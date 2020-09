Svalbards eneste bank legges ned: – Helt utrolig

Sparebank 1 Nord-Norge har varslet at den vil legge ned 16 av 31 bankkontorer.

For noen betyr dette at de mister den eneste banken de har. Svalbard mister nå lokalbanken og det nærmeste banklokalet er Tromsø, der flyet lander.

For de fire ansatte i Sparebank 1 Nord-Norge på Svalbard kom avgjørelsen som en overraskelse. De fikk vite det først da børsmeldingen ble sendt ut torsdag.

– Dette kom fullstendig overraskende på oss, sier den lokale banksjefen Trond Hellstad.

Å ha en bank på Svalbard forteller han er nødvendig for mange. Spesielt for de mange utenlandske som bor der.

I dag er det 61 år siden banken åpnet på Svalbard og flere som bor på Svalbard ønsker å fortsatt ha en bank i framtiden.

– Uholdbart

Stein Tore Pedersen bor på Svalbard og har vært kunde i Sparebank 1 Nord-Norge hele livet.

– Jeg tror ikke styrevedtaket om å legge ned filialen i Longyearbyen har tatt hensyn til den samfunnsrollen banken faktisk har, sier Pedersen.

Han frykter at det i framtiden vil være vanskelig for etablerte bedrifter, nyetablerere, gründere og utenlandske ansatte å få til tilsvarende banktjenester som i dag.

– På fastlandet er det ikke så nøye om jeg må kjøre 2 mil eller 18 mil, men situasjonen for oss i framtiden kan være at vi må ta fly til Tromsø, eller Oslo, for å få en bankkonto. Dette er uholdbart og vil i verste fall føre til at vi mister verdifull kompetanse i byen, sier Pedersen.

– Helt utrolig

Jamal Qureshi er mannen bak drikkevannet Svalbardi og valgte å flytte til Svalbard for å være nært ressursene. Han kommer fra USA og har tidligere bodd i Stavanger.

– De må reversere dette. For meg er dette helt utrolig. Det gjør det veldig vanskelig for meg å drive bedriften min, sier Qureshi.

Han elsker å bo på Svalbard, både folkene og at han har alt han trenger i nærheten. Men når banktjenesten forsvinner, skaper det problemer.

– Jeg har lyst til å fortsette å bo her, men hvis tjenestene kuttes vet jeg ikke hvordan den langsiktige planen ser ut, sier Jamal Qureshi.

Jamal Qureshi er redd det blir vanskeligere å drive med næringsvirksomhet uten en bank i nærheten.

Krevende for næringslivet

Også suvenirbutikken Skinnboden frykter for fremtiden.

– Hvis de stenger banken blir det vanskelig for oss som driver butikk, sier daglig leder i Skinnboden, Signe Kolborg Mørk.

Longyearbyen er en stor cruisedestinasjon. Mange turister bruker ulik valuta som betalingsmiddel. Dette er butikkene avhengig av å få vekslet inn i banken.

– Hvordan skal vi ordne det i fremtiden? Skal vi ha nattsafe? Hvordan skal vi få deponert penger? spør hun.

Det er mange spørsmål Signe Kolborg Mørk stiller seg. På fastlandet kan man ta ut penger i butikker i Norgesgruppen. Men de er ikke representert på Svalbard.

Endelig beslutning

Over mange år har banken sett at færre besøker banklokalene. De fleste bruker banken digitalt nå. I tillegg skal de kutte 40 millioner kroner i kostnader.

– Det er tatt en beslutning og den er endelig. Banken på Svalbard skal legges ned, sier kommunikasjonsdirektør i Sparebank 1 Nord-Norge, Stein Vidar Loftås.

Når det kommer til utenlandske arbeidere som ikke kan opprette banktjenester, mener Loftås at dette ansvaret ikke ligger hos den lokale banken alene.

Arbeidsgiveren kan betale ut lønn til arbeidstakers konto i hjemlandet, eller konto i norsk bank kan opprettes før man drar til Svalbard, foreslår Loftås.

Loftås har forståelse for at lokalsamfunnet synes dette er trist og at det er vanskelig å se at det lokale tjenestetilbudet stadig kuttes.

– Men det er uunngåelig. Det ser vi over hele verden. Folk flytter inn til byene og samfunnet blir mer digitalt, vi bruker ikke banklokaler lenger, sier han.