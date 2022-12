Nyheten kommer to dager etter at oligarksønnen Andrey Yakunin ble frikjent for å ha flydd med drone på Svalbard.

Mannen i 50-årene er også den første som frikjennes av retten for å ha flydd over det norske fastlandet.

Fredag skal også en annen russisk droneflyger slippes ut av fengsel, etter at han først ble dømt i Oslo tingrett.

Mannen i 50-årene som nå er frikjent, fortalte i rettssaken at han var på jobbreise for sin arbeidsgiver i russiske myndigheter. Han var på vei til Svalbard, der han skulle inspisere gruvedriften i den russiske bosettingen Barentsburg, sa han.

Mannen erkjente ikke straffskyld, og mente informasjonen fra norske myndigheter ikke var god nok. Han erkjente imidlertid å ha flydd drone over norsk jord.

Her er noe av billedmaterialet fra droneflygingen:

Bildet viser Sydvaranger gruve i Kirkenes. Mannen jobber selv med å inspisere blant annet gruver i sikkerhetsøyemed. Oversiktsbilde over Kirkenes Mannen fortalte i retten at han blant annet så en russisk båt i Kirkenes, og ønsket å fange bilder av den med dronen. Nok et oversiktsbilde over Kirkenes.

Mannen fløy med dronen 13. oktober i Kirkenes. Han ble pågrepet på Tromsø lufthavn dagen etter. Lørdag 15. oktober ble han fremstilt for varetektsfengsling, og har siden sittet i varetekt.

Rettssaken gikk i Nord-Troms og Senja tingrett i Tromsø i slutten av november.

Mannen forklarte i retten at hans arbeidsgiver, et russisk tilsynsorgan for miljø, teknologi og kjernekraft, betalte for reisen.

– Hobbydrone

Mannen sa han har foto og droneflyging som hobby.

– Da det gikk opp for meg at jeg hadde gjort noe som var forbudt for russiske borgere ble jeg veldig redd. Jeg husker ikke helt hva jeg gjorde da, sa mannen i retten om da politiet oppsøkte og senere pågrep ham.

Han fortalte videre at han «ikke i sin villeste fantasi» kunne ha sett for seg at å fly med hobbydrone ville være ulovlig for ham i Norge.

Påtalemyndigheten hadde ingen holdepunkter for at mannen kan ha vært i Norge med spionasje eller etterretning som formål.

Likevel ba PST om fengsel for mannen.

– Det er viktig å markere dette med ubetinget fengsel for å unngå at det blir flere tilfeller av droneflyging av russiske borgere, sa politiadvokat Kathrine Tonstad til NRK under rettssaken.

Tror PST kan komme til å anke

Mannens forsvarer Ola Larsen ba om frikjennelse for mannen. Han argumenterte for at dersom han skulle dømmes, måtte han få en mildere straff enn de andre russerne som så langt er dømt i tilsvarende saker.

Dette fordi mannens droneflyging var mindre omfattende. Han hadde kun flydd dronen to ganger på en og samme dato.

– Jeg tenker at dette var som forventet, sett i lys av avgjørelsen i Yakunin-saken, sier Larsen til NRK fredag.

Ola Larsen representerte den russiske mannen i Nord-Troms og Senja tingrett. Foto: Knut Anders Finnset / NRK

Han har ikke fått snakket med den russiske mannen enda, men tror han er glad for frikjennelsen.

– Min klient blir nok veldig fornøyd med avgjørelsen.

PST anket Yakunin-saken nesten umiddelbart. Larsen tror ikke det er usannsynlig at de også vil anke frikjennelsen i denne saken.

Fakta om flyforbudet Ekspandér faktaboks Det har siden 28. februar 2022 vært flyforbud for russiske flyginger i norsk luftrom. Forbudet gjelder for alle typer flyging, for eksempel kommersielle ruteflyginger, helikopterflyging og flyging med droner. Restriksjonene innebærer at det ikke er tillatt å fly til/fra eller over Svalbard, Jan Mayen og det norske fastlandet. Restriksjonsområdet omfatter også luftrommet over norsk sjøterritorium (havområdet fra grunnlinjene ut til 12 nautiske mil). Mellom de restriksjonsområdene som er etablert, er det internasjonalt luftrom der alle fly har anledning til å fly, også russiske. Restriksjonene gjelder for alle fly operert av russiske flyselskaper, inkludert der det foreligger code-sharing med andre flyselskaper, og uavhengig av om flyene er registrert med russisk eller utenlandsk registreringsmerke. Code sharing, eller på norsk rutesamarbeid, er en samarbeidsavtale mellom to eller flere flyselskaper hvor for eksempel ett flyselskap selger billetter til flygingen, og et annet faktisk gjennomfører flygingen. I tillegg vil restriksjonene gjelde for ethvert fly eid, innleid (chartret) eller på annen måte kontrollert av russiske statsborgere eller selskaper. Utenriksdepartementet kan etter søknad dispensere fra flyforbudet, for eksempel for humanitære flyginger. Nødlandinger er ikke omfattet av forbudet. Kilde: Luftfartstilsynet.

Flere droneflygere går fri

I slutten av november ble russiske Vitalij Rustanovitsj dømt til 120 dager i fengsel for droneflygning i Oslo tingrett.

Ifølge dommen hadde Rustanovitsj flydd med drone 47 ganger i Norge i perioden mellom 27. august og 11. oktober. Han mener dommen er feil, og har anket. En jussprofessor NRK har snakket med tror saken kan bli behandlet i Høyesterett.

I tillegg er en ytterligere mann dømt i Hordaland tingrett. Han fikk 90 dagers ubetinget fengsel.

I rettssaken i Tromsø sa politiadvokat Kathrine Tonstad at 90 dager bør være et bunnivå for et slikt lovbrudd.

Dette for å unngå at det oppstår flere lignende hendelser.

Forrige uke pågikk også det som antakelig er den mest omtalte av dronerettssakene. Der sto den russiske milliardæren og oligarksønnen Andrey Yakunin tiltalt for å flydd med sin drone under et seilas på Svalbard.

Han er frifunnet, og møtte pressen i Oslo torsdag kveld.