– Nå har elevene dratt hjem, og jeg kan endelig ta av meg munnbindet, sier Fatima Reda (24).

– Heldigvis slipper de å lukte ramadan-ånden min.

Hun er en av mange muslimer i Norge som faster nå. Det vil si at hun ikke spiser eller drikker fra soloppgang til solnedgang.

– Ikke engang vann?

– Nei, ikke engang vann, ler Fatima.

Den 24-år gamle læreren mener at ingen spørsmål er for dumme å stille.

Fatima (24) og Muneeb (19) forteller om fasting under høytiden ramadan. Du trenger javascript for å se video. Fatima (24) og Muneeb (19) forteller om fasting under høytiden ramadan.

– En vanlig misforståelse er at muslimer ikke spiser og drikker i det hele tatt i 30 dager. Det er feil, vi faster bare mens sola er oppe, sier Muneeb Qureshi (19).

I likhet med Fatima skal han også faste fram til ramadan er over, som i år er rundt 12. mai.

Muneeb leser koranen. Foto: Bård Nafstad / NRK Foto: Bård Nafstad / NRK

Muneeb er tydelig på hva som motiverer han til å gå en hel dag uten mat og drikke.

– Min motivasjon er min tro. Hvis man har en dyp tro så blir det nok enklere å overholde fasten.

Ramadan er den niende måneden i den islamske kalenderen. Det er også kjent som fastemåneden. Ramadan er den helligste måneden for muslimer, fordi det er da koranen ble åpenbart gjennom profeten Muhammed. For muslimer er fasten en religiøs plikt som innebærer å avstå fra mat og drikke fra soloppgang til solnedgang. Under fasten må man også avstå fra røyking og sex. Hvorfor faster muslimer? Fasten handler om indre renselse. I denne måneden blir tålmodighet og selvbeherskelse satt på prøve. Fasten brytes ved solnedgang, ofte med dadler. Måltider kalles iftar. Må alle faste? Det er kun friske voksne som skal faste. Barn, syke, eldre, menstruerende kvinner og gravide, er fritatt fra å faste. Hvorfor endres datoen for ramadan hvert år? Kalenderen vi følger i Norge, den gregorianske kalenderen, tar sitt utgangspunkt i sola. Den islamske kalenderen tar utgangspunkt i månens kretsløp. Måneåret har 354 dager, som er 11 dager mindre enn solåret på 365. Ramadan kommer derfor alltid 10-11 dager før fjorårets feiring. Ramadan avsluttes etter 29-30 dager, med en feiring som kalles id al-fitr. Da kan du si "Id mubarak". Det betyr "God id"!

Kan være tøft

Fatima har funnet gode rutiner for å komme seg gjennom dagen, blant annet ved å slappe av på toget på vei hjem fra jobb.

– Blir du ikke sulten og slapp?

– Selvfølgelig, det er jo naturlig. Det kan være tøft de første dagene, men etter noen dager vender kroppen seg mer til det.

Fire nyttige begreper å kunne om ramadan Ekspandér faktaboks Suhor - Måltidet man har når man åpner fasten, før soloppgang.

Iftar - Måltidet man har når man bryter fasten, etter solnedgang.

Fajr - Morgenbønnen som skal leses ved soloppgang.

Maghrib - Kveldsbønnen som skal leses ved solnedgang.

– Går man ned i vekt av å faste?

– Man kan jo gjøre det, men vanligvis spiser man veldig mye mat til iftar og suhor, så jeg vil tro de fleste får i seg samme mengde mat som ellers.

– Hvordan takler du mat og drikke-suget?

– Det er nok den indre motivasjonen som er viktigst, som får deg til å holde ut.

Fatima bryter fasten med dadler. Foto: Privat Foto: Privat

– Når man faster prøver man å være mer bevisst på sine handlinger og sitt indre. Man prøver å være et godt menneske.

Fatima er glad i ramadan, og savner måneden raskt etter at den er over.

Slik pynter Fatima hjemmet sitt under ramadan:

– Hjemme liker vi å gjøre middagsbordet fint under ramadan for å få ramadan-stemning, sier Fatima. Stemningen som skapes er det beste ved ramadan, mener hun. Hun ønsker å skape ramadan-stemning og dekorerer med lys, halvmåner og stjerner. Hun teller ned dagene til id, og timene til iftar.

Ikke alle muslimer velger å faste. Fatima mener det er viktig at man ikke dømmer dem som ikke overholder fasten.

– Om man faster eller ikke er personlig, mener jeg. Man vet aldri hvem som er syke, og som må ta medisiner for eksempel.

Ser fram til ramadan

– Første gangen jeg fastet var jeg 13 år. Det var litt hardt, fordi jeg hadde aldri gjort det før. Nå ser jeg fram til det hvert år. Jeg prøver å bruke tid på å be og lese koranen, og fylle på åndelig, sier Muneeb.

– Er det vanlig å snikspise?

– Da jeg var yngre var jeg fristet til å snike meg på kjøkkenet og ta et glass vann. Men jeg tror ikke det er vanlig blant voksne. Hvis du spiser, bryter du fasten, og da faster du ikke lenger.

Første gang Muneeb fastet var han 13 år. Foto: Bård Nafstad / NRK Foto: Bård Nafstad / NRK

Muneeb understreker at med motivasjon er alt mulig, og at fasten ikke nødvendigvis trenger å være religiøst motivert.

– Jeg hadde en ikke-muslimsk venn som fastet med meg en hel dag, for å bevise for seg selv at han kunne gjøre det. Han greide det, selv om fasten ikke var religiøst motivert.

Døgnrytmen til Muneeb har endret seg under ramadan. Han velger å holde seg våken helt til han ber morgenbønnen, som nå er rundt klokken fire på morgenen.

– For meg hjelper det å sove litt kortere, så lenge jeg sover sammenhengende. Om jeg bryter søvnen i to deler blir jeg veldig daff og slapp.

Muneeb bruker mer tid på bønn og refleksjon i ramadan. Foto: Muneeb Qureshi Foto: Muneeb Qureshi

Det Muneeb savner aller mest når han faster, er å spille fotball på full trøkk.

– Jeg trener med lavere intensitet enn jeg gjør til vanlig, og har kortere økter. Jeg tar hensyn til at jeg ikke har spist eller drukket, og vil ikke påføre meg selv noen helseskader.

– Er det verdt det for ramadan?

– Hundre prosent!

