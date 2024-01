Sp-topper mener avgangen til Sandra Borch er uheldig

Sandra Borch (Sp) trakk seg som forsknings- og høyere utdanningsminister fredag, etter avsløringer om plagiat i hennes masteroppgave.

Nå frykter flere i Sp at det kan ramme partiet, når nok en statsråd må trekke seg. For få dager siden kom ei ny meningsmåling som viser at SV nå er dobbelt så store som Sp.

Tidligere landbruksminister og nå fylkesvaraordfører i Telemark, Terje Riis–Johansen, mener at det var det eneste riktige at hun nå trakk seg som statsråd.

– Jeg synes dette er kjedelig. Sandra har gjort en god jobb for partiet og har satt spor etter seg.

Ikke bra for partiet

Sandra Borch den fjerde statsråden fra Sp, som har gått ut av regjeringa siden 2022. Det samme gjelder Sp–politikerne Ola Borten Moe, Odd Roger Enoksen og Sigbjørn Gjelsvik.

Flere Sp–topper mener det er uheldig for partiet.

– Det er nok mange som kjenner på at det selvfølgelig ikke er bra hverken for partiet eller politikken generelt, sier Ivar Prestbakmo. Han er stortingsrepresentant og sentralstyremedlem i partiet.

Fylkesleder i Nordland Sp, Frank Johnsen, beklager at de mister gode politikere i regjeringa.

– Det er selvfølgelig en alvorlig situasjon. Både Sandra og Ola, som gikk sist, er veldig dyktige politikere. At de har gjort disse tabbene rammer oss, sier Johnsen.

Han forventer at en ny statsråd etter Borch, kommer fra Nordland.

Fylkesleder i Nordland Sp, Frank Johnsen, sier partiet har mistet flere dyktige statsråder. Foto: AIdem Media / NTB

Uheldig for parti og regjering

Tomas Iver Hallem er fylkesordfører i Trøndelag. Han roser jobben Borch har gjort, både som landbruks– og matminister og som forsknings– og høyere utdanningsminister, men mener det var nødvendig at hun trakk seg fra statsrådsposten.

– Det er bestandig uheldig at man har ministre som må gå av, sier Hallem.

Fylkesordføreren mener det flytter fokus fra det politiske arbeidet.

– Man mister momentum og fart og fokus i forhold til det som er regjeringas arbeid. Det er uheldig, både for partiet og regjeringa.

Fylkesordfører Tomas Iver Hallem mener det er uheldig også for regjeringa at Borch måtte trekke seg. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Gjorde en god jobb

– Trist, men riktig. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre, da han lørdag holdt en pressekonferanse om avgangen til forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch.

Den konklusjonen er han ikke alene om. NRK har vært i kontakt med en rekke sentrale politikere fra Senterpartiet, også partiets leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Sandra Borch har gjort en feil, og har selv valgt å ta ansvar for det. Det har jeg respekt for. Hun har vært en dyktig statsråd, som har satt spor. Hun har vært en tydelig røst, først for landbruket og så i sin rolle som statsråd for forskning og høyere utdanning, sier Vedum.

Han sier at Borch har vært viktig for partiet sitt, og vil fortsette å være det i Stortinget.

Nå må de finne en ny statsråd. Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap). Foto: Une Solheim / NRK

Må klargjøre reglene for plagiat

Per Olaf Lundteigen har sittet på Stortinget for Senterpartiet i Buskerud i mange år. Han ble overrasket, da han fikk høre om avgangen.

– Det var en helt nødvendig beslutning. For sånt gjør en bare ikke.

Lundteigen mener dagens regler for plagiering må bli mer tydelig.

– Saken viser at det er behov for en klargjøring av regelverket for plagiering. Presisjonskravet må være enkelt og tydelig, både for studenter og lærerstanden, mener han.

Fylkeslederen i Senterpartiet i Buskerud, Sigrid Simensen Ilsøy, beklager at Sandra Borch går av, men hun mener hun ikke hadde noe valg.