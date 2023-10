Advarer mot ville tilstander i taxi-markedet: – Det er en cowboy-bransje

– Det er en cowboy-bransje, og det er blitt en bransje med høy risiko for skatteunndragelse og svart omsetning. Dessverre.

Det sier Jan Egil Kristiansen, som var skattekrimsjef i Skatteetaten i en årrekke. Da var han med og ryddet opp i svart betaling i taxibransjen, men nå slår han alarm igjen.

Jan-Egil Kristiansen har jobbet 35 år i Skatteetaten, og ser tegn til at taxinæringen er i ferd med å spore av. Foto: Sarah Pierstorff / NRK

Tror betalingen går svart

For tre år siden ble taxi-markedet sluppet løs, slik at flere kunne kjøre taxi og utfordre de tradisjonelle selskapene. Nå er det tre ganger så mange taxiløyver i Oslo og over 18.000 i landet.

Bekymringen kommer fordi en del nykommere bruker ikke et tradisjonelt taksameter for å ta betalt, men registrerer turen i en mobilapp.

Kristiansen viser til en gjennomgang fra Sverige som viser at 60 prosent av taxiturene kan unndras beskatning fordi betalingen går utenom taksameteret.

– Det unndras kanskje så mye som halvparten av omsetningen, sier Kristiansen.

Vil ha taksameter-påbud

Han får støtte av styreleder Rune Lian i Oslo Taxi. Selskapet har også skaffet seg en mobilapp for bestilling av turer og betaling, men lar fortsatt taksameteret registrere turen.

Lian mener Støre-regjeringen skulle sørget for at det ble regelen for alle.

– Den største svakheten er at man ikke har sagt at all omsetning skal gå via taksameteret. Uansett hvordan bestillingen er gjort. Det skal ikke være opp til sjåføren å registrere det i taksameteret eller ikke, sier han.

Styreleder Rune Lian i Oslo Taxi er urolig for at myndighetene ikke kontrollerer taxibransjen tettere. Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Nykommerne: – Lite seriøst

Nykommerne i bransjen er blant annet Bolt, Uber og Yango. Kundene bestiller taxituren på en digital plattform og betaler på forhånd.

NHOs teknologiforening Abelia svarer på vegne av de mobilapp-baserte selskapene, og mener forslaget fra Oslo Taxi er dyrt og at taksameteret fungerer dårlig med den digitale plattformen.

– Man mistenkeliggjør en sjåfør og en drosjeeier, uten at å ha noe særlig grunnlag for det annet enn at de er koblet til en plattform som Bolt. Det synes jeg er lite seriøst, sier næringspolitisk direktør Nils Ola Widme.

Næringspolitisk direktør Nils Ola Widme i Abelia. Foto: Ilja C. Hendel / Ilja C. Hendel

Han mener nykommerne mistenkeliggjøres fordi de klarer å drive billigere og er mer konkurransedyktige enn veteranene i bransjen.

Nykommerne har nemlig slått seg opp på billigere turer enn hos flere av konkurrentene.

– Hvorfor er det sånn? Er det fordi man kjører svart?

– Nei, det er det ingen grunn til å tro. Det er billig fordi de har en digital og enkel forretningsmodell som gjør det lett for kunden å treffe bilen, og det lett for bilen å treffe kunden. De drosjene her kjører rundt med kunder stort sett hele tiden, mens andre er nødt til å ta betalt for å stå stille i drosjekøen, sier Widme.