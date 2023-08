Datatilsynet til NRK: Tilrår at statsrådar slettar taxi-appen Yango

Det er internasjonal seksjonssjef i Datatilsynet, Tobias Judin, som kjem med rådet onsdag ettermiddag.

Han fortel til NRK at dei fekk høyre om skuldingane mot Yango, som har basar i Oslo og Bergen, frå sine finske kollegaar.

Saman har dei også nær dialog med det nederlandske datatilsynet, fortel han vidare.

Judin seier dei norske, finske og nederlandske datatilsyna har vore merksame på saka «lenge». Foto: Martin Gundersen / NRK

– Den informasjonen vi har fått frå nederlandske og finske tilsynsstyresmakter tilseier at opplysingane er tilgjengelege frå Russland. Det er det som er problemet.

Yango har eit selskap i Noreg, Yango A.S. som er underlagt norsk lovgiving. Det er eit dotterselskap av Yandex, som har basen sin i Moskva.

Det var i ein artikkel av den uavhengige russiske nyheitsnettstaden Meduza at saka først blei kjent.

Treng ikkje å fysisk vere lagra i Russland

– Ein anna ting her, som vi vil undersøke veldig nøye, er at sjølv om det skulle vise seg at dataa ikkje blir lagra i Russland, om russiske styresmakter likevel vil få fjerntilgang til informasjonen, fortel Judin vidare.

Dette er som følge av ei ny lov som trer i kraft 1. september. Den gjer det slik at alle taxiselskap i Russland må dele personopplysingar dei har lagra med russisk føderalt politi (FSB).

Ein taxi med Yango-reklame fotografert på Bryggen i Bergen. Foto: Yango AS

Viser det seg at Yango faktisk må dele personopplysingar med FSB frå 1. september, vil bedrifta bli rekna som ulovleg i Noreg, legger han til.

– Det er det mest ekstreme tilfellet og det mest ekstreme utfallet. Men vi håpar at vi ikkje er der.

Datatilsynet har gitt Yango frist fram til 14. august om å uttale seg i saka, og lovar å fatte eit vedtak før den nye russiske lova trer i kraft.

Kan bli brukt til å «sverte, presse ut eller undergrave»

– Innbyggarar i Noreg skal ikkje tole overvaking frå Russland. Det er ingen god grunn til at russiske styresmakter skal få overvake folk her, seier Judin.

Praktisk sett, vil det også finst ei rekke situasjonar då individ kan vere i fare eller sårbare for utpressing dersom informasjonen er på avvege, fortel han.

– Her er det snakk om mange ulike folk som kan vere utsette. Ein ting er for eksempel russiske dissidentar som har flytta til Oslo eller Bergen, eller som held til her, dei blir då utsett for veldig stor fare.

Både politifolk og stortingspolitikarar blir tilrådde å halde seg unna Yango. Foto: Frederik Ringnes / NTB

– Eller lat oss seie at nokre av desse samfunnstoppane kanskje besøker ein stad som er litt sensitiv, seier han.

Som eksempel gir han ein utestad, eller ei privat adresse midt på natta.

– Kanskje dei har eit forhold på si. Er det noko russiske styresmakter kan bruke mot ein politikar for å sverte, presse ut eller undergrave dei?

– I den tryggingspolitiske situasjonen som vi står i no, så er informasjon makt.

Når det er sagt, har ikkje Datatilsynet noko tal på kven i Noreg som bruker Yango, berre at mange gjer det, presiserer Judin.

– Då kan vi ikkje utelukke at nettopp politifolk, folk i forsvaret eller politikarar er på den kundelista.

Yandex og deira underselskap har kontor i 14 land rundt omkring i verda. Finland og Noreg er dei einaste europeiske. Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Fleire nordmenn slettar kontoane sine

Fleire norske Yango-brukarar som NRK har snakka med, er uroa for personopplysingane dei har samtykka til at selskapet får bruke.

– Det som uroar og plagar meg, er korleis eg som forbruker blindt aksepterer vilkår frå selskap som Yango, fortel ein, som ønsker å vere anonym.

– Eg visste dette allereie før eg brukte tenesta, men billige prisar er forlokkande, då. Så eigentleg føler eg meg berre som ein idiot.

