ei stortingsgruppe på 48 Arbeiderparti-representanter overlevde seks av dem terrorangrepet på Utøya. Så mange har det aldri vært før.

Samtidig er også Stortinget historisk mangfoldig i kommende periode.

– Disse seks representantene er et stille og viktig vitnesbyrd om hvordan Norge har vunnet over terroren, mener kommentator i Vårt Land Emil André Erstad.

Seks Utøya-overlevende på Stortinget: Ekspandér faktaboks Elise Bjørnebekk-Waagen (31), Østfold

Eigil Knutsen (32), Hordaland

Torbjørn Vereide (32), Sogn og Fjordane

Nils Kristen Sandtrøen (32), Hedmark

Kamzy Gunaratnam (33), Oslo

Åsmund Aukrust (36), Akershus

– Hvordan kan det prege politikken kommende periode?

SEIER: Kommentator i Vårt Land Emil André Erstad mener det er en seier over terroren at det nå er rekordmange Utøya-overlevende på Stortinget. Foto: Håvard Grønli / NRK

– Jeg tror de seks som nå sitter på Stortinget har noen refleksjoner og perspektiv som andre vanskelig kan ha. I spørsmål om beredskap, inkludering og utenforskap gir de erfaringene en ny tyngde og kraft til det arbeidet Stortinget skal gjøre, sier Erstad.

På spørsmål om hvorfor det ikke har vært flere overlevende på Stortinget tidligere svarer Erstad:

– Man må ikke glemme at Arbeiderpartiet mista flere av sine aller største politiske talenter 22. juli 2011. Mange av dem kunne blitt statsråder, stortingsrepresentanter, eller kanskje en gang partileder.

En demokratisk seier

Nils Kristen Sandtrøen har allerede sittet fire år på Stortinget og ble i år gjenvalgt for å representere Arbeiderpartiet i Hedmark. Også han overlevde terroren for 10 år siden.

– For min del har de siste årene vært noen av de aller morsomste jeg har hatt i mitt liv, sier Sandtrøen og legger til:

– Å fortsette samfunnsengasjementet vårt er jo et veldig bevisst valg, og det valget har vært verdt det til gagns.

Han trekker frem at også valget AUF tok om å bygge opp igjen Utøya har vært en stor demokratisk seier.

– Uten sommerleiren på Utøya hadde terroristen lyktes med sitt mål om å strupe rekrutteringa til sosial demokratisk arbeid, mener Sandtrøen.