Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Arctic Congress, årets største forskningsbegivenhet i Arktis, starter onsdag i Bodø. 1200 deltakere er ventet.

Urfolk, ambassadører, forskere, politikere og næringslivet skal kobles sammen for å diskutere temaer som klima, urfolk og internasjonal spenning.

PST uttrykker bekymring for at konferansen kan være et attraktivt mål for etterretningstjenester fra flere land, inkludert Russland, Kina, Iran og Nord-Korea.

Kjersti Helland, leder for PST i Nordland, oppfordrer deltakerne til å være årvåkne og varsomme med hva de deler med andre.

Vertskap for konferansen, Nordlandsforskning og Nord universitet, understreker at alt som skjer under konferansen er åpent og at de ønsker dialog og åpenhet.

Onsdag går startskuddet for den seks dager lange Arctic Congress i Bodø.

Nord universitet omtaler det som årets største forskningsbegivenhet i Arktis.

De neste dagene skal urfolk, ambassadører, forskere, politikere og næringslivet kobles sammen. Og på programmet står alt fra klima til urfolk og internasjonal spenning. Videre er det lagt opp til å utvide nettverk. 1200 deltakere er ventet å komme.

Men PST er bekymret, og ber deltakerne om å være årvåkne.

Selv om det er nordområdenes fremtid som er tema, er ingen fra Russland invitert.

PST tror russerne ikke bare er ute etter sensitiv informasjon, men også kan prøve å verve fremtidige informanter.

– De gjør hjemmeleksa si. I forkant av en slik konferanse kan de ha sett seg ut noen objekt de mener er interessante. Og at de har en plan rundt dette, sier Kjersti Helland til NRK. Hun er leder for PST i Nordland.

Kjersti Helland er leder for PST i Nordland. – Vi antar at flere lands etterretningstjenester kan være til stede her, sier hun. Foto: Ola Helness

Tror flere nasjoner er interessert

PST antar at etterretningstjenester fra flere land kan komme til å være til stede under konferansen. Ikke bare Russland, men Kina, Iran og Nord-Korea som eksempel på land som kan tenkes å være på plass.

– De er ute etter veldig mange typer av informasjon. Og alle temaene som er på denne konferansen er av interesse. I tillegg til det er de interessert i deltakerne som er her, som sitter på kompetanse, og som enten besitter sensitiv informasjon eller vil komme til å gjøre det i fremtiden, sier hun.

Samtidig er Helland tydelig på at det nødvendigvis ikke er etterretningsagenter fra andre nasjoner som vil være på plass.

– Men det kan være andre folk som jobber for dem her. Hvis man blir utsatt for en tilnærming eller man opplever å bli hacket, er det fint om vi får beskjed om det. Vi er synlig til stede, sier hun.

Kina og Russlands rolle i nord skal diskuteres på konferansen i Bodø. Her fra Lofoten. Foto: NRK

– Det er jo ikke vanlig at PST går ut og kommer med denne typen advarsler. Hvorfor gjør dere det nå?

– Vi ønsket å forebygge uønsket etterretningsaktivitet under denne konferansen, og derfor kommer vi til å være synlige til stede under konferansen.

Åpen konferanse

Det er Nordlandsforskning og Nord universitet som er vertskap for konferansen. Frode Mellemvik leder nordområdesenteret ved Nord universitet. Han mener at PSTs utspill er naturlig.

– Jeg kjenner jo ikke til hvordan etterretningene jobber, Men det som skjer under konferansen er fullstendig åpent, og det er åpne dialoger. Vi håper og ønsker at konferansen skal være et veldig trygt sted å være. Vi ønsker åpenhet, vi ønsker dialog, og vi prøver å lage til en konferanse som tar ansvar for det Norge akkurat nå har.

– Er du redd for at noen kan bli forsøkt vervet av for eksempel russisk etterretning?

– Det har jeg slettes ikke noe grunnlag til å mene noe om, sier han.

Frode Mellemvik er direktør for Nordområdesenteret ved Nord universitet. Foto: Ola Helness / NRK

Pass på hva som deles

Helland i PST mener deltakerne må være årvåkne.

– Man skal tenke på hva man deler med andre, men også hvorvidt man blir utsatt for en tilnærming fra noe. Det kan være en veldig tilforlatelig tilnærming som kan være over i løpet av ett minutt. Men en relasjon er opprettet, og man utveksler kanskje kontaktinformasjon og en relasjon blir kultivert på sikt. Vi må ha i minne at fremmede etterretningstjenester er tålmodige, sier hun, og fortsetter:

– De kan i noen tilfeller bruke veldig lang tid på å kultivere en relasjon, som til slutt gir dem sensitiv informasjon. De er ute etter folk som både har tilganger, men også unge lovende som kan få det i framtiden. Da kan man et sted i fremtiden komme i en situasjon der man enten frivillig eller under tvang blir presset til å gi fra seg sensitiv informasjon.