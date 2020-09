– De siste årene har digitaliseringen virkelig skutt fart. Under koronakrisen har kundene våre vist at de både er, og foretrekker å være, digitale. Også i møte med rådgiverne, sier konsernsjef Liv Ulriksen i en børsmelding.

Svært få kunder går i banken i 2020 – de løser oppgaven selv i mobilbanken, i nettbanken, eller i samtaler med rådgivere.

I tillegg skal Sparebank1 Nord-Norge kutte 40 millioner kroner i kostnader.

Derfor stenger konsernet nå 16 mindre bankkontorer, mens 15 kontorer gis nytt og utvidet innhold.

SpareBank 1 Nord-Norge opplever sterk konkurranse, og konsernsjef Liv Ulriksen forteller at prisene presses og kampen om kundene tilspisses. Foto: Marius Fiskum

Lang reisevei

Ulriksen har forståelse for at mange vil bli skuffet over at kontorer nå stenges. Hun vet også at mange ikke er digital og tradisjonelt har fått hjelp fysisk i banken.

– Til disse kan jeg si at vi kjenner våre kunder, og vi skal strekke oss langt for at overgangen skal bli håndterbar for alle. Og vi vil fortsatt ha banklokaler over hele landsdelen, selv om reiseveien nå blir lengre for noen, sier konsernsjefen.

– I tillegg drar vi mer og mer ut til våre kunder, og treffer de der de er. Det skal vi fortsette med.

Disse bankkontorene stenges: Ekspandér faktaboks · Meløy · Rognan · Leinesfjord · Stokmarknes · Myre · Andenes · Storsteinnes · Målselv · Lyngseidet · Skjervøy · Karasjok · Tana · Vardø · Båtsfjord · Honningsvåg · Svalbard

35 ansatte jobber ved de kontorene som stenges. Foto: Janni E. Hvidsten Evensen / NRK

35 ansatte berørt

35 ansatte blir direkte berørt av endringene. Men Sparebank 1 Nord-Norge sier de vil jobbe for å finne løsninger for disse.

– Vi tilbyr våre ansatte gode, frivillige sluttpakker. Noen vil nok også fortsette på andre kontor, eller på hjemmekontor for å kunne dra på hjemmebesøk, sier Ulriksen.

De gjenværende kontorene vil bli bemannet opp, og får et ennå sterkere tjenestetilbud enn tidligere.