Raja er bekymret for at id-feiringen blir en smittebombe

Til uken er fastemåneden ramadan over og den viktigste muslimske høytiden id skal feires.

– Id er jo en helligdag og en viktig begivenhet i muslimers liv. Man gleder seg til å feire etter å ha fastet en hel måned. Men vi kan ta igjen den feiringa på et senere tidspunkt når vi er vaksinerte, sier Abid Raja.

For kulturministeren er bekymret for at årets id-feiring kan føre til at for mange samles og at feiringen blir en smittebombe.

Frykter større samlinger

Det er for øyeblikket forbud mot mer enn ti besøkende i private hjem i Oslo kommune.

Men Raja frykter at enkelte i innvandrermiljøet har misforstått reglene.

– Jeg har selv hørt at flere i miljøet har tolket regelen som at 10 personer kan komme på besøk. Min familie og jeg ble selv invitert på samlinger torsdag, fredag og lørdag, og da får man store kontaktpunkter. Det var slik jeg fanget det opp, sier han og legger til;

– Så er det viktig å huske på at dersom man ikke klarer å overholde en meters avstand til gjestene, skal man ikke ha gjester i det hele tatt.

Raja er også redd for at alle fridagene rundt årets id-feiring vil gi store muligheter for større samlinger.

– I tillegg er mange tiltakstrøtte. Så kombinert med lysten til å feire, fordi dette er en viktig dag for mange, er jeg veldig bekymret for den høytiden som kommer nå på torsdag.

– Feire kun med kjernefamilien

Den pakistanske befolkningen i Norge har blitt hard rammet av korona. Det er få familier som ikke har blitt berørt eller som har mistet noen.

Ferske tall fra Folkehelseinstituttet viser blant annet at personer som er født i Pakistan har hittil hatt 24 ganger høyere innleggelsesrate enn personer født i Norge.

– Jeg er helt i sjokk over å se disse tallene, det er forbi fatteevne. Det viser at viruset rammer veldig skjevt. Risikoen er så høy for at noe kan gå galt under id-feiringen, og det gjør meg dypt bekymret.

Kulturministeren har selv erfaringer fra egen familie som gjør han bekymret. I påsken mistet han moren sin til korona.

– Hva har du tenkt selv kan være årsaken til at enkelte innvandrergrupper rammes hardere av koronaviruset?

– Det kan være mange sammensatte årsaker. Det kan være avstandsreglene som er vanskelig å overholde for store familier som bor tett med hverandre. Enkelte leger har antydet genetiske forskjeller. Uansett årsak, er det grunn til å være veldig forsiktig under id.

Raja har derfor en klar oppfordring til muslimer som skal feire id.

– Min bønn til muslimer er å feire id med kun kjernefamilie og bruk digitale hjelpemidler. Skal man absolutt ha gjester, sørg for å ha en meters avstand. Det er ikke verdt å ta noen sjanser, vaksinen er rett rundt hjørnet.