«Ja, flyskam er hot girl shit, men det er UMULIG å ta miljøvennlige reisevalg i nord uten at det skal koste betraktelig mer enn fly i både tid og penger», skriver hun på sin Instagram-konto.

Isachsen prøver å ta så mange miljøvennlig valg som mulig i hverdagen. Men én ting hun ikke hadde gjort, var å reise miljøvennlig til studiestedet sitt. Det ville hun teste ut.

Det førte til at hun måtte ta to busser for å komme seg fra Harstad til Fauske. Reisetid: 6 timer. Pris: 277 kroner med studentrabatt.

Deretter ble det nattog fra Fauske til Trondheim, så togbytte fra Trondheim til Oslo. Reisetid: Omtrent 18 timer. Pris: 1515 kroner med studentrabatt.

Til sammen tok det 24 timer og kostet 1854 kroner.

– Det er ikke noe alle studenter har råd til. Særlig når å fly fra Gardermoen til Evenes gjerne koster under 1000-lappen når du reiser med ung voksenpris. Prisen og den mengden tid det tok var ganske hårreisende for meg, sier studenten.

Reisen til Frida Isachsen tok både lang tid og kostet mye penger. Men det er den høye summen som frustrerte henne mest. Foto: Privat

– Mindre attraktivt å bo i nord

For tiden studerer hun miljø og utvikling på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås, mer korrekt studerer hun: «International Environment and Development Studies».

Hun tror Nord-Norgebanen ikke bare ville gjort det lettere å ta miljøvennlige reisevalg, men også mer attraktivt å bo i nord.

– Jeg har inntrykk av at de fleste vil ta miljøvennlige valg, og spesielt kanskje unge mennesker og studenter. Da er det så synd at unge nordlendinger som bor eller studerer i andre deler av landet på en måte blir tvunget til å ta valg som ikke er bra for miljøet, fordi man ikke har økonomien eller tid til det.

– Jeg tror det å ha tog i Nord-Norge ville løst så mange problemer og utfordringer.

Isachsen mener mangelen på tog gjør det mindre attraktivt å bo i Nord-Norge enn andre deler av landet.

– Det er et uttalt mål fra politikere at man vil få unge nordlendinger til å bli værende i landsdelen og hindre fraflytting. Da tenker jeg man burde se hvor lett det er å reise til og fra landsdelen.

– Må stå på videre

Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant for Troms SV, tror også mangelen på en jernbane vil gjøre det mindre attraktivt å bosette seg i nord.

– Jeg har kjempet for Nord-Norgebanen i over tjue år, og har alltid vært klokkeklar på at en jernbane i nord er helt avgjørende for utviklingen av landsdelen i fremtiden.

Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant for Troms SV og nestleder i SV, tør ikke å tro man er i gang med Nord-Norgebanen før spaden er i jorda. Foto: Dan Henrik Klausen

Han støtter Isachsen i at det er vanskelig å reise miljøvennlig i nord.

– Nord-Norge har aldri blitt sett på som landsdel det har vært verdt å bygge en jernbane til. Det handler om at det ikke har vært en prioritert region. Men nå har vi klart å bygge opp et stort flertall på stortinget, med sterke argumenter, sier stortingsrepresentanten.

Men han sier man fremdeles ikke har de konkrete planene klare, og derfor må stå på videre. Det er først når han ser spaden i jorda, at han tør å tro man er i gang.

– Det å transportere oss på fly eller vei er miljøskadelig, og det kommer til å straffe oss voldsomt i framtiden. Vi trenger å bygge en nær nullutslipps-transportløsning også til nord, sier Fylkesnes.

Men ikke alle er positive til en ny jernbane. Norges lastebilforbund ville heller brukt pengene på å utbedre veiene.

Johan Vasara (Ap), statssekretær i samferdselsdepartementet, mener det vil gagne prosjektet å bruke god tid på utredningen av Nord-Norgebanen. Foto: Tanja Norbye/NRK

Vil ta lang tid

Johan Vasara, statssekretær i samferdselsdepartementet, støtter Isachsen i at det er vanskelig å reise kollektivt fra nord i landet og sørover.

– Vi er vel såpass realitetsorientert at vi alle kan si det er utfordrende. Jeg er selv fra Finnmark, og skulle jeg tatt en bussreise fra Kautokeino til Oslo måtte jeg nok ha pakka med en god del matpakker.

Han sier det er realiteten man må forholde seg til. Men Vasara sier regjeringen jobber med å få frem en ny konseptvalgutredning (KVU) for Nord-Norge.

Der har de som mål med å legge til rette for både rimelige og effektive reisemål – både innad i landsdelen og ut av den.

– Regjeringens ambisjon er at kollektivreiser, inkludert tog, skal være konkurransedyktige i forhold til andre transportformer.

For Nord-Norgebanen har de også en egen KVU, men er ærlig på at det kommer til å ta lang tid for å få togbanen realisert.

– Det er dessverre naturlig at det vil ta lang tid. Det vil jo bli en av norgeshistorien aller største investeringer i infrastruktur. Det er desto viktigere at det gjøres et godt grunnlagsarbeid.

Om den blir realisert, er fremdeles ikke helt sikkert, forteller Vasara. Men de har det som et mål.

– Det er enkelt å si at man skal unngå å ta fly og det er enkelt å si at folk burde ha flyskam, men når vi ikke har tog i Nord-Norge, vil jeg si at det er mer eller mindre umulig å ta miljøvennlige reisevalg i nord. Foto: Privat

– Frustrerende

– Jeg har som sagt lyst til å ta miljøvennlige valg, så jeg tror jeg kommer til å gjøre det igjen. Men jeg tror ikke jeg kan gjøre det hver gang, både på grunn av prisen og hvor lang tid det tar.

Frida Isachsen fikk mange tilbakemeldinger fra både kjente og ukjente etter at hun skrev om reisen sin på sosiale medier.

De var alle enige i hennes uttalelser om at en ny, miljøvennlig måte å reise på trengs i nord. Men hun fikk også et tips om en annen reisevei.

– Å reise via Oslo og Stockholm til Narvik, og så til Harstad. Og da ble jeg enda mer sjokkert, at man må reise via et annet land for å få en god reiseopplevelse med tog til nord.

– Jeg synes personlig det er frustrerende at politikerne kan banke i bordet og si at de er i gang med banen, når det i realiteten vil ta ganske mange år før de starter arbeidet med den.