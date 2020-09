Russland protesterer på nedleggelse av bank på Svalbard

Det var i forrige uke at Sparebank1 Nord-Norge offentliggjorde at de vil legge ned 16 av 31 bankkontorer i landsdelen. Deriblant Svalbards eneste bank i Longyearbyen.

Det betyr at innbyggerne må fly til fastlandet for å komme seg til nærmeste bank i Tromsø.

Flere har reagert på banknedleggelsen. Man frykter at det vil gjøre det vanskeligere å drive næringsvirksomhet på øygruppa. Blant dem som reagerer er den russiske generalkonsulen på Svalbard, Sergey Gushchin.

Han har sendt et brev til konsernsjefen i Sparebank1 Nord-Norge, der han peker på at banknedleggelsen er et brudd på diplomatiske regelverk.

Det var Svalbardposten som først omtalte saken.

– Hadde ikke sett den komme

Kommunikasjonssjef i Sparebank 1 Nord-Norge, Stein Vidar Loftås, sier de ble overrasket over utspillet til generalkonsulen.

– Når det gjelder Russland og russiske interesser, er kanskje ikke det et forhold vi hadde sett skulle komme. Så vi må vel kunne si at det kom som en overraskelse på oss.

Kommunikasjonssjef i Sparebank1 Nord-Norge, Stein Vidar Loftås, sier de ble overrasket over den russiske protesten mot banknedleggelsen. Foto: Petter Strøm / NRK

Ifølge generalkonsulen vil banknedleggelsen gjøre det vanskeligere for dem å åpne kontoer for nyansatte samt gjøre uttak av kontanter og lønn for disse.

Gushchin hevder stengingen er et brudd på Wien-konvensjonen.

– Etter vår vurdering regulerer konvensjonen forholdet mellom nasjonalstater, og ikke forholdet mellom en nasjonalstat og en privat aktør som vi er. Våre advokater ser på saken, men vårt utgangspunkt er at dette ikke berører oss, sier han og legger til;

– Man kan jo tenke seg at det kan bli et tilsnitt av politikk i dette.

Vil finne løsninger

Bakgrunnen for nedleggelsen er at færre besøker banklokalene. Og at de fleste i dag bruker banken digitalt.

– Hvis man forutsetter at man fysisk må i banken så er det klart at det er tungvint for samfunnet i Longyearbyen å ikke ha en bank. Vi argumenterer med at det ikke lengre er nødvendig å dra i banken ettersom alle våre tjenester er digitale.

Loftås sier de nå jobber med å finne alternative løsninger i de tilfellene hvor det er nødvendig å møte opp fysisk i banken.

– Dersom noen av en annen nasjonalitet skal opprette konto i norsk bank for første gang, har det vært slik at man må møte fysisk opp og legitimere seg. Men vi har sagt at vi ser på den prosessen. Vi satser på å også gjøre den heldigital.

– Vi skal strekke oss så langt vi kan for å finne løsninger, vi er allerede i dialog med sysselmannen og med lokalstyret i Longyearbyen, sier Loftås.

– Har blitt mer aktiv mot norske myndigheter

Russland har ved flere anledninger hevdet at russiske selskaper og interesser blir diskriminert på Svalbard.

I februar i år ba blant annet Russlands utenriksminister Sergej Lavrov om samtaler med Norge. Bakgrunnen var det Russland ser på som begrensninger av russisk aktivitet på Svalbard. Dette avviste forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), Jakub Godzimirski, sier Russland har fått et stadig større fotfeste på Svalbard.

– Russland har blant annet etablert en spesiell statlig kommisjon for å sikre russisk tilstedeværelse på Svalbard, som består av representanter fra veldig mange organisasjoner. Vi ser at det er en slags institusjonalisert interesse for Svalbard.

Han sier også generalkonsulen er mer synlig enn den forrige.

– Det er vanskelig å tolke om det er snakk om personlige egenskaper eller om det er snakk om politiske retningslinjer. Generalkonsulen har blitt mer aktiv opp mot norske myndigheter, sammenlignet med sin forgjenger.

Men Godzimirski tror ikke nedleggelsen av en bank er et brudd på Wien-konvensjonen.

– Det vil nok gjøre jobben til generalkonsulen vanskeligere. Men jeg tror ikke det står noe i Wien-konvensjonen om at man må opprettholde bankvirksomhet i de områdene hvor konsulater befinner seg. Han kan peke på at det gjør hans jobb vanskeligere. Men jeg tror ikke det kan vises direkte til Wien-konvensjonen, sier Godzimirski.