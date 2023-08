Professor om Borch: – Mangler forståelse for forskningen

At Sandra Borch skulle bli minister for forskning og høyere utdanning satte fyr på deler av forskningsmiljøet.

Senest torsdag ertet Borch på seg forskere ved å antyde at fugleinfluensaen skyldes varmere klima i nord.

I april kritiserte hun nye nordiske kostholdsråd fra 400 forskere om å redusere kjøttforbruket.

Hun har tidligere også fått kritikk for å hindre forskning på fuglearter.

Statsviter og samfunnsforsker Benedicte Bull toppet kritikken på X/Twitter fredag:

«Etter Sandra Borch sine utspill om kostholdsforskning og fugleinfluensa blir dette litt som å utnevne Snåsamannen til helseminister», skrev Bull. Bare to timer senere viste statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fram den nyutnevnte statsråden foran slottet.

Modererer uttalelse

Da Borch hadde mottatt nøkkelen til statsrådskontoret fra avtroppende Ola Borten Moe (Sp) modererte hun uttalelsene sine om fugleinfluensaen.

– Det jeg sa knyttet til fugleinfluensa var at det blir stilt spørsmål om dette var den del av klimaendringene. Det kunne ikke jeg svare på. Jeg sa bare at det kunne det være. Men hvis det er forskning som viser det motsatte så skal selvfølgelig ikke jeg stille meg mot det, sier Borch til NRK.

– Så da trekker du denne påstanden?

– Jeg trekker ingen påstand. Jeg har heller ikke kommet med noen påstand. Jeg har bare holdt rommet åpent. Men det er jo klart at alt jeg gjør og alt regjeringen gjør skal være basert på fakta og kunnskap og forskning.

– Må bygge opp tilliten til forskning

Professor Benedicte Bull ved Universitetet i Oslo er mildt sagt skeptisk til at den avtroppende landbruks- og matministeren skal forvalte vitenskapen.

Statsviter og forsker Benedicte Bull mener det er svært problematisk at nyslått forskningsminister Sandra Borch har fornektet forskning i tidligere uttalelser. Foto: Robert Rønning / Robert Rønning / NRK

– Å avvise konklusjoner fra langsiktig og bredt forskningsarbeid på så tynt grunnlag som Borch har gjort, vitner om at hun mangler fullstendig forståelse for forskningen. Kostholdsrådene som hun avviste var basert på bred forskning bestilt av regjeringen. At en minister bestrider dem uten noen god begrunnelse, er høyst problematisk, sier Bull.

– Blir du bekymret for forskningens status i samfunnet, når det kommer slike uttalelser?

– Ja. Det florerer konspirasjonsteorier, falske nyheter og forsøk på å skape mistillit til seriøs forskning, ikke minst innenfor klima- og miljøfeltet. Det er veldig viktig at våre myndigheter tar klart avstand fra sånt. De må bygge opp under tilliten til forskning, ikke undergrave den.

– Blir skeptisk

Leder ved Oslo Vitensenteret, Safina de Klerk, er også kritisk. I VG sammenlignet hun det å få Borch etter Borten Moe som å bli friskmeldt etter pest og så få kolera en uke etterpå .

– Jeg blir skeptisk når Borch inntar den ministerposten, sier Safina de Klerk ved Oslo Vitensenter. Foto: BENJAMIN A.WARD / BENJAMIN A.WARD

– Som ansatt ved en akkreditert forskningsinstitusjon blir jeg skeptisk når Borch inntar den ministerposten, sier de Klerk.

– Det gjelder blant annet de nye nordiske matrådene. Sandra Borch var tydelig på at hun var uenig med over 400 fageksperter på nettopp kostholdsråd og påvirkningen det har på helse og miljø.

NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen svarer på spørsmål om de to nye ministrene som ble utnevnt i dag.

Borch: – Får prøve å motbevise

Sandra Borch mener det er spesielt med så krass kritikk på sin første dag som statsråd. Om kritikken fra Benedicte Bull sier den nyutnevnte statsråden:

– Jeg får prøve å motbevise henne. Hvis hun ikke har større forventninger til meg, så blir jeg jo skuffet over det, sier Borch til NRK.

Men ikke alle er like kritiske. Lederen i forskerforbundet Guro Lind har en mer forsonlig tone.

– Jeg forventer en statsråd som kjemper for å utvikle norsk forskning og høyere utdanning, og som involverer sektoren for å lykkes. Jeg gleder meg til å samarbeide med Sandra Borch, sier Guro Lind til forbundets nettsider.

Jeg gleder meg til å samarbeide med Sandra Borch, sier leder i Forskerforbundet Guro Lind. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Sandra Borch er en erfaren og profilert politiker, som jeg gleder meg til å samarbeide med. Jeg håper først og fremst at hun kommer raskt i gang, for nå har regjeringen bare to år på seg til å oppfylle ambisjonene i regjeringserklæringen, sier Lind.