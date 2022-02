Russisk atomøvelse i gang utenfor Finnmark

Samtidig som USA hevder Russland kan invadere Ukraina når som helst er russerne i gang med en stor militærøvelse utenfor Finnmarkskysten.

Øvelsen GORM 2022 er varslet om på forhånd, og innebærer blant annet at ubåter i Stillehavet skal skyte mot mål i Barentshavet.

Kreml opplyste til russiske medier like før klokken 11.30 at øvelsen i Barentshavet var i gang.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters har russiske krigsskip og ubåter avfyrt kryssermissiler og bæreraketter for atomvåpen.

Russlands president Vladimir Putin skal ha fulgt øvelsen fra et kontrollrom i Kreml og selv ha startet den, ifølge talsperson Dmitrij Peskov i Moskva som uttalte seg til nyhetsbyrået Interfax.

– Alle raketter traff sine mål, noe som bekrefter deres ytelse, skriver Kreml i en uttalelse.

De russiske ubåtene kan ha 16 raketter der hver av dem i en krigssituasjon kan utstyres med 10 atomstridshoder.

VG omtalte saken først.

Forsvaret følger med på øvelsen

Forsvarets operative hovedkvarter vil verken bekrefte eller avkrefte om de har observert at missiler er avfyrt.

– Vi kommenterer normalt ikke andre lands aktiviteter, sier oberstløytnant Ivar Moen.

Men han bekrefter at de følger godt med på den russiske øvelsen.

– Vi føler vi har satt av tilstrekkelig med sensorer og kapasiteter til å følge med på situasjonen, men ønsker ikke å kommentere noe utover det på nåværende tidspunkt, sier han.

Oberstløytnant Ivar Moen vil ikke kommentere den russiske øvelsen i Barentshavet, men sier de følger med på hva som skjer. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Klart politisk signal til Norge

Forsker ved sjøkrigsskolen, Ståle Ulriksen, mener tidspunktet for øvelsen er et strategisk valg.

– En gjør dette for å minne verden om at Russland har store atomkrefter som et ris bak speilet, og at det ikke bare er styrkene rundt Ukraina som de har, mener han.

Ulriksen er sikker på at det i øvelsen også er et klart politisk signal til Norge. Han sier landingsfeltene for slike raketter tidligere var mye lenger øst i Barentshavet.

Forskeren er forbauset over at Russland velger å provosere så hardt som de gjør.

– De varslede skytefeltene er uvanlig langt vest i forhold til denne typen øvelser, veldig tett på Norge. Det har de valgt med en hensikt, sier Ulriksen.

Forsker Ståle Ulriksen mener øvelsen GORM 2022 kan ses i sammenheng med Ukraina-krisen. Foto: Sjøkrigsskolen

– Ikke merket noe økt militær aktivitet tett på Norge

Lørdag var statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) gjest i Helgemorgen for å snakke om spenningen mellom Russland og Ukraina.

Der ble han spurt om man vil merke noen økt militær aktivitet i Norge.

– Det er varslet en stor øvelse i havområdene nordøst for Norge. Dette skjer helt på vanlig måte, så det følger vi med på. Men ellers har ikke vi merket noe økt militær aktivitet tett på Norge, sa statsminister Jonas Gahr Støre