Slik ser Yango-appen ut på telefonskjermen. Ein må logge ut av kontoen sin for å få alternativet om å slette den. Foto: Ali Zare / NTB

Ein annan er Martine Gjerde. Etter å ha lese tysdagens avsløring om at Yandex-selskap lagrar persondata i Russland, prøvde ho å slette kontoen sin i appen.

Då ho ikkje fann nokon måte å gjere dette på, kontakta ho kundeservice utan å nemne at ho hadde lest nokon artikkel, fortel ho sjølv til NRK.

Dette var svaret ho fekk:

Fra: Yango Support Team Til: Martine Gjerde Sendt: 9. august 2023 Hei! Informasjonen som er oppgitt i artikkelen er feil fordi den russiske føderasjonens lovbestemmelser ikke har noen jurisdiksjon over Yangos internasjonale ride-hailing-virksomhet og ikke gjelder for Yango-brukere. Dette endres ikke etter 1. september. Yango-tjenesten leveres for brukere i Finland og andre land av nederlandsk selskap Ridetech International B.V. som behandler personopplysninger om brukerne i streng overensstemmelse med GDPR og annen EU/EØS-lovgivning. Yango Support Team

– Eg har svart at det ikkje var dette eg lurte på, då eg spesifikt bad dei hjelpe meg i sletting av profil, seier Gjerde.

Hevdar russisk lov ikkje er rettskraftig i utlandet

Etter at den første artikkelen om datalagringa til Yandex og taxioperatørane deira blei publisert, har Yango kome med eit tilsvar.

Dette er også lagt til i tysdagens reportasje.

– Lovene til den Russiske føderasjonen er ikkje rettskraftige i vår internasjonale taxibedrift Yango, og gjeld ikkje Yango-brukarar når dei reiser med appen utanfor Russland, skriv dei i ein e-post til NRK.

– Selskapet vårt har høge standardar når det gjeld tryggingsreglar.

Russisk president i samtale med Yandex-sjef Arkadij Voloz utanfor ein Yandex-taxi i Moskva. Foto: Alexei Druzhinin / AP

Den einaste måten ein autoritet utanom nederlandske styresmakter kan få tilgang på dataa til Yango-kundar i utlandet, er dersom den nederlandske regjeringa kjem med ein offisiell førespurnad på vegner av andre, seier talspersonen vidare.

Dette skal vere fordi dataa blir prosesserte av Ridetech International B.V., som er eit nederlandsk selskap, før dei blir sendt vidare til lagring.

Det norske datatilsynet påpeikar vel å merke at «selskapet er eigd av russiske Yandex, som er underlagt russisk lovgiving», som er ei av årsakene til at dei undersøker dokumentasjonen deira nøye.

Både tilsynet og Yango stadfestar til NRK at dei er i dialog.

Personvern-ekspert: – Absolutt null kontroll

Malgorzata Agnieszka Cyndecka, som er forskar på personvern ved Universitetet i Bergen, meiner ein bør slutte å bruke Yango-appen med ein gong.

– Det er såpass risikabelt at eg ville ha unngått det, seier ho til NRK.

Cyndecka er Førsteamanuensis ved UiB. Ho seier krigen i Ukraina gjer det endå viktigare å passe på kva persondata Russland har tilgang på. Foto: Kim E. Andreassen, Universitetet i Bergen

– Særleg i lys av den nye lova som skal tre i kraft, så tvilar eg på at overføringa følger personvernlovene til og med i dag.

Ho seier også at data ikkje treng å vere fysisk til stades i Russland for at russiske styresmakter kan krevje tilgang på dei frå Yandex.

Blant desse opplysingane er såkalla «geolokasjon». Stadsinformasjon, seier Cyndecka, er «noko av det mest private og verdifulle».

Ho viser til ei sak som NRK publiserte i mai, som demonstrerer kor grundig ein kan spore folk sine rørsler gjennom ein app, utan at den eingong er open på mobilen.

– Du kan eigentleg kartlegge heile livet til ein person, dersom du kjenner til nok detaljar. Det kan verke som at det ikkje er så mykje dei får vite, men det er jo faktisk det.

– No er det absolutt null kontroll. Det er ikkje noko personvern å snakke om med omsyn til dei opplysingane som kjem til å hamne i russiske hender.