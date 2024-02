Det tidligere statsråden for forskning og høyere utdanning fikk onsdag nytt verv på Stortinget

Det ble besluttet på et gruppemøte i Senterpartiets stortingsgruppe onsdag.

Sandra Borch fra Lavangen i Troms går inn i den samme komiteen som hennes vara på Stortinget, Ivar B. Prestbakmo, satt i, altså justiskomiteen.

Det bekrefter kommunikasjonssjef Gunnar Ringheim i Senterpartiets stortingsgruppe til NRK.

Han sier Borch vil ta sete i Stortinget om en tre ukers tid.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på et viktig felt med mange viktige men også krevende saker innenfor justisfeltet, sier Sandra Borch i en uttalelse til NRK.

Nylig valgte Borch å gå av som statsråd etter avsløringer om tekstlikheter og mulig plagiat i masteroppgaven hennes i juss.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum har i etterkant av dette uttalt ved flere anledninger at Borch kan gjøre comeback i regjering på et senere tidspunkt.

Amundsen ønsker Borch velkommen

Lederen av justiskomiteen, Per-Willy Amundsen (Frp), sier Borch vil bli tatt godt imot.

– Hun er hjertelig velkommen.

–Det er en viktig komité som har ansvar for et av de viktigste temaene, nemlig sikkerheten til det norske folk i fredstid og trygghet for folk flest. Det i tillegg til politi, domstoler og kriminalomsorgen, sier han.

Per-Willy Amundsen fra Troms leder justiskomiteen på Stortinget. Foto: Malin Clausen Røsberg / Malin Clausen Røsberg

Amundsen er som Borch stortingspolitiker fra Troms.

– Har du noen betenkeligheter med at en politiker som nylig har innrømmet fusk på masteroppgaven sin går inn i justiskomiteen?

– Den typen vurderinger vil jeg ikke gjøre. Jeg regner med at Senterpartiet har tenkt igjennom komité fordelinga, og funnet fram til at det er ei god løsning. Den ønsker jeg ikke å kommentere.

Neste komitemøte er førstkommende tirsdag.

Gikk av i januar

Borch gikk av som minister for forskning og høyere utdanning 19. januar. Hun trakk seg etter avsløringer om plagiat i hennes masteroppgave.