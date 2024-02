– Dette har virkelig vært et hinder for å rekruttere folk i bransjen. Det har medført at rekrutteringen har stoppet helt opp.

Det sier daglig leder i Vadsø Taxi, Odd Harjo.

– Nå har vi heldigvis klart å jobbe det inn slik at det har blitt fjernet og at det er håp om at en får rekruttert i distriktene.

Tirsdag meldte Samferdselsdepartementet at de avvikler den praktiske prøven til taxisjåfører.

Det er litt over tre år siden den omstridte lovendringen kom. Næringen fryktet konkursras allerede før lovendringen kom i 2020.

Taxisjåfører i distriktene måtte til storbyene for å få tatt den praktiske prøven hos Statens vegvesen.

Samferdselsministeren og samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen avvikle den praktiske prøven.

– Næringen dør, sakte, men sikkert ut. De fleste ville nok sluttet i løpet av et par år, så nå er det håp, sier Harjo i Vadsø.

– Så får vi se hvordan det går. Det er opp til å oss selv nå. Nå ser vi mye lysere på det.

– Vi må få snudd den trenden vi har nå, om ikke blir det bare drosjer igjen på de største plassene, sier Harjo. Foto: Sidsel Viik / NRK

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sier at de ser at næringen nå sliter med rekrutteringen, og håper at avvikling av den praktiske prøven bidrar til at flere nå vil kjøre taxi.

– Selv om det sannsynligvis er flere grunner til at færre velger dette yrket i distriktene, kan vi ikke utelukke at prøvekravene kan spille en rolle.

Det er mangel på taxisjåfører i distriktene, og det skaper uro. Mange steder er taxi det eneste alternativet for eldre.

Teoretisk prøve er billigere for sjåførene

– Selv om den praktiske drosjeførerprøven avvikles, stilles det fortsatt høye kompetansekrav til drosjesjåfører i Norge, sier Nygård.

Ministeren opplyser at man likevel må bevise fagkompetanse for å få kjøreseddel, siden sjåførene må ta en teoretisk prøve.

– Folk må kunne ha tillit til at drosjesjåførene kan jobben sin, og det bidrar den teoretiske prøven til, sier samferdselsminister Nygård.

Ifølge ministeren er den teoretiske prøven billigere og har kortere venteliste.

Den teoretiske prøven kan de ta ved alle trafikkstasjonene til Statens vegvesen.

Han opplyser videre at de skal evaluere og vurdere tiltak på et seinere tidspunkt.

Samferdselsministeren håper på økt rekruttering av taxisjåfører i distriktene. Foto: Bård Nafstad / NRK

Håper på flere sjåfører og bedre tilbud

– Det er en god dag for alle som bor litt grisgrendt til og som er avhengig av drosje for å få sin hverdag til å gå rundt.

Det sier Tom Einar Karlsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Troms.

Han er medlem i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, og mener det er viktig med et godt taxitilbud i hele landet.

– Jeg håper at det nå blir lettere å få tak i drosjesjåfører fremover, slik at vi får et bedre drosjetilbud i distriktene, sier Karlsen.