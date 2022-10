– Russland har nok et behov for å demonstrere at de er i stand til å skyte opp raketter i rent avskrekkingsøyemed, sier sjefforsker Kristian Åtland ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Skyteøvelsene skal finne sted i Barentshavet torsdag til lørdag denne uka. Det er russiske militære myndigheter som har varslet at de kommer til å øve nord og øst for Varangerhalvøya i Finnmark.

Sjefsforsker Kristian Åtland ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) mener det er spesielt at Russland avfyrer raketter i området nå.

Skytevarslene er sendt ut som «Notice to Airmen» (NOTAM), for å varsle om planlagt militær aktiviteter som kan medføre fare for luft- og skipstrafikken. Ifølge Åtland handler det ofte om skarpskytingstester fra marinefartøy,

– Vi vet ikke hva slags våpen det planlegges test av i disse områdene, men det kan være både sjømålsmissiler og luftvernmissiler, eventuelt ballistiske missiler fra strategiske ubåter, sier Åtland.

Det var avisen Nordlys som først skrev om de russiske varslene.

Kristian Åtland i FFI ved Nordflåtens hovedbase i Severomorsk. Til venstre i bakgrunnen er en norsk fregatt, og til høyre en russisk destroyer. Foto: Privat

Flere hendelser i norsk farvann

Russland har jevnlig øvelser i Barentsområdet, men mesteparten av skyte- og øvingsaktiviteten skjer i havområdene utenfor Kolahalvøya.

De siste årene har imidlertid russerne trappet opp aktiviteten i norsk økonomisk sone.

– Nå er det en ekstraordinær situasjon med krig i Ukraina, der Russland kommer med ganske utilslørte atomtrusler, sier Åtland.

Åtland er ikke kjent med at det pågår noen annen norsk eller alliert øvingsaktivitet i nærområdet akkurat nå.

– Dette er styrkemarkeringer, og har konsekvenser for annen aktivitet i området. Både for sivil aktivitet, skipstrafikk, fiskerier og flytrafikk som må navigere rundt fareområdene.

– Forsvaret har god oversikt

NRK har vært i kontakt med Forsvaret som sier at de er kjent med at Russland har utlyst NOTAM-meldingene.

– Dette gjøres fra tid til annen, ettersom alle stater har rett til å operere, trene og øve i internasjonalt farvann og luftrom, skriver talsperson Marius Vågenes Villanger i Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) i en e-post.

Marius Vågenes Villanger i Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) Foto: Forsvaret

Villanger presiserer at det er helt vanlig, og at det gjøres med jevne mellomrom av stater som har trening, øvingsaktivitet eller operasjoner i et område hvor det kan ha innvirkning på sivil trafikk på sjøen og i luften.

Videre sier han at Forsvaret har tett samarbeid med allierte i NATO og andre samarbeidspartnere for å sikre en god felles situasjonsforståelse.

– Gjennom daglige operasjoner med tilstedeværelse og monitorering på overflaten, i luften, på landjorda, under vann og i cyberspace har Forsvaret god oversikt over all aktivitet i våre nærområder, skriver Villanger i FOH.

Påvirker fisket

De russiske skyteøvelsene påvirker både sivil og militær aktivitet. På det sivile området er det først og fremst fiskeriene som blir påvirket. Lederen Jens-Einar Bjørkås Johnsen i Båtsfjord fiskarlag sier til NRK at det skaper uro.

– Det ene feltet som er lengst vest og nord. Det er rett ved der en stor linflåte ligger og fisker med banklinebåter, sier Jens-Einar Bjørkås Johnsen.

Hvis fiskerne blir jaget vekk fra feltet, vil det medføre både ekstra tidsbruk og økte drivstoffutgifter.

Johnsen reagerer på at øvingsvarselet kommer så tett på fordi båtene ofte er ute i et par døgn om gangen. Det kan bety at ikke alle får det med seg, mener Johnsen i Båtsfjord fiskarlag.