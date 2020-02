Det er i forbindelse med av det i år er 100 siden Svalbardtraktaten ble inngått at den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov i en uttalelse henvender seg til sin norske kollega Ina Eriksen Søreide og ber om samtaler om det som skjer på øygruppen i nord.

Det var nettavisen Highnorthnews som først omtalte saken.

Saken er også lagt ut på Facebook-sidene til den russiske ambassaden i Norge.

Norge begrenser russisk aktivitet

I uttalelsen blir det lagt vekt på at Norge og Russland i lang tid har hatt et godt og konstruktivt samarbeid på øygruppen, også gjennom den kalde krigen.

Men utenriksminister Lavrov og russisk UD er bekymret over at Norge har innført begrensninger på den russiske helikoptertrafikken på Svalbard og at det er er opprettet naturvernsoner på land som legger hindringer i veien for næringsvirksomhet.

I uttalelsen blir det også trukket fram at fiskerivernsonen rundt Svalbard er ulovlig opprettet. Alt dette gjør at Russland nå har invitert Norge til samtaler om det som skjer på høygruppen i nord, som på russisk bare kalles for Spitsbergen.

– Vi forventer et positivt svar på denne henvendelsen, heter det til slutt i uttalelsen.

Utenriksminister Sergej Lavrov henvder seg direkte til sin norske kollega Ine Eriksen Søreide for å diskutere situasjonen på Svalbard. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Norge vurderer svar

Pressetalskvinne Ane Haavardsdatter Lunde i det norske utenriksdepartementet bekrefter overfor NRK at de har mottatt uttalelsen fra Lavrov og det russiske utenriksdepartementet, og man nå vurderer hvordan den vil bli besvart.

Norske myndigheter har sagt at det er nødvendig med strenge reguleringer av næringsvirksomhet, blant annet helikopterflygning på Svalbard av hensyn til den sårbare naturen.

Den norske fiskerivernsonen rundt Svalbard, som ble innført i 1977, og er internasjonalt omstridt. Likevel har de fleste land godtatt at Norge regulerer fisket i området.