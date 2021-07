77 mennesker ble drept den 22. juli 2011. 69 på Utøya og åtte i Regjeringskvartalet.

Fra nord til sør ble det markert på ulikt vis. I Stavanger ble det lagt ned 77 røde roser ved minnesmerket på Hundvåg. I Lyngdal la ordfører Jan Kristensen ned en krans til minne om ofrene.

Jan Magne Melsnes var ni år da han mistet broren sin Syvert Knudsen på Utøya. Han deltok i dag på minnemarkeringa i Lyngdal.

– Jeg tenker det er veldig bra at vi har markeringen og husker det som skjedde. Ikke la folk glemme det, for glemmer man det så kan det være at det er større sjanse for at det skjer igjen, sa Melnsnes under markeringa.

22. juli 2011 mistet Jan Magne Melsnes broren sin, Syvert Knudsen, på Utøya. Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

Taler i hele landet

I Bodø ble det også lagt ned kranser og blomster.

På Svalbard ble det lagt ned roser ved minnesmerket og sysselmannen holdt tale.

I Bardu holdt Viljar Hanssen, som overlevde terroren, tale og ordfører Toralf Heimdal spilte fiolin.

– Vi må fortsette å ta kampen mot ekstremisme og hat, og dagen i dag er viktig for å markere det, sa leder i Møre og Romsdal AUF, Kristina Mari Roald i sin tale under markeringa i Molde.

På Gjøvik holdt Ingrid Myhr i AUF tale. Hun var 12 år da terroren skjedde, men husker fremdeles dagen godt.

– Dagen er fortsatt tung. For meg vekte det en gnist i meg. Det handler om at nå må vi bruke stemmen vår da de mistet muligheten til å bruke stemmen sin, sa Myhr under markeringa.

Mange møtte opp på markering i Gjøvik. Ingrid Myhr i AUF holdt tale. Foto: Skjermdump / NRK

– Det er vårt ansvar å arbeide mot disse kreftene

I sin tale på minnemarkeringen i Oslo Domkirke beskrev Jens Stoltenberg terroren på Utøya som et politisk angrep. Målet var å angripe AUF og Arbeiderpartiet.

– Hensikten var å forandre landet vårt med vold, derfor var 22. juli et angrep på hele Norge. Igjen og igjen blir vi minnet på at demokratiet ikke er vunnet en gang for alle. Vi må kjempe for det hver eneste dag, sa Stoltenberg.

– Men hatet er der fortsatt

Kronprins Haakon sa i sin tale på Utøya at mange føler at de har vært nødt til å kjempe kampen mot høyreekstreme krefter alene.

– Det er vårt personlige og kollektive ansvar å arbeide mot disse kreftene, hver dag. Landet vårt har smertelig erfart at det er nødvendig, sa han.