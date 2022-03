Regjeringen fryser forsknings- og utdanningssamarbeidet med Russland

I en pressemelding fredag opplyser regjeringen at de nå fryser alle samarbeidsavtaler mellom norske og russiske utdanningsinstitusjoner.

− Ansvaret for den alvorlige situasjonen i Europa ligger hos russiske styresmakter og angrepet på Ukraina må også få konsekvenser for forsknings- og utdanningssamarbeidet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Han presiserer at russiske styremakter har satt verden i en svært alvorlig situasjon og at det krever reaksjoner. Først og fremst mot russiske myndigheter og ikke mot sivilsamfunnet.

– Akademia kan være en viktig motvekt mot myndighetene også i Russland. Derfor gir vi norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter en liten åpning for å fortsette samarbeid som det er faglig grunnlag for å ha, sier Borten Moe.

Tilstedeværende rektor ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø, Camilla Brekke, sier til NRK at regjeringens nye bestemmelser vil få omfattende konsekvenser for universitetet.

Hun frykter at opptil 70 prosjekter ved universitet kan bli lagt på is.

SANKSJONERER: Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) fryser all dialog med Russland. Foto: Torstein Bøe

Rammer hardt

Regjeringen strammer inn kunnskapssamarbeidet på flere områder, og hovedbudskapet er at all dialog med russiske myndigheter stanses.

Hele den norsk-russiske utdanningsavtalen legges på is, men forskere seg imellom oppfordres til å fortsette kontakten over landegrensene.

Regjeringen åpner opp for at institusjonene kan velge å opprettholde avtaler, men at det da skal gjøres en grundig vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Eventuelle avtaler og samarbeid innenfor atomberedskap og fiskeri- og ressursforvaltning skal inntil videre fortsette som før.

Tilstedeværende rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Camilla Brekke frykter for samarbeidet. Foto: UiT

Camilla Brekke ved UiT sier at de fikk beskjeden via pressemeldingen, men at de hadde fått noen signaler torsdag kveld.

Nå frykter hun at opptil 70 prosjekter blir lagt på is nå.

– Regjeringen har sagt til oss at forsker-til-forsker samarbeidet kan fortsette, men vi er foreløpig usikre på hva det betyr.

Nå setter de ned et utvalg for å ta seg av de som blir berørt.

Studenter får bli

Regjeringen vil ha en fortløpende vurdering av mulighetene for å stramme ytterligere inn. Samtidig skal studenter fra Ukraina og Russland ivaretas på best mulig vis.

– De har ikke noe ansvar for det som styresmaktene i Russland har startet, sier forsknings- og høyere utdanningsministeren.

Han forsikrer at både ukrainske og russiske studenter vil bli ivaretatt, og sikret økonomisk hjelp.

– De ukrainske studentene kan åpenbart ikke reise hjem nå, og de russiske kan miste tilgang til sine bankkontoer i hjemlandet og bli stående helt uten økonomiske midler på grunn av sanksjonene, sier Borten Moe.

Justisdepartementet har allerede avklart at alle ukrainske studenter i Norge inntil videre er fritatt fra returplikten hvis oppholdstillatelsen deres er i ferd med å gå ut. De kan altså få bli i Norge inntil videre.