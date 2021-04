Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Dette tiltaket ble innført 17. mars, og har av byrådet selv blitt beskrevet som svært inngripende.

Byrådet ga uttrykk for at de ville vurdere blant annet besøksregelen forrige uke. Men på grunn av smittesituasjonen ble ingen av tiltakene lettet på.

Nå mener imidlertid byrådsleder Raymond Johansen at det er forsvarlig å starte gjenåpningen.

– Så lenge smittetallene fortsetter å synke, antallet innlagte ikke er for høyt og andelen vaksinerte stiger, mener vi at det nå er forsvarlig å starte en gradvis og kontrollert gjenåpning, sier han til Aftenposten.

Forrige mandag kom det noen lettelser for barn og unge i Oslo. Alle elever kunne da vende tilbake til skolen, som er på forsterket rødt nivå.

Barn til og med ungdomsskolealder fikk også mulighet til å drive med fritidsaktiviteter utendørs uten én meter avstand, hvis aktiviteten krever det.

Kritikk av byrådet

Serveringssteder, butikker og kjøpesentre i Oslo har vært stengt siden 2. mars.

NHO mener uteserveringene må få åpne. De mener det er tryggere å møtes på restaurant enn i parkene.

De siste helgene har tusenvis trukket ut i byens parker. Over 1000 var samlet på St. Hanshaugen natt til lørdag.

Flere serveringssteder i Oslo stiller seg bak NHO.

– Vi vet at med varmen blir det mer fest på strender og i parker. Vi er proffe på dette, og kan åpne med trygge smitteverntiltak. sier utelivsgründer Geir Oterhals.

FULLE PARKER: Finvær og strenge besøksregler har gjort at mange har samlet seg i Oslos parker de siste ukene. Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

Synkende smittetall

Klokken 16.00 får vi vite hvilke tiltak som skal gjelde i første halvdel av mai.

Ifølge Johansen vil byrådet prøve å være «så presis som mulig» når de skal legge fram gjenåpningsplanen.

Oslo har hatt sosial nedstenging siden midten av november. Den britiske varianten, som er mye mer smittsom, har flere ganger satt en stopper for gjenåpningen.

Men de siste 12 dagene har det vært under 200 smittede daglig. Det siste døgnet ble det registrert 141 nye smittetilfeller i Oslo.

Pilene peker riktig vei

Folkehelseinstituttet mener situasjonen i Oslo er på vei i riktig retning.

– Tallene går jevnt nedover. Det virker som om man har fått kontroll på de fleste større utbruddene. Med de tiltakene som har vært strenge over lang tid, så har dette gitt god effekt, sier fagdirektør Frode Forland i FHI.

Det mener også helsebyråd Robert Steen.

– Sånn jeg vurderer situasjonen nå, så mener jeg at den tredje bølgen er i ferd med å bli slått ned, sa han til NTB i helgen.

For at Oslo skal defineres som en by med grønt nivå må antallet smittede være under 25 per 100.000 innbygger over to uker.

De siste to ukene har antall smittede i Oslo vært 290.6 per 100.000 innbygger.